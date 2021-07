Depardjē, Boldvins, Keita Mosa un citas slavenības, kas sarīkojušas drāmas lidmašīnā

Bez bagāžas

Aviosabiedrības "British Airways" pasažieri kļuva par lieciniekiem modeles Naomi Kempbelas drāmai tālajā 2008. gadā, kad viņa satrakojās, atklājot, ka viņas bagāža lidmašīnā neatrodas. Naomi esot spļāvusi un spērusi policijas darbiniekiem, kas histērisko dāmu centušies izvilkt no lidaparāta.

Kunga prātā

Supermodeles Keitas Mosas 2015. gada drāmas iemesls esot bijis stjuartu atteikšanās pārdot alkoholu. Reisā ar aviosabiedrības "EasyJet" lidaparātu modele jau bijusi tik ļoti iereibusi, ka papildinājums nav bijis nepieciešams, līdzēja vien komandas apņēmība trakuli izsēdināt par nepieklājīgu uzvedību.

Drošībai

Kristians Sleiters. (Foto: CAMERA PRESS/David Dyson / Vida Press)

Holivudas aktieris Kristians Sleiters ir bijis tik drosmīgs, ka 1994. gadā ceļojis ar nereģistrētu ieroci. Sekas – aktieris ticis arestēts un bijis spiests trīs dienas strādāt sabiedriskus darbus.

Svarīgas spēles

Aktieris Aleks Boldvins bez drāmas un uzmanības neiztiek nekad un nekur. 2011. gadā skandāls norisinājās lidmašīnā, kad, tai paceļoties, aktieris esot atteicies beigt spēlēt kādu no "iPad" spēlēm. Par to Boldvins, protams, "Twitter" kontā aktīvi kritizēja aviosabiedrību "American Airlines": “Stjuarte mani izsēdināja par to, ka es spēlēju "Words With Friends" pie izlidošanas, pat vēl nelidojot.”

Dabiska vajadzība

2011. gada augustā franču aktiera Žerāra Depardjē dēļ kavējās lidmašīnas Parīze– Dublina pacelšanās. Problēma bija tā, ka viņam bijusi nepieciešamība nokārtoties. Tāpēc aktieris centies atviegloties pudelē, bet acīmredzot tas radīja nekārtības, un kino zvaigznei lidmašīnu nācās pamest.

Dumpiniece

Mūziķes Kortnijas Lovas nedienās esot vainojama drošības siksna. 2003. gada lidojumā uz Londonu viņa lamājusi apkalpes locekļus un tikusi izdzīta no lidmašīnas tikai tāpēc vien, ka atteikusies aizsprādzēt lidmašīnas drošības jostu.

Pase tikai vidusšķirai

Amanda Bainsa. (Foto: Twitter/ Vida Press)

2013. gadā kādreizējai slavenībai aktrisei Amandai Bainsai esot liegta iekāpšana privātā lidmašīnā uz Losandželosu, jo viņai nebija līdzi personu apliecinoša dokumenta. Tā vietā Amanda esot ieteikusi izmantot "Google" meklētāja pakalpojumus viņas identitātes noteikšanai.

Smagsvars

Kevins Smits. (Foto: BACKGRID/All Over Press/Vida Pre/ Vida Press)

Pirms 11 gadiem aktierim Kevinam Smitam stjuarti esot lūguši atstāt "Southwest Airlines" lidmašīnas telpas, jo viņa svars “apdraud drošību”. Komēdiju aktieris "Twitter" atspoguļoja aizvainojošo notikumu ar vārdiem: “Esmu par resnu... Bet kāpēc gaidīt līdz mirklim, kad manas somas ir lidmašīnā, pats apsēdies un pārējie pasašieri mani jau atšifrējuši kā Kluso Bobu?”

Pēc notikušā aviosabiedrība atvainojās un kompensācijā piedāvāja 100 dolāru lidojumu vaučeri, ko, protams, Kevins nepieņēma. Tagad, kad pēc sirdstriekas aktieris atbrīvojies no liekiem 23 svara kilogramiem, viņš lidmašīnās tiekot laipni uzņemts.