Putina meitu slepenā dzīve - viena septiņas reizes mainījusi uzvārdu, otra vada noslēpumainu inovāciju fondu

Oficiāli Putinam un viņa bijušajai sievai Ludmilai ir divas meitas - Marija un Jekaterina. Putins gadiem ilgi slēpis informāciju par viņām. Mediju un izmeklētāju noskaidrotā informācija liecina, viņu pilnie vārdi pašlaik ir Marija Voroncova un Jekaterina Tihonova.

Putina klanam ir 130 miljardi

Britu avīze "The Sunday Times" raksta, ka Putina klans kopumā pārvalda naudu un īpašumus 130 miljardu ASV dolāru vērtībā (ap 105 miljardiem eiro) - tas ir apmēram 12 Latvijas valsts gada budžeti. Putinam vistuvākie radinieki, protams, ir viņa atvases – 1985. gadā dzimusī Marija un 1986. gadā pasaulē nākusī Jekaterina laulībā ar nu jau bijušo sievu Ludmilu. Savu meitu Marijas un Jekaterinas dzīvi un nodarbošanos Krievijas prezidents padarījis par valsts noslēpumu, lai neviens tā īsti nezina, kur viņas dzīvo un ar ko nodarbojas. Viņas nav arī sava tēva uzvārda nēsātājas.

ASV žurnāls "Mother Jones" rakstījis, ka abām Putina atvasēm it kā esot slepeni bankas konti Latvijas bankās. Šomēnes Latvijas drošības institūcijas solījušas pārbaudīt izskanējušās ziņas, ka Latvijas bankās atrodas Krievijas prezidenta meitu konti.

Jekaterina vada noslēpumainu inovāciju fondu, kurš laikā, kamēr Krievijas ekonomika piedzīvo dziļu krīzi, no valsts kompānijām saņem miljonus par utopiskiem pētījumiem. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

2018. gada sākumā plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņa, ka izjukusi Putina jaunākās meitas Jekaterinas jeb, kā tagad viņu sauc, Katerinas Tihonovas laulība ar Krievijas 74. bagātāko cilvēku, bankas "Rossija" līdzīpašnieka Nikolaja Šamalova dēlu Kirilu. Izjukusī laulība Katjai, protams, neliek kārt zobus vadzī un dzīvot kā nabaga vīra padzītai sievai. Viņa vada noslēpumainu inovāciju fondu, kurš laikā, kamēr Krievijas ekonomika piedzīvo dziļu krīzi, no valsts kompānijām saņem miljonus par utopiskiem pētījumiem. Sankcijas tikmēr piemērotas arī Katerinas nu jau bijušajam vīram Kirilam Šamalovam.

Marija uzvārdu mainījusi septiņas reizes

Savukārt Putina vecākās meitas Marijas gaitām izsekot ir vēl sarežģītāk, jo viņa, lai slēptos no sabiedrības uzmanības, jau vismaz septiņas reizes ir nomainījusi uzvārdu. Klīda runas, ka viņa esot cerējusi izveidot Krievijā elitāru medicīnas centru ārkārtīgi turīgiem ārzemniekiem, bet plānus izjaucis karš Ukrainā. Vienlaikus tiek ziņots, ka izjukusi Marijas laulība un viņa, iespējams, jau pamanījusies tikt pie jauna lauleņa.

36 gadus vecā Marija Voroncova ir zinātņu doktore, eksperte bērnu reto ģenētisko slimību jautājumos.

Marija ir dzimusi laikā, kad Vladimirs Putins darbojās kā VDK aģents. Trimdā strādājošais Krievijas pētnieciskās žurnālistikas pārstāvis Sergejs Kaņevs uzsver, ka Putins, sākot karu Ukrainā un tāpēc ievelkot savu valsti sāpīgās Rietumu sankcijās, ir “izdarījis savai vecākajai meitai lāča pakalpojumu”. “Viņai pieder liela daļa no megaprojekta, saskaņā ar kuru netālu no Sanktpēterburgas iecerēts būvēt modernu medicīnas centru,” viņš skaidro. “Klīnikai plānots piesaistīt pacientus no Eiropas un turīgus šeihus no Persijas līča valstīm. Tagad, pēc uzbrukuma Ukrainai, kādi eiropieši un šeihi uz šejieni brauks?”

Trimdā dzīvojošais redaktors Romans Dobročotovs, kurš strādāja pētnieciskās žurnālistikas izdevumā "The Insider", kas tika aizliegts saistībā ar iespējamās Kremļa korupcijas izmeklēšanu, ar Kaņeva starpniecību sociālajos tīklos ziņoja, ka Voroncova šķīrusies no sava vīra, nīderlandiešu uzņēmēja Jorita Fāsena. Viņš precīzi nenorādīja, kad bijusi šķiršanās, taču tiek uzskatīts, ka tā notikusi pirms kara sākuma. Un pats Fāsens jau ilgāku laiku laimīgs dzīvojot Maskavā, apartamentos ar skatu uz Kremli. Apprecējušies savulaik Fāsens un Putina meita esot 2008. gada vasarā kādā no Nīderlandes pilsētas Vasenāras pilīm. Putins šajās kāzās, kas notika Nīderlandes faktiskās galvaspilsētas Hāgas priekšpilsētā, nav bijis klāt.

