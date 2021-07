Festivāls ir pēdējā gada laikā viens no pirmajiem pasaules klasiskās mūzikas notikumiem, kas nodrošinājis iespēju skatītājiem baudīt koncertus 100 procentu kapacitātē, drošos apstākļos un bez sejas maskām, uzņemot tik lielu skatītāju skaitu.

Šīs festivāla sezonas atklāšanas koncertos kopā ar jaunizveidoto Marisam Jansonam veltīto festivāla orķestri, kura sastāvā piedalījās vadošie orķestru mūziķi no Bavārijas Radio simfoniskā orķestra, Berlīnes Filharmonijas orķestra, Amsterdamas Karaliskā “Concertgebouw” orķestra, Oslo Filharmonijas orķestra, Cīrihes Tonhalles orķestra un Vīnes Filharmonijas orķestra apvienojušies, uzstājās izcilie pianisti Juidzja Vana un sers Andrāšs Šifs. Orķestra debija diriģenta Džona Eliota Gārdinera vadībā guva milzīgus panākumus, izsaucot klausītāju sajūsmu un stāvovācijas abu koncertu noslēgumā.

Festivālu apmeklēja klasiskās mūzikas mīļotāji no Latvijas, citām Baltijas valstīm, Amerikas, Nīderlandes, Somijas, Lielbritānijas un citām valstīm. Viesu vidū netrūka arī prominenču un sabiedrībā zināmu ļaužu - bija gan Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, gan eksprezidents Valdis Zatlers, gan veselības ministrs Daniels Pavļuts, gan Dailes teātra vadītājs Juris Žagars, gan miljonārs Jānis Zuzāns un daudzi citi.

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (vidū). (Foto: Publicitātes)

“Es jūtos ārkārtīgi laimīgs un piepildīts. Mūs šeit laipni sagaidīja un uzņēma, un man ir bijis liels gods būt kopā un uzstāties ar orķestri, kuram ir bijusi jāizdara grūta izvēle, lai uz Latviju vispār varētu atbraukt. Mēs, mūziķi, jau ilgu laiku esam bijuši izslāpuši pēc iespējas uzstāties klātienē,” teica diriģents Džons Eliots Gārdiners. “Mūzikā komponists, izpildītājs un klausītājs veido tādu kā īpašu trijstūri, un, ja šajā trijstūrī iztrūkst klausītājs, tad tā nav pilnvērtīga sinerģija. Festivāla publika bija ļoti silta un atvērta, un, manuprāt, tas iedvesmoja orķestri spēlēt labāk.”

Tāpat koncertos festivāla atklāšanas nedēļas nogalē uzstājās arī vokālā grupa "The King’s Singers", islandiešu pianists Vikingurs Olafsons un baritons Matiass Gerne.

27 Foto Mirkļi no mūzikas festivāla Rīga Jūrmala 2021 pirmās nedēļas nogales +23 Skatīties vairāk

“Mēs esam neizsakāmi pateicīgi visiem mūziķiem, festivāla apmeklētājiem, partneriem un domubiedriem, kuru dēļ kopā esam varējuši piedzīvot neticami skaistu festivāla atklāšanu. Vissirsnīgāko paldies visas komandas vārdā jo īpaši sakām orķestru mūziķiem, kuri uzņēmās iniciatīvu un izveidoja jaunu festivāla orķestri, kas veltīts mūsu mīļotajam Marisam Jansonam, un pirmo reizi šādā sastāvā uzstājās uz Dzintaru koncertzāles skatuves. Mūziķu sniegums un kopējā festivāla gaisotne bijusi patiesi izcila, un mēs esam iedvesmoti nākamajām festivāla nedēļas nogalēm,” saka Zane Čulkstēna, festivāla “Rīga Jūrmala” izpilddirektore.

Tāpat festivāla ietvaros sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju pirmo reizi notika klātienes meistarklases, kurās pianista Andrāša Šifa vadībā piedalījās mūzikas studenti no visas Baltijas.

Festivāla “Rīga Jūrmala” turpinājumā plānotas trīs nedēļas nogales: no 6. līdz 8. augustam, no 27. līdz 29. augustam un no 2. līdz 5. septembrim, piedaloties izcilajiem Amsterdamas Karaliskajam “Concertgebouw” orķestrim, pianistam Jefimam Bronfmanam, vijolniekam Reno Kapisonam, Baireitas Festivāla orķestrim un latviešu diriģentam Andrim Nelsonam, un citiem izciliem mūziķiem.