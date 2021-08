Džons Ledžends, Lana Del Reja un Stīvijs Vonders - kāpēc viņiem ir dīvaini skatuves vārdi

Gandrīz cits dzimums

Aktieris, mūziķis Džeimijs Fokss ir nācis no nabadzīgas ģimenes, un viņa vārds bija Ēriks Marlons Bišops. Ēriks sapņoja par veiksmīgu karjeru, bet pieprasījums pēc stand-up komiķa bija mazs, un vīrietis izsecināja, ka komiķēm sievietēm veicas daudz labāk.

Tādēļ viņš pieņēma androgīnu pseidonīmu Džeimijs, bet uzvārdu Fokss izvēlējās kā cieņu pret paša iecienītāko komiķi Redu Foksu. Izrādījās, ka vārda maiņa ir bijis labs lēmums, jo viņš drīz vien kļuva populārs ne tikai komiķu vidē, bet arī filmās un TV šovos.

Leģendārs skanējums

Džons Rodžers Stīvens jeb Džons Ledžends pie sava uzvārda Legend, kas tulkojams kā ‘leģenda’, tika, kad kāds draugs jūsmoja par viņa oldskūlo balss skanējumu: “Zinu, ka tas izklausās ambiciozi, bet izlēmu, ka tas vismaz piesaistīs cilvēku uzmanību.”

Jauns vārds, jauna dzīve

Mūziķes Keitijas Perijas īstais vārds ir Keitija Hadsone. Un iemesls uzvārda maiņai par labu mātes meitas uzvārdam ir bijis gaužām vienkāršs un pašsaprotams – jo tas ir tāds pats kā aktrisei Keitai Hadsonei. Uzvārda maiņa palīdzēja arī mainīt tēlu: “Nevēlējos būt Katerīna Hadsone, tas bija pārāk biedējoši – tāpēc izlēmu kļūt par citu cilvēku.”

No citas planētas

Pīters Džins Ernandess jeb mūziķis Bruno Marss pie sava jaunā skatuves vārda tika jau bērnībā. (Foto: Vida Press)

Pīters Džins Ernandess jeb mūziķis Bruno Marss pie sava jaunā skatuves vārda tika jau bērnībā. Par Bruno viņu bija iesaucis paša tēvs, jo, būdams miesās apaļīgs, viņš esot atgādinājis profesionālo cīkstoni Bruno Sammartīno. Bet uzvārdam pieņemtais planētas nosaukums ir skaidrojams šādi: “Jo daudzas meitenes teica, ka es neesot kā no šīs pasaules. Tā ka acīmredzot es esmu no Marsa.” Gan no citas planētas, gan arī tādēļ, lai mūzikas industrijā netiktu klasificēts kā latīņamerikāņu mūzikas izpildītājs.

Smaidīgā

Mūziķe Destinija Houpa Sairusa jau 15 gadu vecumā savu pases vārdu nomainīja pret Mailiju. Iemesls – viņa esot bērnībā daudz smaidījusi un apkārtējie cilvēki viņu sākuši dēvēt par Smiley jeb smaidīgo. Vārdu rīmes, un no Smailijas mūziķe kļuva par Mailiju.

Brīnumbērns

Mūziķa Stīvija Vondera īstais vārds ir bijis Stīvlends Moriss, bet jau desmit gadu vecumā, akcentējot talantu, cilvēki viņu sāka saukt par “mazo brīnumzēnu”. Tā nu Moriss kļuva par brīnumu jeb Wonder.

Bērnības varonis

Klausot sava aģenta padomam, aktieris Maurīsijs Džozefs Miklevaits nomainīja savu vārdu uz Maiklu Keinu jau 1954. gadā. Tieši šādu jo viņa bērnības varonis esot bijis aktieris Hemfrijs Bogarts, jo īpaši viņa tēls filmā "The Cane Mutiny". Kā izrādās, to viņš oficiāli izdarīja tikai 2016. gadā: “Es to beidzot izdarīju oficiāli, jo bija apnicis, ka lidostas apsardze sveicinājās: “Sveiks, Maikl Kein”, bet es viņam dodu pasi ar citu vārdu tajā. Tas mani ik reizi aizkavēja vismaz uz stundu.”

Piejūras šarms

“Es vēlējos vārdu, kas asociētos ar manu mūziku. Bieži devos uz Maiami, ar Kubas draugiem sarunājies spāniski, un Lana Del Rey mums atgādināja par piejūras šarmu. Vārds skanēja šarmanti!” tik vienkāršs ir Elizabetes Vūlridžas Grāntas jeb mūziķes Lanas del Rejas vārda skaidrojums.