FOTO: ļaudis ierodas uz grupas "Very Cool People" jaunā albuma prezentāciju

Džezfanka grupa "Very Cool People" izdevusi astoto albumu "50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism" . Tapis arī jauns videoklips albuma nu jau piektajam singlam "Rapid Dough - Peļmjaški".