Krisija Tīgena svin līdz šim lielāko uzvaru. Viņa jau 50 dienas iztiek bez alkohola

Mūziķa Džona Ledženda laulātā draudzene un divu bērnu māte modele Krisija Tīgena izvirzījusi sev mērķi pilnībā atteikties no alkohola. Šobrīd modele svin savu pirmo mazo uzvaru – pagājušas pirmās piecdesmit dienas bez neviena alkoholiskā dzēriena vai kokteilīša. Zvaigzne atzinusi, ka lepojas ar savu jaunāko sasniegumu.

Krisija Tīgena ar vīru Džonu Ledžendu šā gada augustā. (Foto: Startraks Photo/Shutterstock/ Vida Press)

35 gadus vecā modele un TV personība par savu sasniegumu padalījusies ar saviem “Instagram” sekotājiem, norādot, ka tas ir līdz šim ilgākais laiks, ko jebkad iztikusi bez alkohola.

Tīgena gan arī atzīmējusi, ka šis ceļš nav bijis viegls un “pāris reižu gadījies paklupt”. “Šodien ir mana 50. atturības diena! Vajadzēja būt jau gandrīz gadam, bet es dažas reizes ceļā paklupu (vīns). Šis ir mans ilgākais laiks bez alkohola,” raksta Tīgena.

Modele vaļsirdīgi norādījusi, ka turpmāk vēlas iztikt bez alkohola, jo tas viņai vairs nesniedz nekā laba. Tomēr Krisija nevarot apsolīt, ka atteiksies no tā uz visiem laikiem.

Savā vaļsirdīgajā atklāsmē Tīgena raksta: “Man nav jautrāk, es nedejoju, es neatpūšos. Man paliek slikti, es aizmiegu un pamostos kā slima, palaidusi garām, iespējams, jautru vakaru.”

“Man ar alkoholu bija sava jautrība. Mani priecē ikviens, kas prot to izbaudīt atbildīgi!”

Līdz ar šo vēstījumu Krisija Tīgena publiskojusi mīlīgu mājas video, kurā redzama kopā ar saviem bērniem – meitu Lunu (5) un dēlu Mailzu (3).

Komentāros Krisijai laba vēlējumus izvirzītā mērķa turpināšanā novēlējuši kā fani, tā slavenie draugi un arī vīrs Džons Ledžends. Mūziķis savu lepnumu par sievas sasniegumu paudis ar septiņām sarkanām emodži sirsniņām. Arī iecienītā slavenību friziere Džena Atkinsa komentāru sadaļā atstājusi virkni sirsniņu un pierakstījusi īsu vēstījumu – “Es tevi mīlu”.

Amerikāņu modele Brūklina Dekere ievietojusi muskuļotas rokas emodži, kā arī atzīmējusi, ka ir vajadzīgs liels gribasspēks, lai to paveiktu. Savukārt šefpavāre Prijanka Naika publiskojusi uzmundrinošu frāzi – “Tev tas izdosies”.

Tīgena apņēmās pārtraukt lietot alkoholu aizvadītā gada novembrī savā dzimšanas dienā, kad dāvanā saņēma pašpalīdzības grāmatu par to, kā atbrīvoties no alkohola atkarības. “Man bija apnicis padarīt sevi par muļķi citu cilvēku priekšā (man joprojām ir kauns), esmu nogurusi no tā, ka iedzerot pa dienu, ap sešiem pievakarē jau jūtos nekāda un nespēju vēlāk aizmigt,” tolaik rakstīja Tīgena.

Jau 2017. gadā intervijā žurnālam “Cosmopolitan” viņa atzina vēlētos atbrīvoties no alkohola, jo ir sajūta, ka dzer par daudz, turklāt alkohols liekot pēc tam justies “briesmīgi”.

Jācer, ka šoreiz Krisijai izdosies iecerētais. Tas, ka viņa par to runā publiski, arīdzan kalpo kā iegansts, ka no šī ceļa nevar tik viegli atkāpties, jo tā modele sarūgtinātu savus sekotāju miljonus, kas viņai noticējuši.

