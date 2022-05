Pret Krievijas miljardieri, sarkanā strēlnieka mazdēlu Pjotru Avenu Lielbritānijā ierosināta krimināllieta

Jauns.lv jau rakstīja, ka Saeima 21. aprīlī pieņēma grozījumus Pilsonības likumā, kas dod tiesisku pamatu atņemt Latvijas pilsonību kara noziegumus atbalstošām personām, kuras pilsonības atņemšanas gadījumā nekļūs par bezvalstniekiem. Šādu likumu iniciēja Krievijas un Latvijas dubultpilsoņa, Krievijas miljardiera, “Alfa bank” prezidenta, latviešu sarkanā strēlnieka Jāņa Avena mazdēla rīcība, kurš pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Kremļa lielajā zālē sēdēja un pazemīgi uzklausīja Krievijas prezidenta Vladimira Putina stāstījumu par to, cik labi Krievija ir rīkojusies iebrūkot Ukrainā. Pēc būtības šie Pilsonības likuma grozījumi ir uzskatāmi par “Avena grozījumiem”.

Latvijā nežēlastībā kritušais krievu oligarhs

Tikai astoņarpus gadus krievu oligarhs Pjotrs Avens varēja lepoties ar Latvijas Universitātes goda doktora titulu. Par atbalstu Putina asiņainajam režīmam šopavasar viņam to atņēma. (Foto: Sintija Zandersone/LETA)

Pirms tam Avens daudzus gadus nav skopojies ar atbalstu Latvijas kultūras un labdarības projektiem. Bet šopavasar par atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā viņam jau atņemts Triju Zvaigžņu ordenis un Latvijas Universitātes goda doktora tituls. Savukārt ne Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ne Valsts drošības dienests pagaidām nav komentējis, kā tiek risināts jautājums par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam, starp citu, kuras iegūšana 2016. gadā savulaik raisīja dažādas diskusijas un baumas par negodīgumu, it sevišķi attiecībā uz eksāmena rezultātiem par viņa latviešu valodas zināšanām.

Tikmēr Ukrainas kara pirmajās dienās Avens nesteidza nosodīt Krievijas uzbrukumu, bet tagad jau nosodījis “asinsizliešanu” Ukrainā.

Bet Ukrainas galvenais rabīns Jakovs Blaihs mūsu tieslietu ministram Jānim Bordānam un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājam Jurim Rancānam piesūtījis “atbalsta vēstuli” Avenam, kurā teikts: “Pjotrs Avens un viņa biznesa partneris Mihails Frīdmens (“Alfa bank” līdzīpašnieks) jau daudzus gadus ir bijuši nozīmīgi humanitāro projektu atbalstītāji Ukrainā. Viņi bija vieni no pirmajiem, kas kara pirmajās stundās reaģēja ar visdāsnāko ieguldījumu desmitiem miljonu eiro apmērā Ukrainas ebreju kopienas atbalstam. Abu uzņēmēju nostāja un lēmums piešķirt vēl 150 miljonus eiro privātos līdzekļos palīdzības pasākumiem ukraiņiem ir skaidrs vērtību un lojalitātes apliecinājums”. Skaidri noprotams, ka tādējādi Ukrainas virsrabīns Latvijas varasiestādes aicina nevērsties pret Avenu, kurš ir iekļauts starptautiskajās sankcijās.

Pie tam Avens, lai kaut kādā veidā paglābtos no sankcijām ir aizgājis no amata “Alfa bank” padome, bet bankas Ukrainas atzars, kura lielākais īpašnieks ir Mihails Fridmans, paziņojis, ka plāno palielināt bankas kapitālu par vienu miljardu eiro. Bet pats Fridmans varētu atteikties no Krievijas pilsonības un pārņemt Avena kapitāla daļas “Alfa bank” Ukrainas atzarā.

Bet, neskatoties uz to, ne tikai Lielbritānijas likumsargi, bet arī mūsu ir arestējuši Avena īpašumus, tai skaitā milzīgas teritorijas ap Mazo un Lielo Klauģu ezeru Madonas novadā.

Krimināllieta Londonā

Krievu oligarhs Pjotrs Avens esot kritis Lielbritānijas likumsargu nežēlastībā, apgalvo Kremļa kontrolētās ziņu aģentūras. (Foto: Ieva Lūka/LETA)

Ja Latvijas īpašumu zaudēšana, Avenam pašlaik īpaši “nesit pa kabatu”, tad Londonas īpašumu un līdzekļu zaudējums viņam ir ļoti nepatīkams.

Britu biznesa laikrakstam “Financial Times” Avens sūkstījies, ka viņam tagad trūkstot līdzekļu ikdienas rēķinu apmaksai: “Vai varēšu atļauties apkopēju vai šoferi? Es pats automašīnu nevadu. Mēs nesaprotam, kā izdzīvot”. Viņam pieder divstāvu dzīvoklis prestižajā Londonas Sendžeimsas rajonā, kā arī savrupmāja piepilsētā, bet oligarha īpašumtiesības, konti bankās un aktīvi sankciju dēļ ir iesaldēti. Lielbritānijas tiesa viņam atļāvusi mēnesī tērēt ne vairāk par 2500 sterliņu mārciņā (2144 eiro).

Tagad Krievijas ziņu aģentūra TASS vēsta, ka “Pjotrs Avens tiek turēts aizdomās par Lielbritānijas sankciju pārkāpšanu attiecībā uz viņa ikmēneša izdevumiem, un pret viņu sākts kriminālprocess”:

“Lielbritānijas varasiestādes uzskata, ka viņš tērē daudz vairāk, jo viņa dzīvesveids ir nesamērīgs ar naudas ierobežojumiem”. Neatkarīgu apstiprinājumu šai TASS ziņai gan nav.

Pjotra Avena saistība ar Latviju:

Te jāatgādina, ka Pjotra Avena pieskaitīšana Putina atbalstītājiem nav bez pamata. Piemēram, 2000. gada vasarā, dažus mēnešus pēc Putina sēšanās Kremļa tornī, viņš laikraksta “Diena” korespondentam Maskavā teica, ka “autoritārais režīms var strādāt Krievijas labā.

Viņš klāstīja, ka autoritārās metodes neesot nemaz tik sliktas, ja precīzi tiek noteiktas sfēras, kurās šis autoritārisms darbojas. Pēc viņa domām, Putina galvenais uzdevums neesot veikt reformas, bet gan noteikt morāles kritērijus, kas esot daudz svarīgāk nekā konkrētā ekonomiskā politika.