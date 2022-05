“Mīlu Latviju, dzīvoju Maskavā, bet ceļos un gulēt eju ar Ukrainu, jo mana mīļotā sieva Irina dzimusi Ukrainā – zemē, ko šobrīd posta Putina karaspēks,” tā žurnālam "Kas Jauns" saka aktieris Andris Lielais, kam Krievijas karš Ukrainā apgriezis dzīvi kājām gaisā.

Latvijas patriots Krievijas TV šovos

Aktieri Andri Lielo Latvijas sabiedrības lielākā daļa ievērojusi pēc viņa aktivitātēm Krievijas televīzijā, tostarp propagandas TV kanālu viedokļu šovos, kur latviešu izcelsmes maskavietis jau gadiem kā opozīcijas viedokļa paudējs tiek aicināts “spēlēt latvieti”, izteikties par dažādām tēmām un “atsisties” no Kremļa ideoloģijas virzītāju nievām.

Lielais šai “pretīgā un stulbā” eiropieša lomai derēja izcili, jo ir gan profesionāls runātājs, gan mēdz dedzīgi un emocionāli iestāties par savu sakāmo, un īpaši spilgti to aprīļa sākumā demonstrēja NTV šovā T"ikšanās vieta", kur, tiešajā ēterā skarbi nosodot karu Ukrainā, gan tika nozākāts par fašistu, gan tika izprovocēts tā, ka maz trūka, lai Ostankinas TV studijā izkautos ar propagandistu, žurnālistu Andreju Sidorčiku. Krievijas ēteram tieši to arī vajag – jo vairāk lamāšanās, strīdu un “asiņu”, jo augstāki reitingi.

Andris Lielais teic, ka dalību šovā redz kā iespēju iestāties par demokrātiskām vērtībām un atdarīt acis Putina režīma slavinātājiem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pēc šī skandalozā šova ieraksta publiskošanas internetā (to mēneša laikā noskatījušies vairāki miljoni ļaužu) Andris Lielais sniedzis vairākus komentārus Latvijas medijiem, drosmīgi turpinot runāt gan par noskaņojumu Maskavā, gan sankcijām, kuru dēļ uz savas ādas izjutis gan problēmas ar ārzemju medikamentu, gan briļļu iegādi, gan citas neērtības. Tāpat Lielais dalās redzējumā par Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā scenārijiem, balstoties kā uz vēstures faktiem, tostarp paša pieredzēto Atmodas gados, tā arī ņemot vērā Putina valdības uzvedību un retoriku.

Latvija tomēr uzņems arī dēlus un sievu – Krievijas pilsoņus

Ko Andrim Lielajam maksāja šīs publiskās izrunāšanās kara laikā? Nodokļu iekasētāji pēkšņi uzradušies ar parāda pieprasījumu un bloķējuši aktiera bankas kontu; ne kino režisori, ne TV projektu veidotāji neuzdrošināsies riskēt slēgt darba līgumu ar fašistu, kurš par daudz runā. Ja vēl pirms pāris nedēļām Lielais paziņoja, ka emigrēšana no Maskavas nav viņa plānos, jo nebaidās ne tikt ieslodzīts cietumā, ne tapt nošauts, nu aktieris ar Latvijas vēstniecības Krievijā atbalstu kārto dokumentus, lai ar ģimeni pārceltos uz Latviju. Iepriekš šādai rīcībai šķēršļus radīja Latvijas likumdošana un kara dēļ pret Krieviju vērstās sankcijas, kas liedz Krievijas pilsoņiem ieceļot Latvijā.

Tā kā Andra dēliem Andrim un Jānim, kā arī sievai Irinai ir Krievijas pilsonība, Latvijas Ārlietu ministrijas pārstāvji strikti nodiktējuši vienīgo iespēju – Irina Lielā atļauju ierasties Latvijā var saņemt tikai gadījumā, ja Andris Lielais ir atbraucis uz Latviju un te zaudējis dzīvību. Tad sievai ir tiesības trīs dienas uzturēties Latvijā, lai laulāto draugu, kam ir gan Krievijas, gan Latvijas pilsonība, šeit apglabātu. “Godīgi sakot, šī informācija mūs ļoti sarūgtināja. Bija neviltots aizvainojums, jo, piemēram, Izraēla uzreiz bija pretimnākoša. Manai sievai, kas dzimusi Ukrainā, ir ebreju izcelsme, un Izraēlas puse bez garām sarunām pauda atbalstu dokumentācijas sakārtošanai, lai cilvēks varētu kļūt par Izraēlas pilsoni un tikt prom no Krievijas,” atklāj aktieris.

