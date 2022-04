Tas, kā dēļ Kaspars Dimiters 2019. gada vasarā vērsās tiesā, vēloties piedzīt kompensāciju un pieprasot atsaukt viņu apmelojošas ziņas, bija saistīts ar Andra Kiviča izteikumiem intervijās, ka “Dimiters jaunībā piedalījies sievietes grupveida izvarošanā”, un to tiražēšanu vairākos masu saziņas līdzekļos. Vairākas reizes tiesa tika atcelta Kiviča neierašanās dēļ, līdz tā pieņēma lēmumu civillietas izskatīšanu turpināt bez atbildētāja klātbūtnes.

Kā viss sākās

Sākās viss 2019. gada vasarā, kad Kivičs ar savu Lieni (tolaik – Skulmi) mīlas skurbumā plosījās pa Spāniju, tautiešus vai ik dienu izklaidējot ar “kā mums iet” video. Vienā tādā reizē – 8. jūlijā –, sēdēdams baseina malā, Kivičs savu Instagram kontā teikto, kas it kā bija domāts homoseksuāļu atbalstam, noslēdza ar atziņu: “Kaspar Dimiter, tu, galvenais praidu un homoseksuālisma apkarotāj Latvijā, vienreiz piecelies kājās un pasaki skaļi sabiedrībai vai saceri dziesmu par to, ka tu esi sēdējis cietumā par izvarošanu savā laikā. Tu esi izvarotājs! Tu esi izcietis sodu par sievietes izvarošanu! Padomju laikā, cietumā. Daudzi to nezina, bet tā ir taisnība. Tev bija jātur mute ciet un jāsēž visklusākajā stūrī ar savu ģitāriņu, un jāsacer savas jocīgās dziesmiņas. Tu esi pēdējais, kam ir jātaisa mute vaļā.”

Kivičs sakās zinām, ka “ir tāda lieta”, bet esot pārsteigts, ka tiesa jau notikusi. “Domāju, ka tā ir tikai 26. aprīlī. Pārsūdzējis neesmu, bet drīzāk, ka pārsūdzēšu,” četras dienas pēc tam, kad beidzies pārsūdzēšanas termiņš, komentē Andris. Vaicāts par atvainošanās video, Kivičs skaidro: “Tie visi ir atsaukti un izdzēsti vismaz jau gadu. Vienīgais cilvēks, kurš turpina manu video, kurā nosaucu viņu par izvarotāju, tiražēt, ir Dimiters savā mājaslapā. Tā ka viņam pašam laikam tas patīk, ja jau turpina kūrēt.” Jāpiebilst, ka atvainošanās ir ar tiesas spriedumu uzlikta, un tā bija jāveic līdz 10. aprīlim. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Lai arī teiktais Dimiteram bija “pasmērēts” zem homoseksuāļu aizstāvības video, tiem, kas cītīgi sekoja līdzi Kivičpāra vai Dimitera aktivitātēm, bija noprotams, ka Andrī dusmas patiesībā raisīja ne tik daudz homoseksuāļu aizskaršana, cik Kaspara nesens zvans ar ieteikumu nākt pie prāta, padomājot par saviem bērniem no iepriekšējām attiecībām, un dziesminieka jaunais gabals "Kivi Čivi Čivi Blūzs". Kā jau Kiviča stilā tas mēdz būt, atbildi parādā viņš nepalika, taču – nevis runājot par neērto jautājumu, bet gan nozākājot pretinieku pavisam nesaistītā tēmā.

Turpinājums

Kiviča izteikumi par Dimiteru nonāca gan interneta, gan drukātajos medijos, pēc kā Dimiters vērsās tiesā, pieprasot Kivičam un citiem iesaistītajiem atsaukt viņu apmelojošās ziņas un solidāri piedzīt morālu kompensāciju 78 062 eiro apmērā. Savā interneta lapā nebruks.lv Dimiters pie Kiviča vērsās ar vēstuli, norādot, ka viņa nosaukšana par izvarotāju ir “sena melu teiksma”, ko nu Kivičs atļāvies paust publiskajā telpā, un “puisim no laukiem, kas padlaikos vēl bijis bebis, kam leģendāru pilsētnieku likteņiem pieeja liegta”, paskaidrojot, kā tāda varējusi rasties. “Manam tētim no pirmās mīlestības laulība nesanāca, taču auglis bija – viens ļoti, ļoti rūgts – mans nabaga pusbrālis Dainis, kuru pirms dažiem gadiem pats izvadīju mūžībā. Dainis cietumā sabija 13 reizes. Par zādzībām. [..] Kad vēl nebiju pat pusaudzis, Dainis aiz restēm jau dīrāja savus pirmos kalendārus, neslēpjot, ka ir Dimitera dēls. Un, ja jau Dimitera, tad jau noteikti arī Artmanes. Zeki tādu pasaku gan neizplatīja. To ģenerēja brīvie, līdzīgi tev, sentenku atskaņotāj. Dainis bija zaglis, ne izvarotājs,” skaidroja Dimiters.

