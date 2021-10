Jauno albumu "Patiesie nodomi" klajā laiž grupa "Rīgas modes"

“Rīgas modes” jauno ierakstu dēvē par savu pieaugšanas albumu, tajā iekļautas 13 kompozīcijas, kuras lielā mērā iedvesmojusi 1980. gadu popmūzikas klasika. Dziesmas, starp kurām ir jau iepriekš atpazīstamību iemantojušie singli “Savvaļas zirgi”, “Mēs braucām visu nakti” un “Dejot vienatnē”, ierakstītas beidzamo gadu laikā - sadarbībā ar skaņu inženieri Jāni Eglīti un Artūru Liepiņu. Īpašu paldies ieraksta procesā grupa saka Tālim Timrotam.

“Strādājot pie šī albuma, aizdomājāmies par to, kur tad ir “Rīgas modes” vieta pašmāju mūzikas ainavā. Alternatīvajai skatuvei mēs esam pārāk popsīgi, bet popscēnai – pārāk alternatīvi. Un tad mēs sapratām, ka tā ir mūsu vislielākā priekšrocība, jo varam būt kā Latvijas mūzikas renegāti, kas darbojas paši pēc saviem noteikumiem. Lai arī kāds būtu mūsu nosaukums, mēs necenšamies par katru cenu būt modē. Mēs rakstām popdziesmas, bet tās ir “netīras” popdziesmas,” norāda grupas dalībnieki.

Ierakstā piedalās arī “Rīgas modes” draugi un viesmākslinieki, kuri katrs ienesuši savas muzikālās vēsmas. Grupas jaunākajā singlā “Neliec man gaidīt (vēl un vēl)”, kas atklāj arī visu albumu, solo ģitāru iespēlējis Ainars Virga, dziesmā “Situācijas ķīlnieks” piedalās Linda Leen, bet flautu iespēlējusi Sniedze Prauliņa, “Kaifīgi izskaties” iesaistījies Filips Derums (“Martas asinis”), “Dejot vienatnē” bekvokālus iedziedājušas Zane Biķe, Alise Kante, Lība Ēce-Kalniņa un Guna Leščinska, savukārt dziesmās “Balts Ferrari” un “Džezs un alkohols” bekvokālus iedziedājusi Laima Dimanta. Īpašu nodaļu šajā albumā pelnījis saksofonists Mikus Solovejs, kurš piedalās trīs kompozīcijās.

Albums “Patiesie nodomi” pieejams “Spotify”, “Apple Music” un citās straumēšanas platformās. To ir plānots izdot arī vinila platē, tāpēc grupa īpašu uzmanību pievērsusi ieraksta dramaturģijai, sadalot to divos cēlienos: “Iesakām šo ierakstu klausīties no A līdz Z un pavisam noteikti, ka pēc vairākām atskaņošanas reizēm jūs atklāsiet jaunas nianses – gan mūzikā, gan tekstos.”

“Rīgas modes” ir: Kalvis Bormanis (vokāls), Reinis Papulis (ģitāra), Anete Stuce (taustiņinstrumenti, vokāls), Andris Apīnis (bass) un Mareks Ameriks (bungas).