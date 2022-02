Mārtiņš Rītiņš vēlējās, lai viņa bēru mielastā galdā celtu vārnas

Šķiet, ka Mārtiņa Rītiņa likteņa grāmatā ir bijis kāds nevienam nezināms ieraksts, jo viņa dzimšanas laiks iezīmējies ar laiku, kad viņš aizgājis viņsaulē. Mārtiņš Anglijā piedzima pulksten 9.15 vakarā, bet mūžībā devās 9.15. no rīta…

Kad Mārtiņam raidījumā "Rezervēts" tā vadītājs Armands Tripāns savulaik jautāja par aiziešanu, viņš atklāja savu nostāju par bailēm no nāves. Rītiņš atzina, ka bieži domājis par nāvi un uzskata, ka daudzi par to domājot. Viņu nāve nebiedējot. “Nē. Man nav bail nomirt. Es tikai negribu mocīties. Mans tēvs ilgi un dikti mocījās. Kādus 12 gadus, kad viņam bija infarkts. Es tā negribētu. Nevienam negribētu likt mani kopt, es labāk aizietu vakarā gulēt un no rīta nepamostos. Kad nezini, ka esi nomiris. Tas būtu patīkams veids, kā aiziet. Mocīties? Nevienam nenovēlu,” atklāja Rītiņš.

Taujāts, ko vēlētos, lai pasniedz viņa bēru mielastā, Mārtiņš noteica: “Es gribētu, lai viņi ilgi un dikti domā. Lai tā vārna ir uz tā galda!”

Saistītās ziņas "Es neesmu gatavs atvadīties…" - savā stāstā par Mārtiņu Rītiņu dalās viņa sirdsdraugs Maksimiliāns Šefpavārs Mārtiņš Rītiņš devies viņsaulē Par alkoholismu, traģisko mīlestību un slepenajām attiecībām - Mārtiņš Rītiņš atklāj visu

Arī savā 70 gadu jubilejā Mārtiņš pārsteidza daudzus. Tika sarīkots vērienīgs pasākums "Hanzas peronā", kur netrūka ne muzikālu, ne gardu pārsteigumu. Un pārsteigums viesus gaidīja arī pasākuma norises vietā - tur atradās... sasaldētas vārnas.

Visu par Mārtiņa Rītiņa dzīves līkločiem lasiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!