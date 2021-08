"Stulbene, tu neko nesaproti!" noved līdz tiesai - ministre Muižniece iesūdzējusi deputāti Papuli

Patiesībā šī ir viena no retajām reizēm, kad Saeimas deputāti savas domstarpības un nesaskaņas risina ar tiesas palīdzību, jo parasti iztiek vien ar vēršanos Saeimas Mandātu, ētikas un pieprasījumu komisijā. Kas tad šoreiz tāds bija noticis, ka Anita Muižniece iesūdzējusi Eviju Papuli tiesā?

Diemžēl pagaidām par to pilnīgas skaidrības nav, jo abas politiķes atteicās jelko šajā lietā komentēt. Piemēram, Anita Muižniece žurnālam "Kas Jauns" uzsvēra, ka tas “ir privātas dabas jautājums, un komentāri netiks sniegti”, savukārt Evija Papule, sakot, ka no komentāriem atturēsies, piebilda: “Dzīvē visādi var mainīties.”

Pirms Evija Papule kļuva par Saeimas deputāti, viņa bija Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece izglītības reformas jautājumos. (Foto: LETA)

Taču, visticamāk, līdz tiesai nonācis aizvadītā gada oktobrī Saeimas Izglītības komisijas sēdē notikušais. Par to sociālās saziņas vietnē "Twitter" sabiedrību informēja žurnālists Arnis Krauze, publicējot nelielu video no šajā sēdē notikušā – no "Saskaņas" ievēlētā Saeimas deputāte Evija Papule izcēlās ar ne visai pieklājīgiem izteikumiem pret savu kolēģi, toreiz vēl Saeimas deputāti no Jaunās konservatīvās partijas Anitu Muižnieci.

Video sākās ar Anitas Muižnieces sacīto: “Es saprotu to loģiku, kur var nebūt šī ietekme. Man arī gribas domāt, ka tās nebūs uz valsts budžetu, jo tās ir savstarpējas slodžu pārdalīšanas un tamlīdzīgi.” Un pēc šā teksta izskanēšanas Evija Papule iesaucās: “Stulbene, tu tak neko nesaproti! Kāda slodžu pārdale?”

Pēc ievēlēšanas Saeimā Anita Muižniece kļuva par Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāri. Bet šogad jūnijā, aizstājot Ilgu Šuplinsku, kļuva par izglītības un zinātnes ministri. (Foto: LETA)

To, kāds sods pienāksies Evijai Papulei par goda un cieņas aizskaršanu, tiesa lems nākamnedēļ. Savukārt pats pirmais gadījums, kad Saeimas deputāts tiesājas pret deputātu, notika pirms teju 12 gadiem, kad 2009. gada 11. novembrī Madonas rajona tiesa apmierināja Saeimas Saskaņas centra frakcijas deputāta Nikolaja Kabanova prasību pret neatkarīgo deputātu Visvaldi Lāci par goda un cieņas aizskaršanu. Toreiz tiesa nolēma, ka Lācim no Saeimas tribīnes jāatvainojas Kabanovam, jo viņš nosaucis kolēģi par “Latvijas un latviešu tautas ienaidnieku”, kā arī Lācim bija jāapmaksā Kabanova tiesas izdevumi – 53,23 lati. Turklāt, kā vēstīja aģentūra LETA, tā kā Lācis nebija ieradies uz lietas izskatīšanas sākumu, bet pēc tam ieradies pauda neapmierinātību par tiesas spriedumu, tiesnesis vēl bija nolēmis uzlikt deputātam Lācim sodu 70 latu apmērā par necieņas izrādīšanu tiesai.

Kabanovs tiesā vērsās pēc tam, kad 2009. gada jūlijā Saeimā tika izskatīts jautājums par viņa ievēlēšanu par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekli-aizstājēju. Publisko debašu laikā deputāts Lācis nosauca Saskaņas centra deputātu par “Latvijas un latviešu tautas ienaidnieku”, pēc kā Kabanovs iesniedza Madonas rajona tiesā prasību pret Lāci par goda un cieņas aizskaršanu. “Šī ir pirmā reize, kad deputāts tiesājas ar deputātu. Es nevērsos Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, bet uzreiz tiesā, radot precedentu. Es esmu apmierināts ar tiesas spriedumu un uzskatu, ka atvainošanās no tribīnes būtu pareiza no mana kolēģa puses,” toreiz savu rīcību pamatoja Kabanovs.

