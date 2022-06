Kairiša "Janvāris" uzvar Traibekas festivāla ārvalstu filmu konkursā. FOTO

Pēc filmas pirmizrādes tā guva plašu atspoguļojumu ASV mediju vidū. Lai arī filma stāsta par notikumiem pirms 30 gadiem, kritiķi vairākkārt norādījuši uz filmas aktualitāti.

Festivāla starptautiskās konkursa programmas žūriju veidoja aktrise Lūsija Boitone, aktieris un kinorežisors Entonijs Edvards, kinorežisors Azazels Džeikobs un aktrise Rozanna Ārkete.

Spēlfilma "Janvāris" stāsta par astoņpasmitgadīgiem jauniešiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991. gada janvāra politiskajos notikumos. Filmas varoņi ir bezgala tālu no jebkādas politiskās dzīves, taču apstākļi liek nonākt politikas un vēstures krustpunktā.

Filma ir Latvijas, Lietuvas un Polijas kopprodukcijas filma, ko veido Latvijas filmu studija “Mistrus Media” (producenti Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe) kopprodukcijā ar Polijas kompāniju “Staron Film” (Malgožata Staron), Lietuvas kompāniju “ArtBox” (Kestutis Drazdauskas). No Latvijas puses filmu finansējis Nacionālais Kino centrs un Latvijas Kultūras ministrija, “Latvijas Mobilais telefons”, kā arī Eiropas Padomes kino kopprodukciju fonds “Eurimages”.

Filmas komandu veido režisors Viesturs Kairišs, filmas operators Voiteks Starons, filmas māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Ilze Trumpe, komponiste Juste Janulīte, skaņu režisors Jonas Maksvīts. Filmas producenti ir Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe.

"Mēs esam ļoti gandarīti, ka mūsu studijā veidotā filma "Janvāris" ieguvusi Traibekas festivāla žūrijas balvu kategorijā "Labākā ārzemju filma" un priecājamies, ka Latvijas vēstures stāsts sasniedz pasaules skatītājus. Paldies visai komandai, kopproducentiem un visiem mūsu "Mistrus Media" kolēģiem par lielo darbu filmas un tās pasaules pirmizrādes sagatavošanā," tā viena no filmas producentēm Inese Boka-Grūbe.

Traibekas filmu festivāls Ņujorkā ir viens no pasaulē nozīmīgākajiem kino festivāliem, kuru radījis aktieris Roberts De Niro, Džeina Rozentāla un Kregs Hatkofs. Festivāla izveidošanas mērķis savulaik bija atdzīvināt kultūras dzīvi Ņujorkas prestižajā Traibekas rajonā Manhetenā pēc 2001. gada septembra terorakta un "sniegt pavisam jaunu festivālu pieredzi filmu veidotājiem no visas pasaules, kā arī skatītājiem." Kopš tā izveidošanas Traibekas festivāls kļuvis par vienu no prominentākajiem festivāliem pasaulē, kurā līdz šim nav tikusi izrādīta neviena Latvijas spēlfilma.

Filmu "Janvāris" pasaulē izplata Ņujorkā un Londonā bāzētā skandināvu izplatīšanas kompānija "The Yellow Affair". Traibekas filmu festivālā notika četri filmas seansi. Filmas pirmizrāde Latvijā plānota šī gada nogalē.