FOTO: jautrā burziņā prezentēta telekanālu "STV Pirmā!" un "360TV" jaunā rudens sezona

Latvijas satura veidotāja "Tet studio" radošā komanda rudens sezonā priecēs ar rekordlielu jauna lokālā satura birumu – skaļām pirmizrādēm, vēl neredzētām TV personībām un iemīļotu šovu jaunām sezonām, kuras būs redzamas gan TV kanālos "STV Pirmā!" un "360TV", gan izklaides platformā "Tet+" un slavenību video portālā "1188 Play". Skatītājus aizraus kā realitātes, tā attiecību un piedzīvojumu šovi, kopumā lutinot ar vairāk nekā 250 jaunām Latvijā radītu raidījumu un šovu epizodēm.

Ar kādām pikantērijām pārsteigs Latvijā vēl nebijis šovs “Mīla kemperī”, kurā no attiecībām brīvi puiši un meitenes būs gatavi darīt visu, lai atrastu savu otro pusīti un kopā baudītu karalisku “medusmēnesi” Venēcijā? Uģis Kuģis ģimenes “vēlmju burkā” licis sapni par otro bērniņu – vai astrologi, tempļa padomi un auglības rituāli palīdzēs to ātrāk piepildīt? Kāda ir fitnesa modeles Kaspara Kambalas sievas Olgas ikdiena un ko patiesībā nozīmē būt pašmāju provokatīvākā sportista sievai, rādīs šovs “Slavenības. Bez filtra”, bet “Četri uz koferiem” vedīs jestrā ceļojumā uz Eiropas košākajām galamērķiem, kura laikā Lauris Reiniks pamanīsies sašarmēt Magoni Šutovieni. Un tas nebūt nav viss!

“Mīla kemperī” – Latvijas TV šovu vēsturē vēl nebijis iepazīšanās šovs, kurā uz spēles likta ne tikai mīlestība, bet arī romantisks “medusmēnesis” Venēcijā.

Cik ilgā laikā pēc iepazīšanās var uzplaukt patiesa mīlestība? Vai tas, ka nemitīgi acu priekšā ir “kāds trešais”, ir kā papildus dzirkstele mīlas ugunskuram, vai gluži otrādi iemesls skaļiem skandāliem? Ko darīt, ja viens un tas pats puisi iepatīkas vairākām dāmām? Bet attiecības saskanīgākā pāra starpā sašūpo bijusī vai bijušais? Uz tik kaislīgu intrigu nots jau septembra beigās "STV Pirmā!" un "Tet+" startēs vēl nebijis attiecību šovs “Mīla kemperī".

Tajā 11 puiši un meitenes metīsies izaicinošā mīlas spēlē un ceļojumā cauri visai Eiropā. Tā galvenais uzdevums – atrast savu otro pusīti, lai, nokļūstot galamērķī – saulainajā Itālijā, baudītu medusmēneša cienīgu atpūtu. Jāpiebilst, ka balva ir viena, bet mīlai atvērto siržu krietni vairāk, tāpēc tas, kurš “izrādīsies lieks” un nebūs atradis sev pāri, tiks izbalsots un dosies mājup, nesasniedzot galamērķi. Romantiski randiņi, spraigi notikumi, intrigas, negaidīti pavērsieni un visam pa vidu – kaislīgas attiecības un piedzīvojumi jaunajā šovā “Mīla kemperī.” "STV Pirmā!" piedāvās vienu sēriju nedēļā, savukārt visplašāko iespēju sekot līdzi varoņu gaitām varēs "Tet+", katru darba dienu nodrošinot jaunu sēriju, kā arī īpaši pikantas sērijas (16+).

Ko patiesībā nozīmē būt populāra vīra sievai? Skandalozajam šovam “Slavenības. Bez filtra” pievienojas Olga Kambala.

Jau no 30. augusta ar jauniem notikumiem pašmāju zvaigžņu dzīvēs atgriežas iemīļotais realitātes šovs “Slavenības. Bez filtra”. Līdzās jaunlaulātajiem Kašeram un Jānim, kā arī skandalozajai Magonei Šutovienei, durvis uz savu privāto dzīvi vērs daiļā fitnesa modele un Kaspara Kambalas sieva Olga Kambala. Kāda patiesībā ir viņas ikdiena un ko no viņas prasa drastiskās diētas un gatavošanās fitnesa konkursiem? Cik viegli ir ambiciozai sievietei nolikt otrā plānā savas vēlmes, lai lutinātu un “appuišotu” vīru, kuram joprojām pie sirds ir ne tikai ģimenes dzīve, bet arī izklaides? Kā Olgas meitas pieņēmušas Kasparu, kurš aktīvi iesaistās viņu audzināšanā – brauc pakaļ uz tusiņiem un gatavs nolikt pie vietas ikvienu džeku, kurš meitenēm piedurs kaut pirkstiņu. Vēl vairāk – Kaspars vēlas audžumeitām dot savu uzvārdu, bet vai ar to būs mierā Olgas bijušais vīrs?

