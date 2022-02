Armēņu duduka popularizētāja, instrumentālista Arsena Petrosjana koncerti Latvijā pārcelti uz novembri

Koncerts, kuram šodien bija jānotiek vēstniecībā "Gors", pārcelts uz 19. novembra plkst. 19, savukārt koncerts, kam 6. februārī bija jānotiek koncertzālē "Lielais dzintars", pārcelts uz 20. novembra plkst. 15.

Petrosjans ir dzimis, audzis un pašlaik dzīvo Čarentsavanas ciematā Armēnijā. Viņa ģimene ir no armēņu etniskā anklāva Džavahetijā, bet senči cēlušies no Erzurumas. Sekojot pa pēdām duduka meistariem Dživanam Gasparjanam un Gevorgam Dabagjanam, Petrosjanam izdevies atrast pašam savu ceļu, īstenojot daudzveidīgas sadarbības ar tādiem mūziķiem kā Stīvs Hakets no grupas "Genesis", arābu komponistu Ihābu Darvišu, ūdas spēlētāju Omaru Baširu un daudziem citiem.

2016. gadā mūziķis ieguvis maģistra grādu duduka spēlē Erevānas Komitas konservatorijā. Papildus aktīvajam ierakstu izdošanas un koncertturneju grafikam kļuvis par armēņu duduka spēles vēstnesi pasaulē - vadījis meistarklases un lekcijas tādām mūzikas organizācijām kā Pasaules Mūzikas institūts Ņujorkā un "Apollo Chamber Players" Hjūstonā, Teksasā.

Viņa performances pārraidītas neskaitāmos starptautiskos mūzikas kanālos, tostarp "Medici.tv", "Mezzo TV", Br-Klassik", kā arī "BBC Persia". Petrosjans koncertējis Eiropā, Tuvajos Austrumos, Centrālāzijas un Kaukāza valstīs, kā solomākslinieks devies plašās Ziemeļamerikas tūrēs. Par savu jaunāko albumu "Hokin Janapar" Arsens Petrosjans ir nominēts prestižajai "Songlines Music Awards 2022" balvai kategorijā "Labākais mākslinieks".