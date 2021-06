"Sacīšu zirga" pilnīga kontrole un izmantošana: Britnija Spīrsa gadiem pret savu gribu bijusi tēva aizbildniecībā

23.jūnijā 39 gadus vecajai dziedātājai Britnijai Spīrsai jāsniedz liecības tiesā Losandželosā lietā par viņas aizbildniecību. Laikraksts "The New York Times" publicējis jaunus materiālus, kas apliecina, ka dziedātāja ilgus gadus cenšas izkļūt no tēva Džeimsa Spīrsa aizbildniecības.