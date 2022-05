"Kiviči varētu pretendēt uz trešās gailenes lomu," - TV apskatniece skarbi vērtē skandalozā pārīša atgriešanos

Ir tādi, kas virtuāli seko un ietekmējas no influenceriem, ir tādi, kas par tiem smīkņā. Tie, kas dzīvo attiecīgajā burbulī, visu ar to saistīto uztver nāvīgi nopietni (tā kā esmu no nesekotājiem un smīkņātājiem, tad arī par šo gribas pasmīkņāt).

Par ietekmīgāko ietekmeli jeb, kā tagad mēdz teikt, lai izklausītos svarīgāk, – sociālo mediju satura veidotāju Latvijā ticis atzīts Rojs Rodžers Linkevičs, saņemot «Golin Accelerators of Relevance Influenceru indeksa 2022» (lai ko tas arī nozīmētu) balvu. Viņš zināms arī ārpus ietekmeļu burbuļa – ar savu jauko omīti piedalās «Dīvāna ekspertos», tēloja Ralfa Eilanda priekšnesumā «Eirovīzijas» Latvijas atlasē un pa laikam redzams dažādos ekrānos un kanālos dažādos ampluā.

Savos raidierakstos viņš mēdz šo to apsmaidīt, un tāpēc par titula piešķiršanu sāpi izkliedza Adriāna Miglāne, kura acīmredzot gribēja šo titulu sev. Kašķis par neko, tomēr jāsaka – «pirmā Latvijas sieviete» Rojs šķiet interesantāka blondīne par dažām citām slavenām influencerēm blondīnēm. Un arī Samantas Tīnas un Jura Kulakova parodijas bija visai labas!

Šis gadījums gan lika nedaudz aizdomāties, kas tad īsti ir influenceri. Jo profesiju klasifikatorā šādas opcijas nav. Bet kā tad ir – par t.s. «viedokļu līderi» var kļūt ikviens, kurš sevi tā nodēvē? Lai gan tikmēr ir cilvēki, kur sevi tā nesauc, bet kuros ieklausās vairāk un kuri ir populāri dažādos sabiedrības slāņos.

Tikmēr realitātes šova (!) ietvaros teijāterīti sācis spēlēt «skandalozais un laimīgais» Kiviču pāris. «Te ir virtuve. Virtuve ir smuka. Te ir plaukts. Te ir gulta, te mēs guļam. Mēs guļam šādi. Te ir vannasistaba. Tajā ir spogulis» – apmēram tā nepārspējami atraktīvais pāris ar lielu sajūsmu iepazīstināja skatītājus ar jauno pagaidu mitekli. No pašu iegādātajām lietām gan tur ir tikai viens plaukts, kurā salikta visa iedzīve – lielās lasītājas Lienes piecas grāmatas, daži pāri kurpju ar «bruļikiem» (vienai pāra nav) un tirdzniecības piramīdas kapsulu bundžas. Pāri durvīm pārmesta aizvēsturiskā skaistumkonkursa lente.

Māmiņdienas sižets ar Ērkšķrozītes pozā gulošo Lieni Kiviču ar peles masku, sacirtotiem matiem un vakara grimu jau izpelnījies smīnīgus publikas komentārus. Ja par to var pasmaidīt, tad skatītājiem sašutumu un raizes dara labi redzams fakts – lai kā abi tēlo dimanta oliņas un lielo mīlu, bērniņš acīm redzami saņem ļoti maz uzmanības. Patiesības labad jāpiebilst, ka tētim vērojama vismaz kaut kāda emocionālā piesaiste. Bet veikalā, kurā tika iepirkti produkti tādam nevienam nezināmam brīnumam kā aukstā zupa, mazā dabūja… tieši neko. Toties tētiņš laimīgi tika pie lētajiem un labajiem Latvijas aliem. Tādus viņš varot izdzert padsmit vienā vakarā.

Var patikt vai nepatikt Olga Kambala vai Magone, bet viņas ir tādas, kādas ir, katrai sava odziņa. Bet, ja vieno tikai ārējie ienaidnieki un iekšiņa ir tukšiņa, tad… Nu, Magone vinnē vienā setā.

Pēc pirmajām sērijām jāsaka – abi Kiviči pelnīti varētu pretendēt dramatiskā pulciņa ludziņā uz trešās gailenes lomu. Vispār nedaudz jāpalabo – abu falšums vēl jo vairāk ļauj izgaismot īsto realitāti, kuru abi spītīgi noliedz. Un laikam domā, ka skatītāji ir dumji kā galošas, akli kā kurmji un ar tādu atmiņu kā zivtiņai Dorijai. Internetā gan viss paliek mūžīgi!

Vēl gluži nesen abi skaidri un gaiši pauda, ka Latvijā atgriezties neplāno, turklāt Andris nejūtoties komfortabli, tā neesot viņa vide. Liene vēl nesen vīzdegunīgi izteicās, ka «šovos un seriālos maksā kapeikas, tur filmējas cilvēki, kuri vienkārši vēlas popularitāti» un «principā tā ir lēta slava». Nu pēkšņi izrādās, ka paši vien alkst to lēto slavu. Tā muldēšana notiek pat sīkumos – ja Liene allaž deklarējusi, ka dzer tikai kafiju, kas «melna kā darva», tad nu redzam, ka vīrs gatavo viņai kafiju ar daudz piena – jo tieši tādu viņa dzerot!

Liene gultā pauž lielu prieku. Varbūt tā jādara, lai atkal nesāktu lidot krēsli… Nu jau gan vairs nevar celt reitingus uz reibuma skandāliem. Nu ir jātēlo pūkaina ģimenīte. Un tad izrādās, ka cerētā krāšņā salūta vietā, kā allaž, sanāk tik tāds mazs pukšķītis.

Nav, protams, zināmas šova producēšanas aizkulises, vai tiešām tika domāts, ka mutesbajārs un (citēju anonīmu komentētāju) sieviete ar «harismu kā atkausētai krabju nūjiņai» cels reitingus, vai arī viņi paši izlūdzās dalību… Jo strādāt negrib neviens no abiem. Pēc komentāriem sociālajos tīklos pagaidām pa īstam, šķiet, līksmo teju tikai «YouTube» kanāla «NeTikLabi» puiši, kuri jau komentējuši šova jaunās sērijas un sola to darīt arī turpmāk.

Ziniet, ir tādi TV kanāli, kur nonstopā rāda tikai to, kā akvārijā peld zivis. Tas vismaz nomierina un ir skaisti…