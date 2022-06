"Cik svarīgs ir uzturs, tikpat svarīgas ir kustības," - tāds ir Paulas Freimanes laba izskata noslēpums

Tagad pusotru gadu viņa strādājusi, lai sadarbībā ar "Skrīveru saldumiem" klajā laistu veselīgus proteīna batoniņus.

Paula uz sava lolojuma prezentāciju bija ieradusies gana vasarīgi - pavisam īsā kleitiņā, kurā izskatījās nevainojami. Taujāta par ikdienas rutīnu, kā sevi tur izcilā formā, Freimane stāsta - kopš strādā par fitnesa treneri, arī viņas zināšanas ir krājušās un līdzšinējā pieredze likusi mainīt uzskatus par vispārpieņemtajiem faktiem.

“Mani uzskati par veselīgu dzīvesveidu bija daudz striktāki, bet, gūstot lielāku pieredzi un iepazīstot sevi, esmu nonākusi pie secinājuma, ka ideālas figūras uzturēšanai 50 procenti nozīme ir sportiskām aktivitātēm, piecdesmit procenti - uzturam. Agrāk domāju, ka ir 70 procenti uzturs, 30 procenti sports. Tagad skaidrs - cik svarīgs ir uzturs, tikpat svarīgas ir kustības,” uzsver veselīga dzīvesveida entuziaste.

Pazīstamā fitnesa trenere un influencere Paula Freimane jau vairāk nekā divus gadus gan darbā, gan dzīvē ir kopā ar treneri Arvi Mazurovu. (Foto: Mārtiņš Ziders)

“Manā ikdienas uzturā pamatā ir ēdiens ar bagātīgu olbaltumvielu saturu un šķiedrvielām. Gaļa, lasis, dārzeņi. Pārsvarā svaigā veidā ēdu salātus, nedaudz pievienojot olīveļļu. Tāpat uzturā lietoju graudaugus. To visu sabalansējot, ir izveidojies labs, man piemērots uztura plāns. Ir ēdieni, kurus noteikti neēdīšu, ne cūkgaļu, ne pastu, ne kartupeļus,” uzsver Paula. Veselīga dzīvesveida entuziaste atklāj, ka ir gan lietas, no kā viņa nevar atteikties: “No saldumiem, es katru dienu apēdu kaut ko garšīgu. Es vairāku gadu laikā sevi esmu atbrīvojusi no striktiem nosacījumiem savā uzturā, esmu iemācījusies sabalansēt visu tā, lai ikdienā justos labi, sevi ļoti neierobežojot. Neredzu, ka ķermenī kaut kas mainītos no apēsta saldējuma. Kustība ir galvenais priekšnosacījums. Var ēst saldējumu, bet tad ir kārtīgi jānominas ar riteni!”

Runājot par savu ikdienu, Freimane stāsta: “No rīta pamostoties ir proteīna smūtijs, jo aizņemtības dēļ nav laika gatavot. Tad skrienu uz treniņu. Priecājos par sapni, kurš piepildījies, jo nu ir atvērta sporta zāle pāris minūšu gājienā no manas mājas. Tur cilāju svarus un taisu kardio treniņus. Treneris man savs nav nepieciešams, jo pati esmu fitnesa trenere.” Freimane atklāj, ka sporta zāles apmeklējumu, kas ir saplānots piecas reizes nedēļā un ilgst pusotru stundu, apvieno ar skriešanu un velo braukšanu. “Esmu iegādājusies velosipēdu un esmu apņēmusies ļoti mīties. Mana vājā vieta, kuru nepieciešams uztrenēt vairāk, ir kājas, un velobraukšana ir izcils veids, kā panākt labu rezultātu,” uzsver viņa.