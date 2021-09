Bez mīlestības nedzīvojiet! Jaunās pašmāju drāmas "Bedre'' recenzija

Kaut filmu caurvij sarežģīti vairāku paaudžu likteņi maza latviešu ciemata gleznainajā «telpā» un arī bērnu lomām filmā ir būtiska nozīme, to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par visai ģimenei piemērotu. «Bedre» ir satricinošs vizuāls un audiāls piedzīvojums, kura smagums skatītāju vajās vēl ilgi pēc seansa beigām. Tas ir stāsts par ikdienas ļaunumu, aizspriedumiem, mīlestības trūkumu, tomēr tā traģiskums ir sabalansēts ar mierinošām filmas beigām un mākslas dziedinošo varu.

122 Foto Skatītāji ierodas uz Daces Pūces pilnmetrāžas debijas spēlfilmas "Bedre" pirmizrādi +118 Skatīties vairāk

Jūrnieks un zēns

Desmitgadīgais Markuss (Damirs Onackis) dzīvo kopā ar vecmāmiņu Solveigu (Dace Everss) un dienas pavada, zīmējot savādus tēlus. Viņa tēvs traģiski gājis bojā no narkotiku atkarības, bet māte no Markusa ir atteikusies. Kādu dienu Markuss, staigājot pa meža takām, ievilina bedrē mazo Emīliju. Tomēr tā nav nevainīga bērnu spēle ar «aklajām vistiņām», jo Markuss dziļā aizvainojumā tīši kaitē meitenītei. Meitenes mamma Sandra (Inese Kučinska) niknumā uzbrūk Solveigai, uzskatot Markusu par psihiski neveselu, un vēlas pret viņu sarīdīt pārējās mammas un kādu ciemata sociālo darbinieci.

Roberts (Egons Dombrovskis), autoservisa darbinieks, dzērumā uzbrūk sievai Smaidai (Agate Buzeka). Fiziskā vardarbība izvēršas neredzēti postoša, un tās līdzvērotājs ir Roberta tēvs Alberts (Aigars Vilims). Markuss no tēva mantojis talantu zīmēšanā un iepazīstas ar nomaļā meža mājā mītošo Jūrnieku, filmas noslēpumaināko varoni. Abi sadraudzējas, un top vērienīga vitrāža pēc Solveigas jaunības fotogrāfijas skicēm. Konflikti ciemata iedzīvotāju vidū samilst. Sandra vēlas panākt Markusa izņemšanu no ģimenes, Roberts izraisa stindzinošu autoavāriju, bet Solveiga, uzzinot Markusa slepenās nodarbes, pirmo reizi kopš jaunības dienām satiek Jūrnieku, kurš padomju gados daļēji Solveigas vainas dēļ tika ieslodzīts psihiatriskajā klīnikā.

Kāds melns noslēpums

Režisorei Dacei Pūcei filmā bija iespēja sapludināt līdzšinējās pieredzes kordiriģēšanā, vizuālajā mākslā un tagad arī kino. Kaut arī šī ir viņas debija kino, Pūces rūpīgā un niansētā pieeja uzņemšanai, smalkjūtīgais darbs ar aktieriem un precīza spēja noteikt stāsta vizuālo un skanisko formātu ir rezultējusies mākslas darbā, kura lielākā vērtība ir Latvijas dabas gleznas, gaismu un krāsu spēle, poētiskā noskaņa un klāt esošā emocionālā spriedze.

Režisore ir arī scenārija līdzautore, par pamatu izmantojot latviešu rakstnieces Janas Egles stāstus. Vienu no tiem – «Bedrē» – lasītājs atradīs arī interneta portālā «Satori». Koncentrētā, blīvā valoda un skopie dialogi stāstā ir smalki interpretēti arī filmas scenārijā, ļaujot elpot stāsta videi – ciematiņam bez nosaukuma, bet ar kādu melnu, vārdos neietērptu noslēpumu, kuru auklē katrs pieaugušais un bērns. Patiesībā tam arī nav nozīmes, vai «Bedre» ir uzņemta Saldus pusē, kā tas arī ir šajā gadījumā. Brocēnos, Valkā vai Viļānos – šādas ciemata ainas un sabiedrība būs atpazīstama jebkur, Latvijā. Vērtējot filmas saturu, to varētu iekļaut sociālas drāmas kategorijā, tomēr šis apzīmējums šķiet par šauru. Izvērstās ģimenes traģēdijas, klātesošā vardarbība, nerunāšanas kultūra un nespēja mīlēt – šīs tēmas savos darbos šķetina arī krievu režisors Andrejs Zvjagincevs – jaunākais viņa darbs «Nemīlestība» ar Andra Keiša dalību jau nosaukumā iekodē filmas saturu. Paaudžu traumas, kas pārmantotas no vecākiem uz bērniem, pastāvošās iekārtas «pūķis», kas nodedzina visu cilvēcīgo, un dabas tuvums mazā cilvēka ikdienā – šis viss ir arī «Bedrē».