Magonei Šutovienei jauns dzīves posms vēl tikai priekšā – rudenī vidējais dēls Raimonds Saulgaitis uzsāks skolas gaitas, kas nenoliedzami ieviesīs pārmaiņas visas ģimenes dzīvē. Lai tām kā nākas sagatavotos, Magone pat apmeklē psiholoģijas kursus, kur mācās, kā stiprināt saikni ar bērniem. Tāpat viņa apņēmusies atrast savu brāli, pēc palīdzības vēršoties pat pie ekstrasensiem. Īpaši apspriesta tikusi dzejnieces privātā dzīve un attiecības ar Žani – varam pačukstēt, ka arī jaunajā “Slavenības. Bez filtra” sezonā tās pārsteigs un ļaus faniem trīt mēles. Lai arī cik izaicinājumiem pilnas nebūtu Magones mīlas peripetijas, viņa neapstājas un piepilda sevi ar radošām izpausmēm – top jauns dzejas krājums sadarbībā ar dzejnieku no Liepājas, tiek kalti plāni par koncerttūri kopā ar dziesminieku Ainaru Bumbieru, viņa gozējusies Grieķijas saulē kopā ar Lauri Reiniku šovā “Četri uz koferiem” un, kas zina, iespējams, izdosies pat piepildīt senu sapni par Vislatvijas Magoņu salidojumu “Avotiņu” sētā.

“Slavenības. Bez filtra” faniem jaunajā sezonā būs iespēja dzīvot līdzi Kašera un Jāņa laulības dzīvei – vai pēc ilgi lolotā sapņa piepildījuma, attiecībās nav iezagusies rutīna? Cik veiksmīgi abiem izdodas nosargāt savu mīlestību no sabiedrības negatīvās attieksmes? Lai arī abu laulībai Latvijā nav juridiska spēka, iedvesmojošais pāris apņēmies savu savienību tomēr reģistrēt oficiāli un saņemt dokumentus ar jauno uzvārdu. Vai tas izdosies? Tāpat Kašers un Jānis ļaus ielūkoties savā pēckāzu ceļojumā uz Venēciju, kulinārijas kursos, kurus Kašers nolēmis apmeklēt, lai varētu pārsteigt Jāni ar gardām vakariņām, kā arī attiecību līkločos ar ģimeni un tuvākajiem draugiem.

Realitātes seriālam “Ģimene burkā” pievienojas jaunas saimes – ar vēlmju burkas palīdzību rutīnu attiecībās centīsies mazināt Uģis Kuģis ar sievu Lindu, kā arī X-faktora uzvarētāja Elīna Gluzunova ar ģimeni.

No 30. augusta ar jaunu sezonu atgriežas realitātes šovs “Ģimene burkā.” Tajā līdzās jau iemīļotajai Bindru-Blumenauu ģimenei no Jelgavas ieceri mazināt rutīnu attiecībās un stiprināt saskaņu ģimenē ar vēlmju burkas palīdzību piepildīs Latvijas populārākais krišnaīts Uģis Kuģis ar sievu Lindu, kā arī šova “X-faktors” uzvarētāja Elīna Gluzunova kopā ar ģimeni. Par Uģa Kuģa netradicionālo ģimenes modeli viedoklis ir gandrīz katram – gan to, ka abi ar sievu guļ atsevišķi, gan to, ka mīļoto kailu viņš tā arī nekad nav redzējis. Uģis ar Lindu ļoti vēlas, lai mazajam Tamalam būtu māsiņa vai brālītis, tāpēc “Ģimene burkā” skatītājiem viņi gatavi atklāt, cik viegli vai gluži otrādi – grūti krišnaītu ģimenē tikt pie mazuļa? Pāris pēc padoma vērsīsies pie astrologiem, izlūgsies svētību templim un īstenos auglības rituālus Vai tie palīdzēs sapni piepildīt ātrāk? Tāpat skatītājiem būs iespēja ik dienu dzīvot līdzi košajai krišnaītu ģimenei, viņu tradīcijām, attiecībām un neparastajai pieejai bērnu audzināšanai.

