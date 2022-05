Andris Kivičs darbu Norvēģijas mežos nu nomainījis pret gozēšanos televīzijas kameru priekšā.

“Pēkšņi iezvanījās telefons. Domāju, kas gan tur zvana? Nepazīstams numurs. Sākumā nolēmu necelt – ja nu gadījumā Valsts ieņēmumu dienests zvana –, tomēr iekšējā balss teica: “Andri, pacel!”. Atbildēju, un otrā galā atskanēja šova producentes balss. Viņa izteica piedāvājumu filmēties, un mēs to pieņēmām, jo piedāvājums bija samērā labs,” tā notikumu gaitu žurnālam "Kas Jauns" restaurē mūziķis.

Uz jautājumu, kāds tad ir tas labais piedāvājums un cik iespaidīgs ir honorārs par filmēšanos šādā realitātes šovā, Andris skaidro: “Es skaitli nesaukšu. Nesaukšu, cik nuļļu ir šim skaitlim. Īstenībā lieliski, ka mēs atgriežamies Latvijā tieši tad, kad kovids uz kādu laiku šeit ir beidzies. Mums ir iespēja vēlreiz uzmirdzēt pie Latvijas šovbiznesa debesīm. Tā kā mēs esam atkarīgi no apkārtējo cilvēku uzmanības, uzreiz pieņēmām šo izaicinājumu, jo sapratām, ka mūs rādīs televīzijā.”

Meitām, kas dzimušas laulībā ar iepriekšējo sievu Madaru, Kivičs aizliedza filmēties TV šovā "Ģimene burkā" (Madara tajā piedalās ar savu jauno draugu Jāni). Taču atrādīt jaunāko meitu Miu šovā, kurā piedalās pats, problēmu nebūs. (Foto: Publicitātes)

Pasaules pilsoņi

Andris ar ģimeni – sievu Lieni un abu nepilnus divus gadus veco meitu Miu – sakārtojuši ceļasomas un aprīļa pirmajos datumos atstājuši Norvēģiju. “Latvijā esam no 8. aprīļa. Atbraucām ar savu automašīnu. No Norvēģijas braucām cauri Zviedrijai uz kaut kādu mistisku pilsētu, kas nav Stokholma, un no tās atiet kuģis uz Paldiskiem, Igaunijā, un tālāk jau uz Latviju. Ļoti jocīgs bija ceļojums, atgriežoties dzimtenē. Biju pārsteigts, cik tomēr Rīga ir smuka. Visvairāk pēc Norvēģijas iepriecināja pārtikas cenas veikalos,” par atgriešanos Latvijā stāsta Kivičs.

Norvēģijā pāris savu īrēto mitekli atstājis ukraiņu ģimenei. “Daļu iegādāto lietu atvedām sev līdzi uz Latviju, daļu atstājām tur. Varbūt vēl atgriezīsimies. Mēs esam sapratuši, ka esam pasaules pilsoņi. Varam astoņus mēnešus būt Norvēģijā, tad atkal Latvijā. Varbūt izdomāsim dzīvot Amerikā, bet varbūt izlemsim atgriezties Norvēģijā, tikai citā pilsētā. Ja atkal Latvijā iestāsies kaut kāds stingrais kovids, ka vispār nevar pusgadu spēlēt ģitāru, brauksim prom. Mūziķi jau pelna ar dzīvajiem koncertiem. Ja nevar uzstāties, tad ir jāgrābjas ietaupījumos. Sēdēt Latvijā un iztērēt visu naudu būtu stulbi,” tā Kivičs.

No Norvēģijas ar "Instagram" starpniecību komunicējot ar faniem un Kiviču dzīvei sekojošajiem interesentiem skandalozais pārītis pat tika izteicies, ka Latvijā atgriezties neplāno. Tāpat strikti uzsvērts, ka šovos un seriālos maksā kapeikas, tur filmējas cilvēki, kas vienkārši vēlas publicitāti. Nu atzīst: “Mēs esam atkarīgi no apkārtējo cilvēku uzmanības.” (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kiviči – paraugģimene?

No šīs pirmdienas Kiviču ģimenes ikdienas gaitas Latvijā varam vērot realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra".

“Skatītāji varēs ielūkoties mūsu ikdienas dzīves niansēs. Un redzēt, kā mēs esam mainījušies, cik tagad esam kārtīgi. Tādā garā! Visi varēs redzēt, cik esam skaisti,” par dalību realitātes šovā stāsta Kivičs. Taujāts, vai, esot Norvēģijā, pāris pilnveidojis savu vizuālo tēlu, dziedātājs paskaidro, ka abi ar sievu kļuvuši tik skaisti, ka nolēmuši to parādīt citiem. Tāpat Andris Kivičs ir lepns, ka šovā filmējas arī viņa jaunākā meita Mia: “Sapratu, ka Latvijā realitātes šovā vēl nav piedalījušies cilvēki ar mazu bērnu. Mēs esam pirmie.

Redz, cik interesanti sanāk, ka it kā šie trakotāji, kas ne vienu reizi vien šokēja sabiedrību ar saviem izgājieniem, nu, pēc trim gadiem, uzmirdz pie šovbiznesa debesīm kā paraugģimene.