Ļaunums starp mums

Filmā piedalās aktieri no Liepājas un Valmieras teātriem, izcili savas lomas atveido Egons Dombrovskis, Dace Everss un Inese Kučinska. Markusa lomas atveidotājs Damirs ir krievvalodīgais. Vēl viens režisores precīzais lēmums – papildināt filmas atsvešināto gaisotni ar vēl vienu savādnieku. Tātad neiederīgo, no kura jāatbrīvojas. Filma notiekošo stāsta caur Markusa acīm, un tādēļ tai ir lemtas laimīgas beigas. Fināla ainā Markuss vecmāmiņai rāda viņa un Jūrnieka radīto vitrāžu, kurai cauri spraucas saules stari. Tā nu viņi abi tur sēž Jūrnieka šķūnī, kas uz mirkli kļūst par baznīcu ar stiklā savērptu simbolu par visu augstāko, gaišo un svēto. Tā ir Markusa izrāpšanās no bedres, kuras duļķos, nespēdami izrauties, paliek guļam filmas varoņi. Latvijas postpadomju sabiedrības ainā, iespējams, būtu ērtāk ielūkoties tad, ja sižets būtu «Ģimenes lietu» stilā, kur varoņi ir līdz pazemei nogrimuši alkoholiķi ar incesta grēka pēdām sejā.

«Bedre» nav arī šovs «Caur ērkšķiem uz..» ar kariķētām varonēm (mātēm, alkoholiķēm) vai vieglas uzvedības sievietēm, kuras, pašām neapzinoties, kļūst par visas Latvijas izklaides objektiem. Šīs filmas ciematā ir gleznainas privātmājas, ābeļdārzi, siltumnīcas ar ķiršsarkaniem tomātiem, mežu pasakainie ceļi. Koristi satiekas kultūras namā, kurā Solveiga diriģē latviešu klasiķu darbus. Meitenes mamma Sandra ir gādīga māte, kura tikai vēl labu. Viņa savā rīcībā nesaskata neko ļaunu, jo viss taču ir kārtībā. Jā, kaut kur mājās līdz nāvei sit sievietes, kaut kur, uz ceļa, alkohola reibumā tiek notriekti citi braucēji. Tas viss ir kaut kur citur, bet ne pie mums. Cik daudz traģiskā varētu novērst, ja vien cilvēkiem pietiktu drosmes būt godīgiem pret sevis nodarītā postu? Svarīgu lomu līdzās šim ikdienas ļaunumam ieņem valdošā attieksme pret homoseksualitāti. Lai saglabātu intrigu, neatklāšu, kurš varonis reprezentē šo ideju, taču šī, manuprāt, ir viena no retajām, ja ne pirmajām reizēm, kad atklāti par to tiek skaļi runāts latviešu kino.

Smeldzīgs skaņu kosmoss

Kamēr filmas varoņi savas sāpes apslāpē pusnorautos teikumos un tik tipiskajā latviešu pasīvajā agresijā un noliegumā, pilnīgi visu pasaka Daces Pūces dēla, komponista un čellista Valtera Pūces filmas skaņu celiņš. Arī šī viņam ir debija kinolaukā. Viņa, diriģenta Normunda Šnē, orķestra «Sinfonietta Rīga» un Rīgas Doma zēnu kora kopdarbs ieved gleznainā, smeldzīgā skaņu kosmosā, kāds var mēroties pat ar igauņu pasaulē slavenā komponista Arvo Perta kinomūzikas galaktikām. Tas vēl vairāk paspilgtina ekrāna «vitrāžu». Obligāti ejiet filmu skatīties lielajos ekrānos un paņemiet līdzi papīra salvetes. Būs jāraud, un daudz.

"Bedre"

Drāma, 2020.

Režisore: Dace Pūce.

Lomās: Damirs Onackis, Dace Everss, Egons Dombrovskis, Inese Kučinska, Agata Buzeka un citi.