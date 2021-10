Zaiga Gaile arī pēc 70 gadu sasniegšanas joprojām pārvietojas uz velosipēda

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", pagājušajās nedēļas ceturtdienā Gaiļa kundze, ierodoties uz Rīgas starptautiskā kinofestivāla atklāšanu, pieripinājās uz velosipēda pie kinoteātra "Splendid Palace", kur viņu gaidīja vīrs. Apmetusi pāris loku pie sarkanā paklāja, lai noorientētos, kur varētu būt vieta viņas velosipēdam, arhitekte piesaistīja klātesošo uzmanību un apbrīnu. Arī par to, ka drēgnajā rudens vakarā viņai ir stilīgi plikas potītes, bet ceļš uz mājām taču jāmēro līdz pat Ķīpsalai! Atrast pārpildītajā velonovietnē vietu braucamrīkam talkā nāca Māris, un, kad salīdzinoši smagais spēkrats bija vietā un droši pieslēgts, abi devās baudīt filmu.

Māris Gailis sagaida kundzi un gādīgi noparko viņas spēkratu. Pats viņš atbraucis ar auto, līdz ar to arī mājupceļš katram būs savs. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kā arhitekte bieži izteikusies, viņas velosipēdistes stāžs ir vairāk nekā 20 gadu. Vai tā būtu ziema vai vasara, lietus vai sniegs, Zaiga pa Rīgu principiāli pārvietojas uz velosipēda. Arī pagājušajā ceturtdienā, kad viņa kinoteātrī ieradās no sava arhitektu biroja Berga bazārā, bet pēc filmas noskatīšanās stūrēja uz Ķīpsalu, kamēr Māris palika līdz ballītes beigām un uz mājām devās ar auto.

Vaicāta, cik vienkārši ikdienā ir braukt no Ķīpsalas uz Rīgas centru, arhitekte teic, ka “Rīga tiešām ir ērta riteņbraukšanai”, taču ārkārtīgi bail esot no “visiem tiem elektriskajiem skūteriem un motocikliem”, kuru pēdējā laikā kļuvis stipri par daudz. “Kad kādu redzu, tiešām jūtos nedroši, jo viņi brauc ātri un pārgalvīgi. Man kā cienījamai kundzei, kas brauc visu ziemu, šķiet, ka sabiedrībai ir jāpiestrādā pie kultūras, lai mēs visi sadzīvotu. Vajadzētu arī aizliegt braukt ar riteni un klausīties austiņas. Ir jākoncentrējas, jāklausās, kas brauc aiz muguras, kas nāk pretī. Kā var iet uz ielas, aizbāžot ausis? Tas ir bīstami!” Tas, kas glābis avārijas situācijās, esot Zaigas prātīgais un uzmanīgais braukšanas stils. “Visbīstamākais ir Vanšu tilts. Tam nav sataisītas margas, tāpēc uzliktas stalažas, kas stāv jau divus gadus, vismaz par 60 centimetriem padarot šaurāku brauktuvi. Tā vietā, lai Rīgas dome tās margas sataisītu, viņi šogad papildus nostiprināja stalažas. Un uz tilta tiešām daudzi nokāpj no braucamrīkiem un iet kājām, jo tas ir bīstams posms. Manā maršrutā tālāk ir parki. Kopā ņemot, varu aizbraukt 10–15 minūtēs, tādā ziņā centrs ir ļoti ērti sasniedzams,” pieredzē dalās zināmākā velodāma Rīgā.

Izrādās, Zaiga automašīnā sēstas ļoti reti. “Ar mašīnu pa Rīgu nepārvietojos. Esam diezgan neatkarīgi ar Māri, pati braucu uz biroju, objekti ir dažādās vietās Rīgā. Kad jādodas uz Kuldīgu vai Rūmeni, braucu ar celtniekiem vai partneriem – viņi ved mani. Uz laukiem Māris mani aizved. Jo mazāk Rīgā būs mašīnu, jo vieglāka mums būs dzīve,” uzskata arhitekte. Viņai autovadītāja apliecība ir vairāk nekā 40 gadus, taču zudusi motivācija to izmantot. “Laikam tā nepatika pret mašīnām manī pārauga arī nespējā to vadīt,” viņa pasmaida. Gaiļa kundzei nav mazsvarīgi, ka vīrs jau daudzus gadus pārvietojas ar elektroauto. “Uz tilta pie sarkanajiem tās dūmgāzes, nu traki… Paši maitājam gaisu,” par auto ietekmi uz gaisa kvalitāti pilsētā turpina Zaiga, piebilstot, ka arī tie visi lapu pūtēji pilsētas parkos nav labāki. “Visi sapirkušies tādus, tie tik ļoti smird un taisa troksni. Turklāt tā ir absolūti bezjēdzīga nodarbe. Ceru, pienāks drīz laiks runāt par enerģijas taupīšanu un kāds aizstāvēs disertāciju par lapu grābšanu ar grābekļiem un slaucīšanu ar slotām.”

Cik pašai riteņu kopā bijis, arhitekte neskaita, vien piebilst, ka divi nozagti. Šobrīd viņas rīcībā ir elektriskais ritenis. “Ziemā tas īpaši palīdz – kad ir vējš vai jābrauc kalnā. Tad ir ideāli. Nav tik sparīgi jāmin pedāļi. Braucu ar baudu, bez piepūles,” atklāj velotāja, kuras braucamrīks drīz tiks aprīkots arī ar speciālām ziemas riepām.

