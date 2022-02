"Šo rītiņ, šo bēdīgo rītiņ..." Ļaudis sirsnīgi atminas Mārtiņu Rītiņu un viņa teicienus

Mārtiņa ģimenes draudzene un grāmatas "De Profundis. Mārtiņš Rītiņš" autore Linda Apse sociālajā vietnē "Facebook" publicējusi emocionālu vēstījumu, paziņojot, ka tādi cilvēki kā Rītiņš "neaiziet - viņi vienkārši nav klāt".

"Klusas asaras birst, jo sirds nespēj noturēt sāpi. Tajās klusajās ir visskaļākā sāpe. Labās atmiņas sāp visvairāk. Tavas sarežģītās dzīves atslēgas vārds bija drosme. Drosme aiziet no ierastā uz nezināmo. Drosmei vienmēr līdzi nāk bailes. Tava drosme neļāva bailēm tevi apstādināt ceļā uz jauno, kur nav vakardienas, nav arī rītdienas un kur aizmirst laiku un dzīvi. Savu drosmi tu paspēji iemūžināt grāmatā. Mārtiņ, tādi cilvēki kā tu neaiziet, viņi vienkārši nav klāt," raksta Apse.

Sociālajos tīklos ļaudis dalās atmiņās, kāds bija atraktīvais šefpavārs, un redzams, ka viņa personība atstājusi lielu iespaidu uz daudziem. Tā, piemēram, TV un radio personība Mārtiņš Spuris mikroblogošanas vietnē "Twitter" atklājis, ka bērnībā atdarinājis Rītiņu, pagatavojot vecākiem vislabākās sviestmaizes.

"Atcerējos par šo bērnības foto ar spilvenu galvā, kur vecākiem teicu, ka esmu šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, kas ir pagatavojis labākās sviestmaizes. Mārtiņa Rītiņa ietekme uz mūsu kolektīvo apziņu vairākās paaudzēs ir milzīga. Līdzjūtība tuviniekiem," raksta Spuris.

Atcerējos par šo bērnības foto ar spilvenu galvā, kur vecākiem teicu, ka esmu šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, kas ir pagatavojis labākās sviestmaizes. Mārtiņa Rītiņa ietekme uz mūsu kolektīvo apziņu vairākās paaudzēs ir milzīga.

Līdzjūtību tuviniekiem izteikusi arī žurnāla "IR" galvenā redaktore Nellija Ločmele, kura norādījusi, ka Covid-19 Latvijā ir nogalinājis jau 5007 cilvēkus. Jāatgādina, ka diemžēl arī viņas vīrs Rolands Tjarve, kurš Latvijā bija zināms žurnālists un lektors Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, mūžībā devās no Covid-19 izraisītajām veselības problēmām.

"Visdziļākā līdzjūtība Mārtiņa Rītiņa ģimenei. RIP. Covid-19 Latvijā ir nogalinājis jau 5007 cilvēkus. Vecākus, bērnus, dzīvesbiedrus, kaimiņus, labākos draugus, radiniekus, kurus vairs nekad nesatiksim. Sargājiet sevi un līdzcilvēkus," raksta Ločmele.

Visdziļākā līdzjūtība Mārtiņa Rītiņa ģimenei. RIP.

Tāpat līdzjūtību izteikušas valsts amatpersonas. Valsts prezidents Egils Levits norāda, ka Rītiņš rūpējās par to, lai īsto Latvijas garšu sajūt ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet cilvēki visā pasaulē.

"Mūs šodien atstājusi spilgta personība un izcils sava aroda pratējs Mārtiņš Rītiņš. Viņš rūpējās par to, lai īsto Latvijas garšu sajūt ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet cilvēki visā pasaulē. Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem," raksta Levits.

Savukārt Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) atklāj, ka līdz pēdējam cerējis, ka šefpavārs atveseļosies.

"Skumja ziņa par Mārtiņa Rītiņa došanos aizsaulē, līdz pēdējam cerējām, ka izķepurosies. Viņš bija izcila personība un lielisks sava aroda pratējs, un viņa darbs daudz palīdzēja mūsu diplomātijai. Visdziļākā līdzjūtība Mārtiņa Rītiņa draugiem un piederīgajiem," raksta Rinkēvičs.

