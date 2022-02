Pēc mūziķa teiktā, ""Dreams" ir, iespējams, visskumjākais sacerējums, kādu līdz šim esmu radījis".

"Tā ir dziesma par tumsu, intimitāti, ko sniedz aizliegtas sajūtas, par atkarību no lietām vai vielām, kuras man draudēja ar veselā saprāta zaudēšanu, par vēl citādākām ilūzijām, ko rada bailes un sevis apšaubīšana, kas mums katram liek rīkoties citādāk. Zinu, ka pasaulē šobrīd ir daudz tumsas, - vēl vairāk nekā manās dziesmās. To nedrīkst nepamanīt un izlikties, ka viss ir labi, jo «viss» ir pārāk spēcīgs vārds. Nevar saprast, kas ir gaisma, ja nav pieredzēta tumsa. Un tas attiecas arī uz manu mūziku. Cīņa ar sevi nekad nav bijusi viegla; iespējams, visgraujošākā manā dzīvē. Šī tumsa spēj man atvērt durvis lielākai gaismai," saka JL Kalmann.

JL Kalmann, īstajā vārdā Jēkabs Ludvigs Kalmanis, savulaik pazīstams ar skatuves vārdu The Ludvig, lielu ievērību guva 2017. gadā, kad kļuva par gados jaunāko konkursa "Supernova" dalībnieku un tika līdz Latvijas atlases finālam, iegūstot otro vietu ar skaņdarbu "I’m in Love with You".

Skaņdarba video tika filmēts Liepājā, Karostas muzejā; to režisējis liepājnieks Roadchanger jeb Emīls Ašmanis, kurš bija arī iepriekšējā JL Kalmann singla «Don’t Stop» operators un režisors.

Saistītās ziņas Dziedātājs THE LUDVIG Valentīna dienā velta dziesmu par mīlestību Traģēdija The Ludvig ģimenē. Pēc "Supernovas" fināla gājis bojā puiša tēvs Jaunu dziesmu piedāvā "Supernovā" iepazītais The Ludvig, ko tagad jādēvē par JL Kalmann

Viņš saka: «Dziesma «Dreams» ir par tumsu un daudzu atkarību cietumu. Jau pašā sākumā bija skaidrs, ka šis stāsts būs jāīsteno vizuāli, jo tēmas ir tik skarbas, ka par tām atklāti runāt sabiedrībā nav pieņemts. Lai īstenotu stāsta tumšās sajūtas, klips tika filmēts vienā no Latvijas skaistākajām pilsētām – Liepājā.»