"Es joprojām visus mīlu!" - Ainars Virga dienas vada ārpus rāmjiem

"Es tagad nodarbojos ar visu to, kas mani interesē. Ir vaļa darboties pilnīgi ar visu, kas man vajadzīgs dzīvē, lai sevi kaut kādā veidā piepildītu un bagātinātu. Līdz šim man nekad nav bijis laika visam. Es gan negribu izplūst sīkumos," noslēpumaini teic rokmūziķis.

Zaudējam rokenrola monstrus…

Liepājnieks ir norūpējies, ka šajā negantajā kovida laikā esam pazaudējuši trīs lielas latviešu grupas – "Lingu", "Opus Pro" un "Dakotu" –, jo mūžībā aizgājuši to dibinātāji un galvenie balsti Gvido Linga, Alex un Edvīns Zariņš. “Johaidī, mēs šajā juku laikā esam zaudējuši latviešu rokenrola attīstības monstrus!” uzsver mūziķis un saka – esot tādi puiši, kas tagad brauc un spēlē, un viņiem ir pārpildītas zāles. Tā vismaz Ainara mamma sakot. Pats viņš gan nevarot iedomāties, ka varētu kādam no saviem faniem pateikt: tu drīksti nākt, bet tu kaut kādu iemeslu dēļ ne. Virgam kaut ko tādu atļauties būtu dzīvē lielākais kauns.

Ārpus rāmjiem

Ainaram Virgam ar senu draugu dzejnieku Guntaru Raču nesen kopā tapusi dziesma "Latvietis".

Mūziķa vēlējums visiem – dziediet šo dziesmu, dungojiet pie sevis. “Dziesmai ir vairāki tapšanas stāsti. Račs man atsūtīja tekstu un vaicāja, vai kaut kas iznākšot galarezultātā. Bija tāpat kā ar dziesmu "Bize", jo tā man simpatizē, kaut ko izsaka: var kurpes nomainīt un šalli, bet dvēseli nu nekā, es esmu latvietis un būšu, bez visiem kur un kā,” citē mūziķis un atklāj, ka teicis Račam – viņam šīs rindiņas liekoties banālas, vajagot kaut kādu izskaidrojumu, tādus vārdus "Līvi" nelieto. Ja izskaidrošot, tad varbūt veikšot to muzikāli. Guntars tekstuāli atsūtījis veselu izskaidrojumu, tad bijuši daži Ainara labojumi.

“Šoreiz Račs atsūtīja visu tekstu, kāds tagad ir dziesmā "Latvietis". Es teicu: jā, man tas kaut ko izsaka, es tam varu uzrakstīt mūziku. Lasot tekstus, kā man bieži gadījies, es jau dzirdu, kā tas skan dziesmā. Tā bija arī šoreiz,” pauž Virga. “Kad aiznesu gatavu skaņdarbu, visi bija sajūsmā. Mēs to dziesmu iestudējām vienā mēģinājumā, bet tagad skatoties, johaidī, vai mēs līdz ar to sevi neesam ielikuši kaut kādā rāmī? Tādā gadījumā gribu pateikt, ka nevēlos attaisnoties – es tā jūtos un tā tas ir. Lai gan man kopumā ir vienalga, kā cilvēki to uztver. Taču es domāju, ka cilvēkiem dziesma "Latvietis" patīk,” gandarīts ir mūziķis, piebilstot, ka "Līvu" kompozīcijas nekad nav atbildušas nekādam radio formātam, nekad neesot bijušas radio hiti. Cilvēki gan kaut kādā veidā to ir novērtējuši, priecīgs ir Ainars.

“Uzskatu, ka "Līvi" ir ārpus rāmja, jebkuriem rāmjiem – vienmēr to esmu uzsvēris. Šodien ir tieši tas pats, nekas nav mainījies. Grupa neietilpst nevienā kategorijā,” uzsver Virga.

Mīļa misija brāļa dzimumdienā

Virgam diena tagad paiet, no jauna liekot kopā gan velosipēdu, gan ģitāru. Un diemžēl tādējādi “sačakarējot” savus pirkstus. “Kad es vienkārši vēlos paspēlēt ģitāru, man ir tik sāpīgi…” atklāj mūziķis. “Bet, johaidī, neviens tādu “fīču” neuztaisīs ne manai ģitārai, ne ričukam. Ja to neizdarīšu pats, neviens cits ne tik,” spriež liepājnieks un atklāj, ka neesot konkrētas stundas, kad viņš spēlējot ģitāru – darot to, kad sanāk laiks. Piemēram, pieceļoties četros no rīta, bet attopoties tikai deviņos vakarā vēl spēlējam. Esot arī tādi brīži bijuši.

Pa pilsētu Virga visu laiku pārvietojas ar savu velosipēdu. “Braukāju tikai ar ričuku. Taču tāpat netieku sievai Anijai līdzi, jo viņa iet tik ātri – man ar ričuku jābrauc nopakaļus. Arī uz Liepājas Pētertirgu braucu, kaut gan no manām mājām tas ir 300–500 metru attālumā. Mītu ezermalas rajonā, Dorupes ielas vienīgajā mājā,” teic mūziķis un atklāti atzīst, ka vislabāk ar velosipēdu viņam patīkot braukāt pa Centrālkapiem naktī.

“Aizbraucu pie brāļa Daniela ["Līvu" bundzinieks Dainis Virga gāja bojā 2003. gada 26. jūlijā – KJ], tēta Ivara uz Centrālkapiem. Vienalga, kurā diennakts laikā, bet pamatā man patīk pa tumsu. Mums ar Danielu, piemēram, pieņemts sapīpot. Es viņam uz kapa nolieku degošu cigareti, arī pats uzpīpoju. Reiz, kad 5. decembrī brālim bija dzimene, man bija palikušas tikai trīs cigaretes un svecītes arī nebija. Iegāju veikalā: “šodien cigaretes nepārdodam”. Rezultātā devos uz mājām, aizņēmos cigaretes un svecītes no kaimiņa. Aizbraucu līdz kapiem, veicu mīļu misiju brāļa dzimumdienā,” ne bez aizkustinājuma saka Ainars.

Sapīpot Virgam patīk arī pie brāļa Daiņa kapa Centrālkapos. Šis “niķis” jau ir sens. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Mūziķis atklāj, ka ar draugiem arī satiekoties, bet viņam šķiet, ka cilvēki tagad dīvaini kļuvuši. Kovidu viņš vispār nevēlas pieminēt, tas neesot apspriežams. Virga uz galvaspilsētu gan arī braucot – bijis decembrī uz rokmūziķa Alex bērēm, kā arī dažas reizes mūzikas sakarā.

“Es joprojām visus mīlu – tā, kā esmu mīlējis līdz šim. Mana mīlestība un attieksme ne pret vienu nav mainījusies,” noslēdzot sarunu, īpaši uzsver tautā mīlētais rokmūziķis.

