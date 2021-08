Kas noticis? Dīdžeju Arti Volfu vairs nevar pazīt

Pie vainas nav veselības problēmas – Artis jūtas tik labi kā nekad. Vienkārši viņš pilnībā mainījis savu dzīvesveidu, sācis sportot un veselīgi ēst. Tagad Artis katru dienu skrien un vingro, ēd ik pēc 12 stundām un saka lielu paldies savai māsai psiholoģei Evijai Volfai par pamudinājumu pievērsties savam ķermenim.

Bez darba, bez naudas

To, kāpēc mainījis savus dzīves paradumus, Artis Volfs atklāj intervijā Evijas Volfas vienā no podkāstiem, kuros ASV "Pacifica Graduate" institūtā doktora grādu ieguvusī psiholoģe runā par to, kā tikt galā ar stresu, kā iegūt labu miegu un citiem jautājumiem. Šajā sarunā ar māsu Artis stāsta, ka Covid-19 dēļ ieviestie drošības pasākumi lieguši viņam strādāt kā dīdžejam klubos, tāpēc domājis, ko darīt. Sapratis, ka nav jēgas nīkt mājās bez darba un naudas, sakārtojis iespēju radio "Pieci.lv" strādāt attālināti, Artis izlēma pārcelties pie māsas, kura dzīvo Spānijai piederošā salā Malagā. Un tur viņš sācis sportot.

“Es sen, patiesībā ļoti, ļoti sen neesmu nodarbojies ar sportu. Man ar sportu bija ļoti sliktas attiecības, vienmēr uzskatīju, ka skriešana ir pilnīgas muļķības, ka vingrošana ir pilnīgas muļķības, jo tāpat labi izskatos un ar mani viss ir kārtībā. Bet tas ir līdz brīdim, kad saproti – ei, tev ir krietni par daudz svara, kaut arī pats to nejūti. Un, pateicoties kovidam un Malagai, pieņēmu lēmumu brīvo laiku izmantot sevis labad, uzlabot savu veselības, fizisko un garīgo stāvokli,” atklāj Artis, paskaidrojot: “Mājās man svaru nav. Domāju, ka sveru tos pašus 72 kilogramus, kas pie mana auguma ir labi, bet, kad Malagā nosvēros, tie jau bija vairāk nekā 76 kilogrami. Māsa man pateica, ka tas ir par daudz. Es to nezināju, man likās, ka tas ir OK. Man nebija resns vēders, es jutos labi, lai gan kaut kādas pazīmes tomēr liecināja, ka īsti nav tā, kā vajag.”

Artis pirms 11 gadiem. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Galvenais ir sākt

Apzinājies, ka kaut kas jādara lietas labā, Artis sācis nodarboties ar skriešanu. Viņu motivēja Malagas laika apstākļi – saule un salīdzinoši siltais laiks mudinājis Arti doties ārpus mājas un sportot. “Esot Latvijā, nekad līdz tam nenonāktu. Vajag mainīt apstākļus, vidi, lai mainītu ierasto dzīvi,” uzsver Volfs, kurš janvārī sācis skriet.

Sākums gan bijis ļoti grūts, katru reizi vajadzējis sevi piespiest. Artis mēģināja paskriet pa pludmali – brīžiem lēnām skrēja, brīžiem gāja, jo patiešām bijis fiziski smagi. “Man katra skriešanas reize likās kā mokas. Sākot to darīt, bija šausmīgi grūti. It sevišķi pirmās nedēļas, kad metodiski mēģināju teju katru dienu noskriet pāris kilometru. Bija psiholoģiski grūti sevi piespiest. Bet es saņēmos,” atceras Artis.