Kaut kāda drāma jau mums būs jābur, lai ir interesanti skatītājiem. Diezin vai viņiem ir interesanti, ka es no rītiem cepu olu un Liene paguļ ilgāk, tad atnāk apēst to olu un izdzer kafiju. Kaut kādus notikumus jau vajadzēs domāt un ģenerēt.”

Noīrē dzīvokli un sāk gādāt sadzīves lietas

Kiviči Rīgā, Imantā, apmetušies īrētā dzīvoklī, ko atrada sludinājumu vietnē ss.com. Moderni un kompakti iekārtotu mājokli esot sameklējuši par labu cenu. Proti, īres maksa mēnesī ir nepilni 400 eiro plus komunālie maksājumi. Pamazām ģimene arī iegādājas sadzīvē nepieciešamās lietas.

Vaicāti, ko, atgriežoties pēc ilgākas prombūtnes, pāris jau paguvis sadarīt un nobaudīt Latvijā, mūziķis uzskaita: “Teikšu godīgi, man gribējās nogaršot "Piebalgas alu". Liene vēlējās pagatavot savu slaveno auksto zupu, ko varēs redzēt arī jaunajā šovā. Paciemojāmies un atrādījāmies arī manai mammai. Esam jau paguvuši pabūt Rīgas lielākajos tirdzniecības centros un Jūrmalā. Es jau paskraidīju arī krosiņus, esmu iestājies masieru kursos. Iekārtojām savu mājokli, jo nepieciešami paklājiņi, skrūves un dībeļi, lai mūsu bildes varētu pielikt pie sienas, segas un pārvalki vajadzīgi, vajadzēja arī televizoru nopirkt. Aizvedām meitu pie dakteriem. Viņu vajadzēja nosvērt un nomērīt, un paskatīties, vai viss ir forši. Uztaisījām viņai divas potes – pret vējbakām un masaliņām. Vienvārdsakot, iedzīvojāmies.”

Kiviču meita Mia tūkstošiem kilometru garo pārbraucienu no Norvēģijas līdz Latvijai esot mierīgi izturējusi un uzvedusies paklausīgi. Arī Latvijā esot ļoti ātri adaptējusies. Andris teic, ka mazā meitiņa ir liela dziedātāja un kaut ko nemitīgi savā nodabā dungo, tāpat arī esot tikpat liela pļāpa kā tētis. Pagaidām gan Mia vēl sarunājas savā valodā, bet prot jau arī pateikt vairākus vārdus. Piemēram, kad tētis dodas prom no mājām, vienmēr saka: “Attā!”.

Dzeršana, nevis draudzēšanās

Uz jautājumu, vai pāris jau paguvis Latvijā satikties ar draugiem, mūziķis atklāj, ka viņiem draugu nemaz neesot: “Godīgi sakot, mēs negribam draugus. Mēs negribam draudzēties. Esam pārāk atpazīstami, mēs jau nezinām, vai tas cilvēks ir īsts draugs vai nē. Ar tiem čomiem, kas agrāk bija mani draugi, esmu atsvešinājies. Mums pietiek vienam ar otru. Nezinu, kā būtu draudzēties šajā vecumā. Būtībā tā jau ir dzeršana, nevis draudzēšanās. Ko nozīmē draudzēties?! Es varētu sazvanīt producentu Igoru Lingu, nopirkt litru viskija ar divām lielajām kolām, un tad es ietu draudzēties.”

Ar meitām no iepriekšējās laulības vēl netiksies

Pagaidām mūziķis savas meitas Kimu un Keitiju, kas dzimušas laulībā ar Madaru Kiviču, neplāno satikt. “Šobrīd ir ierosināts kriminālprocess par emocionālu vardarbību pret bērniem, noskaņošanu pret otru vecāku. Es gaidu. 1. jūnijā meitām ir psihologa ekspertīze, kuras laikā, ceru, tiks noteikts, ka bērni ir ietekmēti. Es komunicēju ar meitām caur bāriņtiesu. Piedāvāju viņām vasarā ar mani doties uz Disnejlendu. Bet meitenes bāriņtiesas pārstāvei paziņoja, ka nevēlas braukt uz Disnejlendu, uz Ameriku, kur ir silts un viss ir krāsains…”

“Man tagad ir tiesības ar viņām tikties. Netuvošanās noteikums ir atcelts. Es jau pēc mūsu sarunas varētu braukt uz Siguldu pie viņām. Bet man ir sajūta, ka tas varētu nebeigties labi. Man ir nepieciešama saskarsme tikai ar meitām, jo Madara ir paveikusi tik daudz reāli ļaunu gājienu, ka tur vairs nekad nekas nebūs normāli. Tā nav vairs sievietes slēpšanās vai apjukums, bet sistemātisks izplānots ļaunums. Viņa rīkojās pēc konkrēta plāna. Sākumā mani izprovocēja, zinot, ka esmu emocionāls, un tas arī viņai izdevās, jo biju rupjš, sazinoties "WhatsApp" ziņās. Tad bija svarīgi mani atšķirt no meitām, lai nevaru viņām tuvoties. Domāju, Madara cerēja, ka es tajā Norvēģijā palikšu visu mūžu,” uzskata Kivičs.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!