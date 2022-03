Parādījušās bažas par Anatolija Gorbunova veselības stāvokli

Neko vairāk Gorbunovs konkretizēt nav vēlējies, tāpēc šķitis, ka varbūt ar bijušā valstsvīra veselību pavisam nav lāgā.

Anatolija Gorbunova kādreizējā palīdze Kārina Pētersone "Kas Jauns" apstiprināja, ka viņš sasirdzis, bet tūlīt pat paskaidroja, ka uztraukumam nav pamata, jo dzīvībai briesmas nedraud. Par laimi, kādreizējais Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs, ministrs un Saeimas priekšsēdētājs var veseļoties mājas apstākļos.

“Nē, nav jau nekas akūts. Vienkārši visa mūža garumā ir sakrājušās lietas un slodze, tas tagad atsaucas uz veselības stāvokli. Cilvēks ir noguris, kā saka, no dzīves nastas. Viņš savā dzīvesvietā turpina aktīvi darboties - gan strādājot mājās, uzturot to kārtībā, gan apdarot dārza darbus. Vienīgi vairs nepiedalās sabiedriskos pasākumos, ka arī neizsaka viedokli par sabiedriski aktīviem un politiskiem notikumiem. Pandēmijas laikā viņš gan bija sniedzis komentāru un aicinājis sabiedrību būt uzticīgiem un vienotiem uzticībā Latvijai. Tā ka nav jau tā, ka viņš nedomā līdzi, tāpat arī dzīvo visam līdzi, bet mēģināt kaut ko formulēt – tas prasīs no viņa nervu slodzi. Un šobrīd viņam nevajag lieku saspringumu, jo veselība jau tā ir tik knapa. Viņš mēģina sevi saudzēt. Uztraukumam tiešām nav pamata, jo par sevi ir likušas manīt gadu gaitā uzkrātās slodzes sekas,” vēlreiz uzsvēra Pētersone.

