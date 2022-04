Mūziķis Gatis Irbe pievērsies picu biznesam

Lai labāk pārvaldītu uzņēmumu, Gatis pirms gada sāka mācīties uzņēmējdarbību - viņš iestājās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātē.

Picēriju mūziķis vada kopā ar labu draugu, bet par to, ka Rīgā atvēris vietu, kur var nobaudīt itāļu picas, gatavs stāstīt tikai tagad: “Esmu paškritisks perfekcionists, un, kamēr ar picēriju nebiju apmierināts, kamēr nebija novērstas nepilnības, es vēl neafišējos.”

Ar mīlestību pret Itāliju

Kāpēc tieši picērija? “Man ir ļoti ciešas attiecības ar Itāliju. Cenšos tur bieži aizbraukt, pagājušovasar ar motociklu pat apbraucu visai Itālijai. Tā ir zeme, kur man vienmēr gribas atgriezties, jo tā ir tik dažāda, tik interesanta, katrs ciematiņš, pilsēta ir citādāka. Abi ar draugu nolēmām, ka varētu mēģināt vismaz daļiņu no Itālijas garšas atvest arī uz Latviju – tāpēc mūsu picērijas šefpavārs ir itālis, tāpēc mīklai tiek izmantoti milti no Itālijas,” skaidro Gatis Irbe.

Vai nebija liels risks mūziķim, kurš līdz šim neko nezināja sabiedriskās ēdināšanas biznesā, uzdrīkstēties atvērt savu picēriju? “Protams, ka mūziķim uzsākt darboties restorānu jomā ir liela avantūra,” smejas Gatis un pēc mirkļa paskaidro: “Bet man paveicās ar to, ka šis draugs un biznesa partneris ir uz tu ar ēdināšanas biznesu, viņam pieder vairāki restorāni, tāpēc vismaz kādam no mums attiecīgā pieredze bija. Protams, šī joma man pašam ir pārbaudījums, jo, lai arī esmu darbojies vairākos biznesos, sabiedriskajā ēdināšanā esmu pirmo reizi. Tāpēc daudz mācos, iegūstu pieredzi. Ir interesanti!”

Slepenās receptes

Latvijā picēriju ir simtiem, ir taču ar kaut ko jāatšķiras no pārējām, lai spētu piesaistīt apmeklētājus! Kāda ir Gata Irbes picērijas īpašā odziņa? “Tieši par to ir runa! Nesen mums augstskolā kursabiedrs bija uztaisījis studiju darbu – biznesa plāns picērijas izveidei. Lekcija ar darbu prezentāciju notika "Zoom" platformā, un es viņam teicu pa tiešo: “Atvērt picēriju ir labi, bet ir tikai viens jautājums – ar ko tava picērija atšķirsies no pārējām?” Jo pēc savas pieredzes lieliski zinu, ka tas ir pats pirmais un būtiskākais aspekts, kas jāņem vērā, pirms vispār sāc darboties pie šāda biznesa,” uzsver Gatis Irbe, sakot, ka viņa picērija "O’ Sole Mio!" ir īpaša ar to, ka tajā picas cep ar malku kurināmā krāsnī un taisa ļoti pieredzējis meistars no Itālijas.

Šo picu noslēpums ir itāļu šefpavāra Alčīdes īpašā mīkla no Itālijas miltiem. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Par picērijas šefpavāru Alčīdi ir īpašs stāsts. Viņš 30 gadus cepis picas dzimtajā Neapolē, un Gatim ar biznesa partneri izdevās pārvilināt Alčīdi strādāt uz Latviju. “Mūsu picas tiek ceptas pēc viņa unikālajām receptēm. Turklāt ar tām viņš nedalās. Pat ar mūsu otru pavāru! Arī tad, kad Alčīde Ziemassvētkos devās uz Itāliju, viņš receptes nevienam neatstāja! Teica, lai sagaidām viņu pēc brīvdienām atpakaļ. Bet šīs viņa receptes, it sevišķi mīklas recepte, patiešām ir īpašas,” ar savu šefpavāru lepojas Gatis, piebilstot: “Galvenais ir kvalitāte! Un, ja cilvēkiem garšos, viņi nāks vēl un vēl.”

Gatis Irbe un picu meistars Alčīde ar 30 gadu pieredzi Itālijā. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Bez mūzikas nebūtu picērijas

Taujāts, vai ar savu jauno biznesu pēc pusgada darbības ir apmierināts, mūziķis viltīga pasmaida: “Varu jau atbildēt kā politiķis ar pretjautājumu - kas katram nozīmē “veiksmīgs bizness”? Protams, kaut kādā ziņā gribētos jau labāk, bet šā brīža situācijā, kad tikai tagad Latvija sāk atgūties no Covid-19 pandēmijas un atcelts ārkārtējais stāvoklis, zināmā mērā esmu tomēr apmierināts. Patiesībā mūsu darbības sākums bija visdažādāko pārbaudījumu pilns - vispirms epidemioloģiskie ierobežojumi, te atļaujot uzņemt apmeklētājus, te aizliedzot, tad vēl viss personāls saslima ar Covid-19. Un tagad vēl karš Ukrainā... Visas šīs neparedzamās pārmaiņas apgrūtina darbu. Tomēr ir prieks, ka cilvēki nāk, viņiem garšo.”

Vai tas, ka Gatis Irbe tagad pievērsies picu biznesam, nozīmē, ka Latvija ir zaudējusi vienu no saviem spilgtākajiem hiphopa mūziķiem? “Nē, nē! Nedod Dievs, ka es būtu zudis kā mūziķis!” atbild Gatis, kurš mūzikā pazīstams ar saviem projektiem Gacho un MESA.

“Domāju par abām lietām - gan par mūziku, gan par biznesu. Patiesībā šī picērija savā ziņā ļauj mazliet atiet nost no mūzikas. Ar to nodarbojos jau 23 gadus, un bieži vien uznākuši brīži, kad viss ir “līdz kaklam”. Protams, ka mūzika ir mans skaistākais darbs un labākais, kas ar mani ir noticis, taču bieži uznāk vēlme visu mest pie malas. Kad ir apnicis, kad iestājas radošā krīze. Bet tagad, kopš darbojos ēdināšanas biznesā, man ir iespēja darīt ko citu paralēli. Esot tikai mūzikā, es sevi radoši izsmeļu, es “izrakstos” tā, ka pietrūkst ideju. Tāpēc ceru, ka darbošanās vēl citā jomā mani tikai uzlādēs. Turklāt jāatzīst, ka viss, ko dzīvē esmu guvis, ir, pateicoties mūzikai. Un arī šī picērija man ir, pateicoties mūzikai,” nosaka Gatis Irbe.

