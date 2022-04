Dženifera Anistone. (Foto: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ Vida Press) 101 Foto

Dženifera Anistone atzīstas, kādi traucējumi bojā viņas dzīvi

Holivudas zvaigzne Dženifera Anistone pastāstījusi, ka no 30 gadu vecuma baidoties no nakts iestāšanās. Kā stāsta aktrise, viņu mocījis hronisks bezmiegs, kā arī viņa cietusi no mēnessērdzības jeb staigāšanas miegā. Par to ziņo slavenību žurnāls “People”.