Dīvaina meitene Parīzē pārdod dīvainus zaķus - Rūta Dūduma dalās ar savu neparasto saderināšanās stāstu

"Kaut kādā brīdī viņš man uzdāvināja biļetes uz Parīzi. Vienu vakaru viņš mani steidzina, ka ir pasūtījis galdiņu restorānā un nedrīkstam kavēt," telekanāla "360TV" raidījumā "Pasaki to skaļi" iesāka Rūta.

"Kad izgājām ārā, viņš man pateica, ka kaut kas noticis ar vēderu un jāskrien atpakaļ uz viesnīcu. Tagad mēs braucam ar riteņiem, tiekam līdz Parīzes Dievmātes katedrālei, un mums priekšā stāv meitene, kurai rokās ir mīkstās mantiņas - zaķīši. Kaut kāda dīvaina meitene kaut kādus dīvainus zaķus pārdod piektdienas vakarā. Jānis man saka, lai paskatos uz tiem zaķiem, bet es atbildēju, ka tādus var nopirkt arī Rīgā! Nē, nu beidz, paskaties, cik smuki! Man nepatīk, bet viņš teica, ka viens no viņiem ir īpaši smuks. Es zinu Jāni - ja viņš kaut ko ieņem galvā, tad viņam tas ir jāizdara. Labi. Pirksim to zaķi. Saku, ka ņemsim citu, kas smukāks, bet viņš obligāti grib, lai ņemu to, kas viņam patīk, vai vismaz to, ko es izvēlējos, un vēl viņa noskatīto. Viņš man iedod to zaķi, kuram sašūtas klāt rokas, kas tur spogulīti. Es jau to spoguli lieku somā, kad viņš man piedāvā, lai tomēr atveru vaļā un apskatos. Atveru, un tur gredzens," smejas dziedātāja.

Izrādās, ka viņš šos zaķus vedis no Latvijas uz Franciju, Rūtai nemanot, kā arī atradis kādam draugam pazīstamu meiteni Parīzē, lai īstenotu savu plānu par mīkstajām rotaļlietām. Turklāt visa šī plānošana notikusi bez telefona - saziņai nācās izmantot citas iekārtas, kuras nevar tik viegli paslēpt kā tālruni. "Man tiešām ir noveicies, ka man ir tāds cilvēks, kuram pašam ir galva uz pleciem, kuru ir ļoti maz jāgroza," tā Rūta.

Rūta un Jānis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Raidījumu "Pasaki to skaļi" skaties trešdienu vakaros kanālā "360TV".