Ilgu laiku TV skatītāji dzīvojuši līdzi talantīgās dziedātājas Elīnas Gluzunovas ceļam pretim uzvarai šovā “X-faktors”, nu viņa kopā ar ģimeni “dzīvos” realitātes seriālā “Ģimene burkā”. Ar šova palīdzību viņa centīsies rast balansu starp bērnu audzināšanu, vēlmi pēc karjeras un saskanīgām laulāto attiecībām. Gluzunovi iegādājušies zemi piepilsētā, lai savām rokām liktu pamatus mājai, kuru jau drīz sauktu par savu. Tāpēc šobrīd ģimene mitinās īrētā dzīvoklī, kas Elīnai īsti nav pa prātam. Nemitīgā kņada un steidzīgais ikdienas ritms radījis papildus spriedzi laulāto attiecībās – Elīna neslēpj, ka ir izdegusi un tieši tikpat noguris no darba atgriežas vīrs. Tāpēc ne mazums ir brīžu, kad viens otram krīt uz nerviem. Kā stiprināt ģimenes saites? Kā mudināt bērnus kļūt par atbalstu vecākiem, nevis nemitīgi gaidīt, kad viss tiks nodrošināts? Galu galā – kā ģimeni apvienot ar sapni par mūziku un lielo skatuvi?

Jau iemīļotā Bindru-Blumenauu ģimene neslēpj – “vēlmju burka” un dalība realitātes seriālā palīdzējusi stiprināt attiecības ģimenē, tāpēc arī jaunajā sezonā viņi ir gatavi darboties plecu pie pleca, lai saikne kļūtu vēl spēcīgāka. Viņi iecerējuši apceļot Latviju, lai tiktos ar faniem un Cēsu pusē apskatītu zemi savas sapņu mājas būvniecībai. Tiesa, pagaidu mājvieta, kurā ģimene ievākusies šobrīd, palikusi novārtā – mantas joprojām stāv garāžā un mājokļa labiekārtošana atlikta. Vai sieva būs ar to mierā? Vai vīram izdosies uzņemties lielāku atbildību par ģimeni, bērniem un finansēm?

“Pasaki to skaļi" - unikāls, ar sirsnību piepildīts šovs, kurā Lauris Reiniks un Elīna Fīrmane iedvesmo pateikt paldies saviem “Dzīves skolotājiem”.

No sirds pateiktiem vārdiem piemīt īpašs spēks – par to jau no 1. septembra skatītāji pārliecināsies jaunajā “Pasaki to skaļi’ sezonā, kas sola daudz pozitīvu mirkļu, vērtīgu sarunu un patiesu emociju! Iemīļotā šova vadītāji Elīna Fīrmane un Lauris Reiniks būs liecinieki, ka apkārt ir tik daudz sirdssiltu cilvēku, kuri bijuši viens otram līdzās grūtā brīdī, palīdzējuši piecelties, sasniegt jaunas virsotnes un atrast savu īsto dzīves aicinājumu. Iemīļotas pašmāju slavenības – Agnis Čavars, Ingrīda Circene un Ausma Ziedone ­Kantāne, Igo, Evita Zālīte, Viktors Lapčenoks, Juris Cālītis, Žoržs Siksna, Žanna Dubska, Aleksandrs Pavlovs un daudzi citi – visas Latvijas priekšā pateiks skaļu paldies saviem dzīves skolotājiem, tuviem draugiem un nejauši satiktiem cilvēkiem, kas neatgriezeniski izmainījuši viņu dzīvi. Katrs “paldies” vienmēr ir kā negaidīts pārsteigums, kas sniedz gandarījumu un pozitīvas emocijas, jo kopā būšana ir vērtīgākais dārgums, ko varam viens otram dāvāt!

“Četri uz koferiem” jaunā sezona kopā ar slavenībām vedīs eksotiskā piedzīvojumā uz Grieķiju, Islandi, Franciju un Itāliju.

4. septembrī piedzīvojumos pa Eiropas skaistākajām valstīm – saulaino Itāliju, pasakaino dienvidu zemi Grieķiju, mīlnieku iecienītāko galamērķi Franciju un melno pludmaļu zemi Islandi –- vedīs iemīļotais ceļojuma šovs “Četri uz koferiem”. Lai izbaudītu Grieķijas viesmīlību un aplūkotu tūristu iecienītākās apskates vietas, pirmie ceļā pošas mūziķis un raidījumu vadītājs Lauris Reiniks, šova “Slavenības. Bez filtra” personība Magone Šutoviene, slavenā influencere Laura Ķīse jeb Laurlācis un restorāna “Hercogs” vadītājs Andris Rūmītis. Katram viena diena, lai pārsteigtu ceļabiedrus. Kura no slavenībām ceļabiedrus priecēs ar visinteresantāko izklaides programmu, gardākajiem ēdieniem un emocijām piepildītāko dienu? Kuri no viņiem izpelnīsies iespēju doties jau nākamajā “Četri uz koferiem” tūrē? Smiekli, pārpratumi, lieliska kompānija un aizraujošas dēkas – tas viss skatītājus gaida šova jaunajā sezonā!