Vispirms viņš skrēja divas, trīs reizes nedēļā, bet ar laiku arvien intensīvāk un intensīvāk. “Pamazām nometot liekos kilogramus, jutos fiziski labāk, jutos vieglāks, līdz ar to katra sportošanas reize kļuva vieglāka un patīkamāka. Un tā lēnā garā sāku pat gūt baudu no skriešanas!” stāsta Volfs, sakot, ka pievērsies arī vingrošanai. Šajā jomā Artim palīdzēja māsasmeitas draugs, kurš ir fiziski spēcīgs puisis un daudz vingro. Viņš Artim izskaidroja katra vingrinājuma nozīmi, kā tos pareizi izmantot. Tagad Artis Volfs regulāri vingro, par paraugu ņemot lietotnes mobilajā telefonā, un katru dienu vingrojumiem velta ap 40 minūtēm.

Arta galvenā padomdevēja un iedvesmotāja ir viņa māsa Evija Volfa – psiholoģijas doktore. (Foto: no privātā arhīva)

Ticis līdz 60 kilogramiem

Sākotnējais Arta Volfa mērķis bija nomest vismaz piecus kilogramus, nonākt atpakaļ pie saviem ierastajiem 72 kilogramiem un tad paskatīties, kā būs. Sapratis, ka patiešām pēc skriešanas un svara pazušanas juties fiziski un garīgi vieglāk, Artis nolēma neapstāties pie sasniegtā.

Viņš arī mainījis ēšanas paradumus, un tagad Artis ievēro tā saukto regulēto gavēni – ēd vienu reizi dienā, ievērojot 16 stundu pauzi bez ēšanas. Viņš nu jau četrus mēnešus darbadienās veiksmīgi atteicies no brokastīm, ēdot tikai pusdienas, un nepavisam neizjūt badu. “Es tiešām jūtos daudz, daudz labāk nekā pirms tam!” gandarīts ir Artis Volfs, kurš pusgada laikā nometis vairāk nekā 15 kilogramu: “Manam augumam un vecumam ideālais svars ir no 52 līdz 69 kilogrami, šobrīd man ir 60, un domāju pie tā arī palikt. Es tiešām biju riktīgs skeptiķis – kāpēc man tas būtu vajadzīgs? Bet, izrādās, viss var mainīties. Paldies kovidam par to!” uzsver Volfs.

Kad džinsi vairs neder

Tagad Artis ir atgriezies Latvijā un turpina sešas dienas nedēļā skriet pa pieciem kilometriem un vismaz 40 minūtes vingrot. Vaicāts, vai draugi un paziņas vispār viņu atpazīst, Artis smej: “Protams, ka sākumā bija pārsteigti par manu tagadējo izskatu, bet tagad jau ir pieraduši, ka esmu samazinājies izmēros – mainījusies gan mana seja, gan augums. Cilvēki tomēr sejas vaibstos spēj vēl mani atpazīt.”

Bet kā bija pašam aprast ar savu jauno veidolu? “Labi, ļoti labi! Pie katra nomestā kilograma jūtos arvien labāk,” žurnālam "Kas Jauns" atbild Volfs. Vaicāts, vai nav pārāk aizrāvies ar novājēšanu, viņš atbild: “Absolūti ne! Es nepārspīlēju un neforsēju. Visu daru normas robežās, sevi nemoku un sev neko neliedzu. Galvenais ir labi justies, un es tā jūtos. Esmu pa vidu savam optimālajam svaram un pie tā arī palikšu.”

Vienīgā problēma visā šajā notievēšanas procesā ir garderobes nomaiņa. “Jau Malagā šķīros no dažām savām biksēm, bet, kad jūnijā sākumā atgriezos Latvijā, no garderobē esošajiem desmit džinsiem septiņus izmetu, bet trīs kaut kā pielāgoju saviem jaunajiem ķermeņa apmēriem. Bet visforšākais ir tas, ka man atkal der tie T krekli, ko biju iegādājies pirms gadiem desmit. Piemēram, daudzus gadus nebiju vilcis britu rokgrupas "Arctic Monkeys" 2013. gada tūres kreklu, bet nu man tas atkal der, par ko esmu ļoti priecīgs!” pasmaida Artis Volfs.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!