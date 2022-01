Latvijā pirmo reizi viesosies Arsens Petrosjans - viens no nozīmīgākajiem armēņu duduka popularizētājiem pasaulē

Rēzeknē un Liepājā mākslinieks viesosies kopā ar savā vārdā nosaukto kvartetu, lai iepazīstinātu klausītājus ar armēņu tradicionālajām dziesmu un deju melodijām, kā arī nozīmīgāko armēņu komponistu radītajiem skaņdarbiem.

Uzstāšanās Latvijā aizsāks mākslinieka 2022. gada Ziemeļeiropas tūri Arsena jaunākajam albumam “Hokin Janapar”, kas armēņu valodā nozīmē “Manas dvēseles ceļš”.

Arsena Petrosjana kvartets. (Foto: Publicitātes foto)

“Man ir liels prieks atvest armēņu tradicionālo un garīgo mūziku uz Latviju. Šie darbi man ļoti daudz nozīmē un rada manī siltas emocijas. Mūzika, ko esmu apkopojis albumā, nāk no mana muzikālā ceļojuma, kurā es vienmēr jūtu gara klātbūtni. Šīs sajūtas es koncertā vēlos nodot arī saviem klausītājiem,” ar gaidāmajiem koncertiem iepazīstina Arsens Petrosjans.

Arsena Petrosjana kvartets izpilda mūziku, kas aptver dažādus Armēnijas vēstures laikmetus un žanrus. Ansambļa skanējumu veido tradicionāli instrumenti – duduks, santūrs, kanuns un perkusijas. Albumā un koncerta programmā iekļautās tēmas atklās Arsena dvēseles stīgas un viņa nostalģiskos meklējumus mūzikā, stāstot par armēņu tautas nebeidzamo odiseju, par tautu un kultūru, kas atsakās aiziet nebūtībā.

Arsens Petrosjans. (Foto: Publicitātes foto)

Programmā līdzās tradicionālajām melodijām iekļauta 10. gadsimta komponista Narekas Grigora (Grigor Narekatsi) mūzika, 18. gadsimtā radītie Erevānas Simeona (Simeon Yerevantsi) un Sajatnovas (Sayat-Nova) skaņdarbi, bet 20. gadsimtu pārstāvēs Komitasa Vardapeta (Komitas Vardapet) pierakstītās armēņu tautas melodijas un armēņu ietekmīgākā komponista Hačatura Avetisjana (Khachatur Avetisyan) darbs “Niedre”.

Arsens Petrosjans ir dzimis, audzis un pašlaik dzīvo Čarentsavanas ciematā Armēnijā. Viņa ģimene ir no armēņu etniskā anklāva Džavahetijā (Gruzijas Republikā), bet senči cēlušies no Erzurumas (mūsdienu Turcijas teritorijā). Sekojot pa pēdām duduka meistariem Dživanam Gasparjanam (Djivan Gasparian) un Gevorgam Dabagjanam (Gevorg Dabaghyan), Petrosjanam izdevies atrast pašam savu ceļu, īstenojot daudzveidīgas sadarbības ar tādiem mūziķiem kā Stīvs Hakets (Steve Hackett) no grupas Genesis, arābu komponistu Ihābu Darvišu (Ihab Darwish), ūdas spēlētāju Omaru Baširu (Omar Bashir) un daudziem citiem.

Arsens Petrosjans. (Foto: Publicitātes foto)

2016. gadā talantīgais mūziķis ieguvis maģistra grādu duduka spēlē Erevānas Komitas konservatorijā. Papildus aktīvajam ierakstu izdošanas un koncertturneju grafikam kļuvis par armēņu duduka spēles vēstnesi pasaulē — vadījis meistarklases un lekcijas tādām mūzikas organizācijām kā Pasaules Mūzikas institūts Ņujorkā un Apollo Chamber Players Hjūstonā, Teksasā.

Arsens Petrosjans. (Foto: Publicitātes foto)

Viņa performances pārraidītas neskaitāmos starptautiskos mūzikas kanālos, tostarp Medici.tv, Mezzo TV, BR-KLASSIK, kā arī BBC Persia. Petrosjans koncertējis Eiropā, Tuvajos Austrumos, Centrālāzijas un Kaukāza valstīs, kā solomākslinieks devies plašās Ziemeļamerikas tūrēs. Par savu jaunāko albumu “Hokin Janapar” Arsens Petrosjans ir nominēts prestižajai Songlines Music Awards 2022 balvai kategorijā “Labākais mākslinieks”.

Biļetes uz koncertiem “Lielajā dzintarā” un Latgales vēstniecībā "Gors" pieejamas “Biļešu paradīzes” tīkla kasēs visā Latvijā un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv.

Koncerta rīkotāji informē, ka, apmeklējot pasākumu, pie ieejas tiks lūgts uzrādīt Covid-19 sertifikātu, kas apstiprina personas vakcināciju pret Covid-19 vai minētās infekcijas pārslimošanu. Tāpat tiks lūgts uzrādīt arī personu apliecinošu dokumentu un pasākuma ieejas biļeti. Koncertzāles telpās un koncerta laikā jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2; bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku. Pārvietojoties pa koncertzāli, jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem. Sēdvietas zālē būs izvietotas, ievērojot 2 sēdvietu distanci.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testu. Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros. Pasākums paredzēts pieaugušo auditorijai. Uz pasākumiem, kas paredzēti pieaugušo auditorijai, bērni līdz 5 gadu vecumam var netikt ielaisti.