Pirmā tiesa tika nolikta 2020. gada 10. februārī, uz to Kivičs neieradās. Vēl pirms tiesas – janvārī – Kivičs ar “zināšanām” par Dimiteru nevairījās dalīties arī Jāņa Krīvēna interneta podkāstā "Pāļa bazars", izklāstot, ka Dimiters “izvarojis sievieti grupā, taču lieta neesot bijusi ierosināta tāpēc, ka viņš bijis nopelniem bagātās skatuves mākslinieces Vijas Artmanes dēls”. Tātad – “izcietis sodu cietumā”, kā sākotnēji apgalvoja, jau tomēr vairs ne. Eļļu tajā pašā ugunī Andris turpināja liet arī maijā – "YouTube" intervijā Horenam Stalbem.

Otrā tiesa šajā civillietā tika nolikta 28. jūlijā, taču arī uz to Kivičs neieradās, trīs minūtes pirms sēdes sākuma tiesai atsūtot e-pasta vēstuli, ka, iespējams, ir saslimis ar Covid-19, ko vēlāk nodotās analīzes neapstiprināja.

“Slepkavības mēģinājums”

Uz trešo sēdi, kas notika 2020. gada 12. oktobrī, Kivičs beidzot ieradās, tiekoties tiesas zālē ar Kaspara Dimitera pilnvaroto pārstāvi Līgu Dimiteri. Kā viņa toreiz paskaidroja Kas Jauns, dziesminieks pats lietas izskatīšanā nepiedalās, saudzējot sirds veselību. Ne viena, ne otra puse netika piesaistījusi advokātu, cenšoties tikt galā saviem spēkiem.

Lai arī uz sēdi bija ieradušās visas iesaistītās personas un lietas izskatīšana ilga gandrīz trīs stundas, tiesa visiem noteica satikties atkal 2021. gada 28. janvārī. Tiesa tika atlikta, dodot laiku papildu pierādījumu iesniegšanai. Dimitera pārstāve toreiz pauda pārsteigumu, cik vieglprātīgi un pat bērnišķīgi Kivičs uztver nodarīto. “Viņš varētu pateikt – jā, man nevajadzēja tā runāt, jo man nav pierādījumu, bet tā vietā viņš teica – jā, man nav pierādījumu, bet tāpat visi par Kasparu to zina un runā,” Kiviča izteikumu sēdē komentēja Līga, piebilstot, ka nebija piekritusi arī tiesneses ierosinātajam izlīgumam, kas izskanējis jau 45. minūtē. “Neviens līdz tiesai nav meklējis šo miera izlīgumu, pat vairāk – pēc mūsu vēršanās arī nav reaģējis uz nepatiesas informācijas atsaukšanu. Tāpēc šeit nemaz i nevar būt runas par izlīgumu. Vispirms lai ir spriedums, un tikai tad varēs runāt par izlīgumu.”

Reaģējot uz Kiviča izteikumiem, Dimiters savā mājaslapā pēc šīs tiesas sēdes ievietoja trīs minūšu video, kurā apkopoti ne tikai Kiviča trīs skandalozie izteikumi, kas nonākuši uz tiesas galda, bet arī pāris viedu atziņu, ar kurām skandalozais muzikants pamāca citus. “Informācija, pirms tu kādu sit vai aizvaino, ir jāpārbauda,” pārliecināti pauž Kivičs savā "YouTube"kanālā. Vai arī: “Uzskatu, ka mūsu valstī joprojām pastāv nevainības prezumpcija – ja kāds nav notiesāts, līdz tam brīdim viņš ir nevainīgs!”

Dimitere Kiviča nodarīto pielīdzināja slepkavības mēģinājumam, atklājot, ka 2020. gada 9. janvārī divas stundas pēc Kiviča intervijas "Pāļa bazarā" Kaspars ar ātro palīdzību nogādāts slimnīcā. “Viņam gandrīz tas izdevās. Taču neviens neuzskata, ka būtu ko sliktu izdarījis,” sašutusi bija Līga. “Neviens nav spējis uzrādīt kādu izziņu, ka Kaspars būtu tiesāts par ko tādu. Nāksies vien pašiem tādu izziņu dabūt un nolikt galdā – lai ir!” turpināja Līga, apgalvojot, ka tiesas procesa gaitā Dimiteru pāris arī šādu izziņu dabūjuši un iesnieguši.