Pārim ir kopīgi bērni, kas nozīmē, ka Putins ir vectēvs. Tomēr viņš nekad nav komentējis savu pieaugušo pēcnācēju identitāti vai darbavietas, nemaz nerunājot par viņu personīgo dzīvi. Cik zināms, Fāsens ilgu laiku ir strādājis Krievijā, uzņēmumos "Gazprombank-Invest" un "Strojtransgaz". Tiek uzskatīts, ka viņa tēvs bija Nīderlandes bruņoto spēku pulkvedis. Putina znots reiz teica: “Es esmu precējies ar krievieti, un man ir bērni, taču vairāk neko neteikšu.” Marija izmanto dubultuzvārdu – Voroncova (viņas vecmāmiņas uzvārds) un Fāsena. Viņa strādā par pētnieci Krievijas Veselības ministrijas Nacionālajā endokrinoloģijas medicīnas pētījumu centrā.

Pagājušajā gadā intervijā izdevumam "Rossija 24" viņa stāstīja par Krievijas centieniem cīnīties ar retām bērnu ģenētiskajām slimībām, taču televīzija neatklāja, ka viņa ir Putina meita. Viņa skaidroja, ka “pret šādām slimībām nav panacejas”, taču norādīja, ka “ģenētiskie testi, kas veikti, piemēram, pirms grūtniecības”, var uzrādīt, ka “vecāki nav nevēlamā gēna nēsātāji”.

Šomēnes ziņu portāls "Meduza" publiskoja pētījumu, kurā tika apgalvots, ka Marijai jau ir jauns vīrs. Par to kļuvis Jevgeņijs Nagornijs – menedžeris no Maskavas.

Nagornijs un Marija vienojas dejā. Šādu ekrānuzņēmumu izdevies saglabāt no kādas kāzu aģentūras publiskota video – abi bijuši viesu vidū. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jaunais “Putina znots” ticis pie darba gāzes ieguves kompānijā "Novatek", kuras direktoru padomē ir Putinam tuvu stāvošais Genādijs Timčenko. Oficiālā viņa alga esot 760 tūkstoši rubļu mēnesī, bet, neraugoties uz to, pirms diviem gadiem Jevgeņijs nopircis glaunus 258 kvadrātmetrus plašus apartamentus Maskavā, prestižā kooperatīvo dzīvokļu kompleksā "Barkli Gallery". Kā lēš nekustamo īpašumu eksperti, tajā vietā viens kvadrātmetrs īpašuma toreiz maksāja aptuveni vienu miljonu rubļu. Tātad dzīvoklis, ko nopirka Jevgeņijs Nagornijs, bija aptuveni viņa 30 gadu algas vērts. Tagad līdzīgu apartamentu cena turpat jau ir sasniegusi 850 miljonus rubļu (apmēram 10 miljoni eiro).

Pamestā šķirtene Ludmila

2014. gadā pēc gandrīz 30 gadu kopdzīves Putins šķīrās no savas sievas Ludmilas, kura nu, pēc visa spriežot, bauda laimīgas šķirtenes dzīvi ne bez Putina piešķirtās “sāpju naudas” un pie daudz jaunāka puiša sāniem.

Pirms pāris gadiem noskaidrojās, ka viņa apprecējusies ar 20 gadu jaunāko Arturu Očeretniju, kas vada nevalstisko organizāciju Interpersonālās komunikācijas attīstīšanas centrs. Pirms tam viņas jaunais vīrs darbojās pasākumu rīkošanas aģentūrā, kura apkalpoja tādus prominentus klientus kā partija "Vienotā Krievija" un uzņēmumus "Gazprom" un "Transņeftj".

Krievijas prezidenta bijusī sieva nu esot precējusies ar Arturu Očeretniju, kas par viņu ir 20 gadu jaunāks. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Plašsaziņas līdzekļos parādījušās ziņas, ka Očeretniju pāris iegādājies vairāk nekā sešus miljonus eiro vērtu villu Francijas dienvidos. Tas radīja virkni jautājumu par to, kā pāris varējis atļauties tik dārgu mājokli. 2011. gadā bijušās Krievijas pirmās lēdijas deklarētie ienākumi visa gada laikā bija tikai 121 00 rubļu (1802 eiro), bet 2009. gadā – nieka 582 rubļi (8,67 eiro). Arī paša Očeretnija ienākumi drīzāk bija ar mīnusa, nevis plusa zīmi.

