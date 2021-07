Mūzikas festivālā “Rīga Jūrmala” debitēs jaundibinātais Marisa Jansona Festivāla orķestris

Vadošie orķestru mūziķi no Bavārijas Radio simfoniskā, Berlīnes Filharmonijas, Amsterdamas Karaliskā “Concertgebouw”, Oslo Filharmonijas, Cīrihes Tonhalles un Vīnes Filharmonijas orķestra apvienojušies, lai godinātu ievērojamo latviešu diriģentu Marisu Jansonu.

Bavārijas Radio simfoniskais orķestris savu uzstāšanos festivālā atcēla ar Covid-19 saistītu iemeslu dēļ, taču pēc tā dalībnieku iniciatīvas tika izveidots jauns orķestris, kura sastāvā muzicēs sešu dažādu orķestru, tostarp arī Berlīnes Filharmonijas orķestra, Karaliskā “Concertgebouw” orķestra, Oslo Filharmonijas orķestra, Cīrihes Tonhalles orķestra un Vīnes Filharmonijas orķestra mūziķi, kurus visus vieno liela cieņa un apbrīna pret Marisu Jansonu. Ar Jansona dzīvesbiedres Irinas atbalstu orķestris ir nodēvēts par Marisa Jansona Festivāla orķestri.

“Mariss patiesi mīlēja visu savu orķestru mūziķus un mūziķi mīlēja viņu, un es domāju, ka šī abpusējā emocionālā saite bija jūtama arī katras uzstāšanās laikā,” saka Irina Jansone. “Mariss apbrīnoja Klaudio Abbado un viņa festivāla orķestri, un vienmēr bija vēlējies izveidot kaut ko līdzīgu. Man daudz nozīmē šis brīdis – brīdis, kad Marisa vēlēšanās ir izpildīta.”

Marisa Jansona Festivāla orķestris diriģenta Džona Eliota Gārdinera vadībā atskaņos iepriekš izziņoto festivāla programmu – Roberta Šūmaņa Otro simfoniju Domažorā op.61 un Johanesa Brāmsa Pirmo simfoniju dominorā op.68 (izpildīs pianiste Juidzja Vana) un Roberta Šūmaņa Koncertu klavierēm un orķestrim laminorā op.54 (izpildīs pianists Andrāšs Šifs).

Tomass Reifs, apvienotā Marisa Jansona Festivāla orķestra un Bavārijas Radio Simfoniskā orķestra koncertmeistars: “Mēs esam ārkārtīgi pagodināti un priecīgi izveidot orķestri, kas veltīts mūsu mīļotajam Marisam Jansonam. Pēc tik ilga laika, ko pandēmijas dēļ esam pavadījuši, distancējoties no draugiem un kolēģiem, šī uzstāšanās drošos apstākļos mūzikas festivālā “Rīga Jūrmala” mums visiem dod cerību.”

Martins Engstrēms, mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” mākslinieciskais vadītājs: “Jebkuras pēdējā brīža izmaiņas festivāla programmā ir sarežģīts uzdevums, jo īpaši, ja dalību atceļ kāds no vadošajiem Eiropas orķestriem. Mēs saprotam Bavārijas Radio simfoniskā orķestra lēmumu un ar nepacietību gaidīsim viņus pilnā sastāvā atgriežamies nākamajā festivāla sezonā. Esam neticami aizkustināti par to, cik pašaizliedzīgi un ar kādu atdevi orķestra mūziķi virzījuši iniciatīvu – tik īsā laikā izveidot jaunu festivāla orķestri, neraugoties uz šo un pārējo piecu orķestru mūziķu vasaras plāniem. Mēs esam no sirds pateicīgi un ar nepacietību gaidām jaunā festivāla orķestra uzstāšanos uz festivāla “Rīga Jūrmala” skatuves.”

Marisa Jansona Festivāla orķestra izveide nav pirmā reize, kad “Rīga Jūrmala” mūzikas festivāla organizatori apvienojuši mūziķus, kuri iepriekš bijuši saistīti ar diriģentu. Šī gada sākumā festivāls paziņoja par lēmumu uzņemt Marisam Jansonam veltītu dokumentālu filmu. Tās pirmizrāde plānota 2022. gada sākumā.