Kaspars Dimiters ir gandarīts par tiesas lēmumu. Tā kā atbildētājs viņa “izvarošanas vainu” nav centies pierādīt, Dimiters pats no Iekšlietu ministrijas lūdzis izziņu, un tajā rakstīts: “Sodu reģistrā nav ziņu par Kaspara Dimitera notiesāšanu vai izciestu cietumsodu.” Tiesa notika 1. martā, spriedums tika saņemts 1. aprīlī. Savukārt 1. maijā Dimiteram apritēs 65 gadi, un viņa dzīvesbiedre Līga Dimitere saka: jubileju varēs sagaidīt ar mierīgu sirdi, lai arī piespriestie eiro viņa kontā līdz šim nav ieripojuši. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Nākamajā tiesā nesaņemot ne informāciju no atbildētāja par neierašanās iemesliem, ne viņa lūgumu par lietas izskatīšanas atlikšanu, tiesa nolēma turpmāk civillietu izskatīt bez Kiviča klātbūtnes. Pēdējā tiesas sēde notika šā gada 1. martā, uz kuru ieradās prasītāja pārstāve Līga Dimitere. Un tad nu beidzot sēde vainagojās ar spriedumu. Tiesa nosprieda, ka ziņas par Dimiteru bijušas godu un cieņu aizskarošas un ka morālā kaitējuma atlīdzība apmierināma daļēji, tostarp prasītāja kontā būtu ieskaitāma arī mantiskā kompensācija no atbildētāja SIA "TVNET GRUPA" – 5024,90 eiro.

Ne maksā, ne atvainojas

Morālā kompensācija, ko Dimiters prasības pieteikumā bija minējis kā solidāri no visiem atbildētājiem piedzenamu, bija 78 062 eiro. Tiesa to apmierinājusi daļēji, spriedumā nosakot “piedzīt no atbildētāja Andra Kiviča par labu prasītājam Kasparam Dimiteram mantisko kompensāciju 2500 eiro un tiesas izdevumus – valsts nodevu 11,21 eiro, ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus par pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu 0,24 eiro, pavisam kopā 2511,45 eiro, kas ieskaitāmi prasītāja kontā” desmit dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās. Tas ir, līdz 10. aprīlim. Līdz tam, pēc tiesas uzlikta pienākuma, Andrim Kivičam vajadzēja arī atsaukt prasītāja Kaspara Dimitera godu un cieņu aizskarošās ziņas tīmekļvietnes Instagram profilā kivicsskulme un "Facebook" profilā “Andris Kivičs”, ievietojot “dienas ziņu atsaukumu video ieraksta formā” ar šādu tekstu: “Es, Andris Kivičs, atsaucu kā nepatiesas 2019. gada 8. jūlijā tīmekļvietnē Instagram profilā kivicsskulme un "Facebook" profilā “Andris Kivičs” video formātā paustās ziņas: “Kaspar Dimiter, tu esi izvarotājs! Tu esi izcietis sodu par sievietes izvarošanu. Padomju laikā, cietumā.”

Izpētot Kiviča soctīklu profilus, gan līdz žurnāla nodošanai tipogrāfijā "Kas Jauns" nemanīja aktivitātes, kas būtu traktējamas kā nepatiesu ziņu atsaukums. Zināmu mulsumu vieš tas, ka spriedumā fiksētā "Instagram" adrese precīzi šāda nepastāv, kā arī nav saprotams, ko nozīmē “dienas ziņu atsaukums video ieraksta formā” – vai tas būtu tā sauktais “storijs”, kas redzams tikai diennakti?

Dimiteri lēmuši, ka Kiviča daļa naudas, ko tiesa piespriedusi maksāt, vienādās daļās tikšot sadalīta un juridiski noformēta Lienes un Andra septiņiem bērniem. “Būt tiesā nav nekas patīkams, bet šoreiz citādi nevarēja. Mēs to darām savu mazbērnu dēļ, lai viņiem nekad nebūtu jādzird kas tāds par savu vecotēvu,” skaidro Līga, piebilstot, ka ar tiesas lēmumu jūtas apmierināti un to nav pārsūdzējuši.