Sarunu šovā sievietēm “Kad viņas satiekas” Dagmārai Legantei-Celmiņai pievienojas trīs jaunas vadītājas – Madara Biedriņa, Liene Stepena un Baiba Vītiņa.

No 17. augusta otrdienu vakaros ar jaunu sezonu priecēs dāmu iecienītais sarunu šovs “Kad viņas satiekas”, lai ar vēl krāšņāku emociju buķeti kā pērn pārsteigtu savas skatītājas! Un kā nu ne, jo jaunā sezona lutinās ar vērienu – harizmātiskajai Dagmārai Legantei-Celmiņai studijā pievienosies dzirkstošo smieklu īpašniece, horeogrāfe, topošā fizioterapeite un sava dzīves ceļa izdejotāja Liene Stepena, krāšņā un enerģiskā TV personība Baiba Vītiņa, kā arī kulinārijas entuziaste Madara Biedriņa, kura ar rubriku “Sarunas ar garšu” šovam piešķirs īpašu odziņu. Tā būs īsts kārumnieku sapnis, jo šeit pulcēsies spilgtākās pašmāju slavenības, lai ne tikai palutinātu savas garšas kārpiņas, bet arī dalītos pikantās atklāsmēs. Trakas dullības, kutelīgi jautājumi, pārsteidzošas atklāsmes un sarunas, kas skars dziļi personiskus tematus, iedvesmos būt drosmīgām un baudīt dzīvi visā tās krāšņumā. Ar “Kad viņas satiekas” katra otrdiena būs kā dzirkstoši svētki!

Īstas un sirsnīgas satikšanās ar iedvesmojošām Latvijas sievietēm – raidījuma “Kristīnes Virsnītes sarunas” jaunā sezona.

Jau otrdien, 17. augustā, kā arī no 19. augusta "Tet+" nonāks raidījuma “Kristīnes Virsnītes sarunas” jaunās sērijas, lai ar atklātām sarunām iedvesmotu sievietes dzīvot krāšņu un piepildītu dzīvi. Braucienā ar auto Kristīnei ik reizi pievienosies kāda Latvijā mīlēta un labi zināma personība, lai sievišķīgā atmosfērā runātu par dzīvi, izaicinājumiem, vērtībām un savu iekšējo pasauli. Sarunas būs atklātas, godīgas un dziļi saviļņojošas, tās liks aizdomāties un gūt vērtīgas atziņas no sievietēm, kuru dzīve ir grāmatas lappušu vērta – Ausmu Ziedoni–Kantāni, Ditu Lūriņu-Eglienu, Elīnu Vāni, Māru Upmani-Holšteini, Agnesi Zeltiņu, Madaru Biedriņu, Sindiju Vildi, Dagmāru Leganti-Celmiņu un citām. Tās būs sarunas par mums pašām, jo ikvienai ir savi izaicinājumi, brīži, kad vēlamies padoties un brīži, kad saņemamies, lai dzīvotu ar prieku.

Populārākā jauno māmiņu satikšanās vieta – "Māmiņu klubs" – priecēs ar krāsainiem padomiem un sarunām ar iedvesmojošām ģimenēm.

No 5. septembra savu sezonu sāk ģimeņu iecienītais raidījumus “Māmiņu klubs". Šoreiz līdzās atklātām Rūtas Dvinskas sarunām ar Latvijā populāriem vecākiem, vērtīgiem ekspertu ieteikumiem, spilgtiem iedvesmas stāstiem un praktiskiem padomiem, raidījums atbalstīs, palīdzēs un stiprinās Latvijas ģimenes ar dažādām praktiskām rubrikām. Pirmo reizi skatītājiem būs unikāla iespēja dzīvot līdzi dokumentālajam seriālām „Tiekam pie bēbīša,“ kurā ģimene darīs visu, lai ārstētu neauglību un beidzot sagaidītu savu mazulīti. Jaunajā sezonā durvis vērs arī „Bēbīšu klubs“, kas mudinās dzīvot līdzi bērniņa gaidīšanai, dzemdībām un pirmajam dzīves gadam, bet seriāls “Mammu dzīve” parādīs, ar kādu realitāti sastopas jaunās māmiņas – bez rozā brillēm un ilūzijām, lai dotu spēku mammām tikt pāri krīzes brīžiem un atgūtu spēkus, kad dzīve šķiet apgriezusies kājām gaisā.