Pirmo reizi Jansona stāstu dzirdēsim četru viņa vadīto orķestru mūziķu stāstījumā. Tie ir orķestri, kuru muzikālais vadītājs vai galvenais diriģents kādā no saviem dzīves posmiem bijis Mariss Jansons – Bavārijas Radio simfoniskais orķestris, Oslo filharmoniskais orķestris, Pitsburgas simfoniskais orķestris un Karaliskais “Concertgebouw” orķestris.

Filmu “Mariss Jansons: četru orķestru stāsts” veidos godalgotais TV producents un režisors Pīters Maniura, kurš Latvijā iepriekš veiksmīgi piedalījies arī koncerta “Dzimuši Rīgā” veidošanā. Viņa darbi, kas veltīti mūzikai un mākslai, divdesmit piecu gadu garumā tikuši raidīti BBC, Eiropas Raidorganizāciju savienības programmās un neatkarīgajos medijos.

Informācija par koncertu apmeklējumu un palielināts koncertu vietu skaits

Rūpējoties par festivāla apmeklētāju, mākslinieku un komandas veselību un drošību, festivāla “Rīga Jūrmala” organizatori pieņēmuši lēmumu, ka koncertus pasākuma pirmajā nedēļas nogalē, no 16. līdz 18. jūlijam, apmeklēt varēs, uzrādot derīgu pabeigtas vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu apliecinošu sertifikātu – digitālā vai drukātā formātā, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas valsts epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Ievērojot šos drošības noteikumus, koncertu apmeklētājiem un mūziķiem nebūs jānēsā maskas vai jāievēro fziskā distancēšanās. Pateicoties tam, visu koncertu ietilpība tiek palielināta līdz 100% kapacitātei un biļetes uz atvērtajām sēdvietām var iegādāties, sākot ar šodienu, 2. jūliju.

Esošie biļešu īpašnieki jau ir informēti par iespējām un nosacījumiem iegādāto biļešu naudas atgriešanai. Festivāla organizatori turpinās rūpīgi sekot situācijai, pielāgojot biļešu tirdzniecības politiku un pasākumu norisi atbilstoši valdības pieņemtajiem lēmumiem. Izmaiņas vai lēmumi tiks paziņoti 14 dienas pirms katras nākamās festivāla nedēļas nogales.

“Lai festivāls varētu notikt, mums stingri jāievēro visi drošības pasākumi, vienlaikus neaizmirstot par mākslinieku un koncertu apmeklētāju pieredzi. Mums jābūt elastīgiem un atvērtiem jebkurām izmaiņām, valdības lēmumiem un citiem ar Covid-19 saistītiem apstākļiem. Esmu no sirds pateicīga mūsu māksliniekiem, atbalstītājiem un apmeklētājiem par sapratni un atbalstu. Nav šaubu, ka šī festivāla vasara būs pārsteigumu pilna, un jaundibinātais Marisam Jansonam veltītais Festivāla orķestris būs viens no tiem,” saka Zane Čulkstēna, festivāla “Rīga Jūrmala” izpilddirektore.

Par mūzikas festivālu “Rīga Jūrmala”

2019. gadā Latvijā pirmo reizi notika jauns pasaules līmeņa simfonisko orķestru festivāls “Rīga Jūrmala”, uzstājoties Bavārijas Radio simfoniskajam orķestrim, Izraēlas Filharmonijas orķestrim, Krievijas Nacionālajam orķestrim un Londonas Simfoniskajam orķestriem, kā arī šī laika izcilākajiem izpildītājmāksliniekiem – Vadims Repins (vijole), Juidzja Vana (klavieres), Julians Rahlins (vijole), Miša Maiskis (čells), Sondžins Čo (klavieres), Jans Ļiseckis (klavieres), Rūdolfs Buhbinders (klavieres) un citi.

Festivālu apmeklēja 15 500 skatītāju no 50 dažādām pasaules valstīm. Festivāls tika iekļauts vasaras festivālu Top 10 pēc britu laikraksta "The Telegraph" vērtējuma, kā arī ieguvis Eiropas festivālu asociācijas īpašo kvalitātes zīmi EFFE Label.