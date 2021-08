FOTO: ar vērienīgu roka klasikas koncertu Liepājā ieskandina Dienvidkurzemes festivālu "Rimbenieks"

Kā norāda Liepājas Simfoniskā orķestra Sabiedrisko attiecību nodaļā, pasākums pulcēja gandrīz pilnu zāli. Koncertā uzstājās Liepājas Simfoniskais orķestris, gan Latvijas publikai jau labi pazīstamais lietuviešu roka dziedātājs Jeronims Miļus, gan arī latviešu jaudīgo balsu īpašnieki Atis Ieviņš un Andris Ērglis.

Koncerts sniedza spilgtu atskatu septiņdesmito, astoņdesmito un deviņdesmito gadu roka un smagā metāla mūzikā. Klausītāji baudīja tādas kompozīcijas kā grupas "Deep Purple" "Smoke on the Water", zviedru rokgrupas "Europe" dziesmu "The Final Countdown", grupas "Kansas" "Dust in the Wind", kā arī nemirstīgus hitus no Lenija Kravica, "Queen", "Metallica", Ozija Osborna, Billija Aidola, "System of a Down" un vēl citu rokmūziķu repertuāra.

Dienvidkurzemes festivāls "Rimbenieks"

Trešdien, 4. augustā, pulksten 20 "Lielajā dzintarā" ar vasarīgi vieglu, košu krāsu pilnu kamermūzikas programmu publiku priecēs Liepājas Stīgu kvintets. Dejas – Emīla Dārziņa "Melanholiskais valsis", Bokerīni temperamentīgais fandago – mīsies ar ne mazāk efektīgiem un kaislīgiem skaņdarbiem – Elgāra "Mīlestības sveicienu", Grīga "Holdberga svītas" fragmentiem un Mocarta divertismentu.

Piektdien, 6. augustā, pulksten 20 turpat Liepājas koncertzālē Liepājas Simfoniskais orķestris un diriģents Guntis Kuzma aicina uz krāšņu 18./19. gadsimta mijas mūzikas programmu ar divu spilgtu solistu piedalīšanos. Starptautiski pazīstamās latviešu vijolnieces Kristīnes Balanas interpretācijā skanēs solo Volfganga Amadeja Mocarta Piektajā vijolkoncertā. Savukārt šī gada jubilārs, izcilais klarnetists Ints Dālederis atskaņos agrīnā romantisma zvaigznes Kārļa Marijas fon Vēbera Otro klarnetes koncertu.

11. augustā pulksten 20 koncertzālē "Lielais dzintars" muzicēs "Trio Vox" – jaunā un talantīgā flautiste Egija Sproģe un Lielās Mūzikas balvas laureāti pianiste Herta Hansena un čellists Ēriks Kiršfelds. Programmā ne vien divi dažādi laikmeti, bet divas dažādas pasaules – skanēs viens no Fēliksa Mendelszona Bartoldi spilgtākajiem skaņdarbiem, kura dēļ Šūmanis viņu savulaik nosaucis par 20. gadsimta Mocartu, un jaunu skaņu ainavu atklājēja – Džordža Kramba "Vaļa balss", kam iedvesmu komponists smēlies no reālas vaļa balss ieraksta.

13. augustā pulksten 20 Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcā muzicēs jaunā, spilgtā un radošā ērģelniece Simona Sunepa, kuras izpildījumā izskanēs gan dziļu pārdomu, gan apgarota skaistuma pilna mūzika. Ērģeļu skanējumu vairākos skaņdarbos kuplinās izcilais Liepājas Simfoniskā orķestra mežragu grupas koncertmeistars Ingus Novicāns.

14. augustā pulksten 20 koncertzālē "Lielais dzintars" koncertu sniegs Liepājas Mežragu kvartets. Šoreiz sadarbībā ar spožo flautisti Egiju Sproģi, Liepājas mežragu kvartets piedāvās enerģiska dzīvesprieka pilnu programmu – tajā gan Mocarta un Bizē operu fragmenti, gan Brāmsa slavenā Sestā ungāru deja un Homiliusa svinīgais mežragu kvartets.

15. augustā pulksten 20 Dienvidkurzemes festivāls "Rimbenieks" vēl izbrauks arī uz Grobiņu, kur pie Grobiņas baznīcas publikas baudījumam piedāvās skaistu koncertprogrammu ar Jozefa Haidna, Volfganga Amadeja Mocarta un Fēliksa Mendelszona Bartoldi darbiem izcilā Liepājas tīgu kvarteta izpildījumā.

18. augustā pulksten 20 "Lielajā dzintarā" koncertēs "Kurland quintet" – vairāku Liepājas Simfoniskā orķestra pūšaminstrumentu grupu koncertmeistari, kas jau vairāk kā desmit gadus vienojas kopīgā kamermuzicēšanas priekā. Romantisma laika operu un baletu spilgtākās lappuses, valšu karaļa Štrausa, ungāru komponista Farkaša, 20. gadsimta leģendas Šostakoviča trāpīgie muzikālie momenti, kā arī itāļu melodiju meistara Morrikones daiļrades virsotnes – tas viss vakara programmā.

Bet 20. augustā pulksten 20 Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē Dienvidkurzemes festivāls "Rimbenieks" noslēgsies sadarbībā ar Starptautisko Garīgās mūzikas festivālu. Koncerta centrā poļu XX gadsimta klasiskās un kino mūzikas komponists Voicehs Kilars, kas pazīstams slavenās un apbalvotās filmu mūzikas dēļ. Turklāt šī būs viena no retajām iespējām dzirdēt Kilara koncertmūziku izskanam ārpus komponista dzimtenes robežām. Harizmātiskā diriģenta Māra Sirmā vadībā Liepājas Simfoniskais orķestris, Valsts akadēmiskais koris "Latvija" un spilgts starptautisku solistu ansamblis izpildīs Kilara 2000. gadā rakstīto, izvērsto "Mesu mieram".