Nedēļas jaunumi "Tet+" - Venoma atgriešanās un "Lielā Kristapa" filmas

"Lielā Kristapa" filmas

Šonedēļ taps zināmi pašmāju prestižākās kinobalvas "Lielais Kristaps" laureāti.

Gaidot ziņas par uzvarētājiem, ir lieliska iespēja lūkot gan tās filmas, kas šogad pretendē uz balvām, gan tās, kas jau iepriekš tikušas pie "Lielajiem Kristapiem".

Kategorijā "Labākā pilnmetrāžas spēlfilma" šogad pretendentu lokā ir Daces Pūces debijas pilnmetrāžas darbs "Bedre", ko Latvija bija izvirzījusi prestižajai "Oskara" balvai. Emocionāla un īsti latviska – tā ir filma "Bedre", veidota pēc rakstnieces Janas Egles stāstu motīviem. Tāpat jautriem brīžiem der lūkot "Bedres" konkurenti uz gada labākās filmas godu – komēdiju "Tizlenes", kurā stāstīts par 1999. gadu, kad klasē apsmietās Sarmīte, Katrīna un Sveta ir nolēmušas izmainīt dzīvi un kļūt par skolas populārākajām meitenēm.

Jānoskatās arī režisora Vitālija Manska darbs "Gorbačovs. Paradīze", kas pretendē uz gada labākās pilnmetrāžas dokumentālās filmas godu. Savukārt kategorijā "Labākā daudzsēriju filma" uz "Lielo Kristapu" pretendē gan "Aģentūra", gan "Emīlija. Latvijas preses karaliene", un tās abas varat lūkot "Tet filmas un seriāli", kā arī īpašajā sadaļā "Lielais Kristaps", kur atrodams ne mazums citu pašmāju kino meistardarbu - "Wild East. Kur vedīs ceļš", "Ko zina Klusā Gerda", "Dvēseļu putenis", "Maiņa", "Jelgava 94", "Valkātājs", "1906", "Tēvs Nakts", "Kriminālās ekselences fonds", "Melānijas hronika", "Bille" un daudzas citas.

Kārtis, nauda un atriebe

Pokerā galvenais ir saglabāt aukstasinību un spēja paredzēt pāris gājienu uz priekšu. Tieši šīs prasmes Viljams ir attīstījis līdz pilnībai.

Pārliecinoši tuvojoties iespējai piedalīties Pasaules pokera sērijā un iegūt lielu naudas laimestu, viņš saprot, ka šī ir iespēja atstāt aiz muguras pagātnes noslēpumus. Taču, kad liktenis viņam piespēlē izdevību atriebties, Viljams attopas spēlē, kuras cena ir kas vairāk par naudu.

Krimināldrāmu "Kāršu skaitītājs" ("The Card Counter") skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Slaktiņš var sākties

Filmā "Venoms: Būs slaktiņš" ("Venom: Let There Be Carnage") žurnālists Edijs Broks mēģina pielāgoties savai jaunajai dzīvei – nu viņš ir citplanētiešu simbiota Venoma saimnieks.

Venoms Edijam ir piešķīris pārcilvēciskas spējas. Taču tāpat simbiots Kārnidžs piešķīris spējas sērijveida slepkavam Kletusam, ko Edijs, cenšoties atjaunot savu karjeru, devies intervēt. Kad Kletuss pēc neveiksmīgas nāvessoda izpildes izbēg no cietuma, slaktiņš var sākties!

Pēc komiksu motīviem veidoto asa sižeta filmu skatieties "Tet+ Kino" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.