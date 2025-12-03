Eksperti: Viljams klusi pārveido monarhiju, kamēr karalis Čārlzs ārstējas no vēža un cīnās ar skandāliem
Trīs gadus kopš karaļa Čārlza III valdīšanas pār Apvienoto Karalisti monarham nācies saskarties ar virkni personisku, profesionālu un publisku izaicinājumu. Lai gan karalis, saskaroties ar veselības problēmām un ģimenes sarežģījumiem, turpināja pildīt pienākumus, vairāki eksperti uzskata, ka princis Viljams jau klusi sācis veidot mūsdienīgāku pieeju monarhijai.
Šī gada sākumā troņmantnieks “Apple TV+” intervijā atklāti teica, ka nevēlas pieļaut tās pašas "kļūdas", ko pieļāvuši viņa vecāki. 2024. gadā viņš uzsvēra, ka cenšas “darīt lietas citādi”, apzinoties savu pienākumu vadīt karalisko saimi jaunajā paaudzē.
Karaliskās dzīves komentētāja Hilarija Fordviča norāda, ka monarhs pret to izturas ar zināmu neapmierinātību — karalis Čārlzs vēlētos, lai viņa vecākais dēls vairāk koncentrētos uz globāla valstsvīra tēla veidošanu, nevis ģimenes dzīvi. “Princis Viljams ir nelokāmi apņēmies modernizēt monarhiju. Daudz kas, ko mēs neredzam publiski, patiesībā ir ļoti nozīmīgs tam, kā tiek veidots monarhijas nākotnes tēls, lai tā saglabātu aktualitāti,” sacīja Fordviča.
“Ņemot vērā viņa un princeses Ketrīnas lielo popularitāti — un mēs zinām, ka viņa spēlēs būtisku lomu, īpaši bērniem pieaugot — jāgaida, ka Ketrīna aizkulisēs kļūs vēl ietekmīgāka. Viņu attiecības ar karali ir ļoti labas un kļuvušas vēl ciešākas kopīgās veselības krīzes dēļ.”
Kā zināms, 2024. gada janvārī karalis paziņoja, ka cīnās ar vēzi, un atcēla vairākus publiskus pienākumus ārstēšanās laikā. Drīz pēc tam atklājās, ka arī Keitai Midltonei, kura bija veikusi vēdera operāciju tajā pašā Londonas privātklīnikā, ir diagnosticēts vēzis.
Karaļa ģimenes eksperts Ričards Ficviljamss skaidro, ka Viljams jau agrāk skaidri paudis savas prioritātes pirms karaļa amata pārņemšanas — galvenokārt ģimenes drošību un privātumu.
Ficviljamss norādīja uz sabiedrības uzmanību, ko piesaistīja Viljama teiktais raidījumā “The Reluctant Traveler”, kur viņš uzsvēra nepieciešamību radīt īpašu “atmosfēru” mājās sievai un bērniem. “Man šķiet ļoti svarīgi radīt šādu atmosfēru — mājās ir jābūt siltumam, drošībai, mīlestībai,” Viljams teica. “Tas bija daļa no manas bērnības.” Viljams piebilda: “Mani vecāki izšķīrās, kad man bija astoņi, tāpēc šis periods bija īss.”
Velsas princis savu nākamo sievu satika 2001. gadā, studējot Sentendrūzas universitātē. Pāris apprecējās 2011. gada aprīlī un viņiem ir trīs bērni — princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss.
Ficviljamss norādīja: “Viljams, Ketrīna un viņu bērni ir monarhijas nākotne. Ir zināms, ka Viljams nav īpaši reliģisks, lai gan kādreiz kļūs par Anglijas baznīcas augstāko vadītāju. Viņi tagad dzīvo Forestloudžā Vindsorā — savās “mūžīgajās mājās” — un nākotnē nedzīvos tikko atjaunotajā Bekingemas pilī.”
Eksperts piebilda, ka Viljams, visticamāk, pārskatīs karalisko rezidenču skaitu, uzskatot, ka daļa no tām ir simboliski svarīgas, bet citas — liekas.
Bez oficiālajiem karaliskajiem pienākumiem Viljams aktīvi iesaistās arī ģimenes jautājumos, tostarp saistībā ar prinča Endrū skandālu. Kā zināms, pēc spiediena monarhs pagājušajā mēnesī atņēma Endrū titulus un izraidīja viņu no Royal Lodge, ņemot vērā viņa draudzību ar nelaiķi seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu.
Ficviljamss sacīja, ka Viljams bijis "spēcīgs faktors" šajos bezprecedenta lēmumos.
Karalis Čārlzs vienlaikus centās uzlabot attiecības ar savu jaunāko dēlu Hariju, kurš 2020. gadā atteicās no karaļnama pienākumiem un pārcēlās uz Kaliforniju. Pils apstiprināja, ka 10. septembrī Harijs tikies ar karali — pirmo reizi vairāk nekā gada laikā. Eksperts piebilda, ka monarhijai modernizējoties un cenšoties atgūt jauno auditoriju, Viljamam būs svarīgi saglabāt tradicionālās britu monarhijas iezīmes, kas piesaista uzmanību visā pasaulē.