"X-Faktora" 4. sezonas dalībniece Diona Liepiņa izdod singlu

"Dziesma ir par vilšanos, turpinājuma neredzēšanu un atmiņām, ko vairs nav iespējams salabot. Viss, ko mēs varam darīt, ir saprast, kā to uztvert – ļauties pārdzīvojumiem un sevi sāpināt vai tomēr paskatīties uz to visu vieglāk, aizsargājot sevi. Nereti mēs tiešām cīnāmies ar to, ko mēs jūtam, kā arī ar psiholoģiskajām rētām no pārdzīvotā, kas reizēm par sevi atgādina, turpinot ceļu. Dziesmā ir daudz šaubu: sajūta, ka esi neredzams, jo darbs, ko ieguldi, tā arī netiek novērtēts, taču, lai vai cik reizēm būtu grūti, rokas nenolaižas, ir vēlme cīnīties, jo jāapzinās, ka cerības neattaisnosies, ja nekas netiks darīts, tādēļ mēģini atkal un atkal," stāsta Diona.

60 Foto "X-Faktora" 4. sezonas dalībniece Diona Liepiņa izdod jaunu singlu: videoklipa uzņemšana +56 Skatīties vairāk

Dziesmai ir ļoti emocijām bagāts, varētu pat teikt, ka dramatisks piedziedājums. Diona skaidro, kāpēc tā: "Mirklī, kad prātu nomāc miljoniem domu, tu jūties kā tukša vieta, un viss, kas ir krāts un saudzēts, vienā mirklī "izslīd" no rokām un "sasitas", gluži kā trauki. Tāda sajūta it kā atkal būtu "izsists no sliedēm" – bez iespējām izlabot pagātni un galīga nesaprašana par nākotni, jo tā taču balstās uz tagadni un pagātni, milzīgs domu mākonis, turpinājumā gaužas asaras."

"Dziesmas videoklipa pamatdoma ir divi tēli: baltais un melnais, simbolizējot "inside" un "outside" tēlu, jo, kā jau zināms, bieži vien mēs, esot sabiedrībā, izturamies tā, it kā viss būtu labi, cenšamies dzīvi uztvert viegli un pozitīvi, taču iekšēji esam jau izdeguši. Par to arī ir šis baltais un melnais. Viens "ceļas" un iet uz priekšu, otrs – pārdzīvo," stāsta Liepiņa.

Viņa turpina: "Runājot par dziesmas režiju – pamatdomu aizguvu no Grafomāna ieteiktās idejas, taču detalizētu scenāriju arī šoreiz uzņēmos pati. Tas nav viegli, vajag zināmu saņemšanos, lai klipa saturu uzrakstītu pa sekundēm, tomēr man tas patīk, jo zinu, kāda gandarījuma sajūta ir pēcāk. Ceru kādreiz to apgūt arī profesionāli."

Videoklipu veidoja producentu grupa „V-JAY productions". Apģērba komplektus palīdzēja sameklēt Dionas "X-Faktora" stiliste Indra Salceviča, kā arī grima māksliniece bija šovā iepazītā Una Bernatoviča. Visas filmēšanas garumā ar komandu bija arī "X-Faktora" atlasēs iepazītais fotogrāfs Uldis Stepanovs.