Pozitīvā Rītiņa joki un teicieni šodien pārņēmuši "Twitter", kur lasāmi daudzi no šefpavāra populārajiem teicieniem. Piemēram, viena no iemīļotām viņa frāzēm bija: "Kas gan var būt labāks par šo!" Skumjā vēsts par došanos viņsaulē licis tautiešiem to pagriezt pretēji.

Tāpat nav aizmirsts viņa leģendārais teiciens: "Labrītiņ, šo rītiņ, šo burvīgo rītiņ".

-Labrītiņ, šo rītiņ, šo burvīgo rītiņ-

-Nu kas var būt labāks par šo!-



Ar smaidu var atcerēties arī viņa frāzi:"Ja jums ledusskapī nekā nav, paņemiet laša fileju..."

Tāpat ļaudis aicina turēt godā kulināriju, atcerēties Mārtiņa pozitīvo attieksmi pret dzīvi, mācīties no tās.

Jauns.lv jau vēstīja, ka piektdien, 11. februārī, viņsaulē 72 gadu vecumā devies pazīstamais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, portālam apstiprināja viņa brālis Jānis. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā izbeigtas viņa šīs dzīves gaitas, kas pēdējos mēnešos pavadītas cīņā ar slimību.

Mārtiņš slimnīcā tika nogādāts dažas dienas pēc Ziemassvētkiem. “23. decembrī Mārtiņš sajuta temperatūru. Pirms tam mums visiem bija sarunāts, ka Ziemassvētkus svinēsim kopā. Protams, par vakariņām rūpētos neviens cits kā pats Mārtiņš. Viņš būtu bijis galvenais šefs,” nerealizētajos plānos iepriekš ar žurnālu "Kas Jauns" dalījās Mārtiņa brālis Jānis Rītiņš. “Tad Mārtiņš paziņoja, ka svētku vakariņas būs jāatliek, jo viņam esot temperatūra. Ziemassvētku vakariņas tika atceltas, viņš vairākas dienas pavadīja savā Rīgas centra dzīvoklī. Covid-19 tests aizdomas apliecināja – tas bija pozitīvs,” stāstīja Jānis.

Mārtiņu uzraudzījusi krustmeita Renāte, topošā mediķe. Sajutusi, ka veselības stāvoklis neuzlabojas, bet gan pasliktinās, viņa Mārtiņu pati aizvedusi uz slimnīcu. No slimnīcas ar brāļiem Rītiņš bieži komunicējis video zvanos. “Mēs viņam sacījām daudz labu vārdu. Lai cīnās, lai nekad nepadodas. Tad kādu dienu ārsti piezvanīja, lai braucam aprunāties pie Mārtiņa, jo stāvoklis esot kritisks un iespējams, ka tā var būt pēdējā tikšanās...” tā Jānis.

Taujāts, vai Mārtiņš apzinājies kritisko situāciju, šefpavāra brālis atzina: “Viņš pieņēma to stāvokli, kurā atradās. Mēs teicām, ka ir jācīnās, un viņš apsolīja mums, ka darīs visu, kas viņa spēkos. Mārtiņš, arī būdams smagā stāvoklī, ļoti daudz jokoja. Viņš mums teica: “Es jums neteikšu, kur savu naudu esmu noslēpis! Un manu "Porsche" jūs nedabūsiet.” Jā, Mārtiņa sapnis bija nopirkt "Porsche" automašīnu,” piebilda Jānis. “Mārtiņš daudz smējās. Teica, ka nu esot palicis tāds pats kā mēs, vecie kraķi. Mārtiņš neizrādīja ne bailes, ne vājumu, bet gan tieši pretēji – ka grib dzīvot. Mēs daudz reižu teicām, lai cīnās, ka mēs viņu gaidām mājās. Viegli nebija ne mums, ne viņam. Mēs pat visu, ko viņš teica, nevarējām ar pirmo reizi saprast, nācās sacīto atkārtot. Bet mēs atvadījāmies ar cerībām tikties. Domājām, ka sliktākajam viņš jau ir ticis cauri,” noteica Jānis.

Taču 11. februāris nāca ar smagu vēsti - diemžēl Rītiņš cīņu ar slimību uzvarēt nav spējis. Brāļi Jānis un Andrejs ieradušies no brāļa atvadīties, un drīz vien pēc tam Mārtiņš savas šīs zemes gaitas beidzis.

Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Rītiņa tuviniekiem, kolēģiem, draugiem un talanta cienītājiem.