Tagad situācija mainījusies – Andris Lielais ar ģimeni pauž pateicību Latvijas vēstniecībai Krievijā, tās vadītājam Mārim Riekstiņam un Ārlietu ministrijai, kas tautieša gadījumu radusi iespēju skatīt kā izņēmumu un ļauj Andrim Lielajam dzimtenē atgriezties ar visu ģimeni. “Mēs kārtojam dokumentus, bet mani Latvijas draugi ir izveidojuši fondu, kurā saņemtie ziedojumi sniegs iespēju mums segt ceļa izmaksas un sākumā, kamēr paši nebūsim guvuši iespēju pelnīt, nomaksāt mājokļa maksājumus. Kā jau sacīju, mans bankas konts Krievijā ir slēgts un savai pensijai klāt pašlaik netieku,” pastāsta Lielais.

2010. gadā Andris ar sievu Irinu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Andris atzīst, ka Maskavas dzīvokli atstās jau šomēnes un atgriešanās tēvzemē viņam ir gadiem lolots sapnis. Uz Maskavu jaunībā viņš aizbraucis pēc kino dīvas Vijas Artmanes pamudinājuma. Aktieru aprindās nelabvēļi izplatījuši runas, ka Lielais esot čekas aģents, turklāt tas sakritis ar laiku, kad viņš gauži pārdzīvojis attiecību iziršanu ar sievieti, ko bezgala mīlējis. Protams, bijušas arī profesionālās ambīcijas, ko Lielajam arī izdevies savas karjeras laikā Maskavā plaši īstenot. Viņš panākumus guvis gan TV, gan reklāmas biznesā, gan kino jomā. Savā aktiera mūžā viņš nospēlējis vairāk nekā 60 lomu Krievijas un kopražojumu filmās un seriālos.

Cik saņēma par dalību propagandas šovos?

Ja līdz šim Andris Lielais ir klusējis par tēmu, kas saistās ar viņa regulāro dalību Krievijas propagandas sarunu šovos, žurnālam "Kas Jauns" viņš atklāj, ka, jā, ir saņēmis par šo darbu atalgojumu. “Skaidrs, ka uz šiem šoviem esmu vienmēr ticis aicināts ne jau tāpēc, ka esmu baigi foršais aktieris, bet gan tāpēc, ka esmu viņiem izdevīgs savas politiskās pārliecības un dūšas dēļ. Šovam ir jābūt pikantam un aizraujošam, diskusijām jābūt asām, ar spilgtām uzskatu un viedokļu atšķirībām, lai būtu kārtīgs “cepiens”. Savukārt es šos šovus vienmēr esmu saskatījis kā iespēju pateikt, ko domāju, jo zinu, ka vismaz daļa šīs daudzmiljonu auditorijas mani sadzirdēs, ieklausīsies un aizdomāsies. Vienmēr esmu uz šīm sarunām maksimāli nokoncentrējies, jo jārunā ir ātri, lai nepārtrauc vai neuzliek virsū reklāmu. Tas ir milzīgs stress,” stāsta Andris Lielais un pirmoreiz izsakās arī par honorāru.

“Neatkarīgajiem medijiem samaksu par intervijām vai viedokļiem neesmu prasījis, bet propagandas kanālos man gan ir savi uzstādījumi. Prasu, lai man apmaksā mašīnu uz pārraidi un no pārraides, nodrošina ēdināšanu un kompensē man to, ko būtu varējis tajā dienā nopelnīt, filmējoties seriālā. Tās nav pasakainas summas, pensijas līmenī, ne vairāk. Tas ir godīgi, nav ļoti daudz, bet normāli, un ir vismaz, par ko nervu zāles nopirkt pēc vārdu cīņām ar propagandistiem. Šādi šovi cilvēku vampīriski izsūc. Divas trīs dienas pēc tam nepieciešamas, lai atietu,” godīgi saka Andris Lielais, piebilstot: “Bet tas ir arī azarts, jo uzasina prātu un spējas aizstāvēt un pastāvēt par savu viedokli. Un plus vēl man tik nozīmīgais patriotiskais moments. Vari teikt, ko domā, un cirst pretī.”