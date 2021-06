Viņi iecienījuši datorspēles jeb Zaks Efrons, Daniels Kreigs, Megana Foksa un citi slaveni geimeri

Cīkstone Foksa

25 Foto Megana Foksa ar draugu Machine Gun Kelly +21 Skatīties vairāk

Karjeras sākumā aktrise Megana Foksa cēli klusēja, bet tagad ir atzinusies, ka viņas iecienītākais brīvā laika pavadīšanas veids ir datorspēles. Precīzāk – spēle "Halo Reach" tiešsaistē: “Spēlēju ar puišiem, un viņi zina, ka es esmu meitene, tāpēc joko par manu pseidonīmu un pat nenojauš, ka joko par aktrisi.”

Viņai patīkot arī citas cīņas spēles, īpaši "Mortal Kombat", un Megana ir pieteikusies, ja kāds filmēs "Mortal Kombat" rimeiku, viņa būtu ieinteresēta atveidot Kitanas lomu.

Džeksons ir apbruņojies

Semjuelam esot bagātīga datorspēļu pieredze. (Foto: AFP/Scanpix)

Aktieris Semjuels Lī Džeksons ir viens no tiem aktieriem, kura balss ir dzirdama ļoti daudzās spēlēs, un arī viņš pats uzskata, ka datorspēles (jo līdzinās kino) varētu būt izklaides industrijas nākotne. Viņam pašam ir arī bagātīga pieredze – sācis ar spēlēm "Pong", "Space Invaders", un nu viņa favorītes esot "Grand Theft Auto" un "Assassin’s Creed". “Man patīk šaušana, varu visu dienu sēdēt ar ieročiem pie TV! Iedodiet man pistoli, un es ķeršos klāt,” ir izteicies Semjuels.

Totāli iemīlējies

Tiek baumots, ka, kopš aktieris Metjū Perijs atklāja pēcapokalipses spēli "Fallout 3", viņš esot kļuvis tik entuziastisks, ka to ir sācis reklamēt visiem saviem draugiem, kolēģiem un pat svešiniekiem. Pat TV šovā Ellen viņš vadītājai Elenai Dedženeresai ir uzdāvinājis "Xbox 360" un spēli "Fallout 3" ar savu autogrāfu.

“Šo spēli esmu spēlējis tik bieži, ka satraumēju roku, un man nācās doties pie ārsta uz injekcijām,” pastāstīja aktieris. Šī traumējošā mīlestība noveda arī pie sadarbības, un Perijs ir ierunājis spēles "Fallout: New Vegas" varoni Beniju.

Spēle un sports

Jaunībā aktrise Džesika Alba esot bijusi kaislīga geimere – "Nintendo" atkarīgā: “Uzaugu, spēlējot "Bomberman", "Pac-Man", "Super Mario Brothers" un "Zelda", kur bija šis mazais cilvēciņš, kurš knapi varēja paiet, un mūzika – doot... dooot... dooot.”

Viņas "Nintendo" spēļu mīlestībai tagad esot pievienojusies arī "Wii Sports" aktivitātes visos iespējamos veidos: “Tīri fiziski "Wii" piespiež piecelties no dīvāna. Dažkārt var stundām ilgi nosēdēt, spēlējot videospēli, un tā arī nepakustēties, bet ar "Wii" tu esi uz kājām un kustīgs. Jo īpaši bērniem šis fiziskais aspekts ir lielisks. To pat var dēvēt par "Wii" diētu – aktīvi spēlētāji var dedzināt arī kalorijas!”

Svētlaime

Izrādās, aktierim Danielam Kreigam esot gribējies atveidot Džeimsu Bondu tikai paša mīlas pret "James Bond" video spēlēm dēļ. “Padodos, es spēlēju. Man patīk spēles ar labu stāstu. Vardarbīgās spēles varu izturēt pusotru stundu un tad jūtos netīrs. Piemēram, "Vice City" esmu nozadzis 18 automobiļus, un ar to man pietiek. Lai spēlētu, man jāatrod piemērots laiks – ja draudzene pieķer, spēle ir beigusies, ja viņa dodas prom uz nedēļas nogali, izslēdzu telefonu un pāris stundu ne ar vienu netiekos. Tā ir svētlaime!” pastāstījis Kreigs.

Nacistu slepkava Kunisa

Aktrise Mila Kunisa pati sevi uzskata par videospēļu atkarīgo, jo īpaši no "World of Warcraft": “Šajā jomā es neprotu ievērot mērenību. Arī "Call of Duty" ir patiešām jautrs! Ir forši, kad tiec tālāk un vari atbloķēt nacistu zombijus, un tev viņi ir jānogalina. Man gan vēl īpaši nepadodas, bet tas nav iemesls, lai nemēģinātu.”

Skaidra izvēle

Savā draugu lokā aktieris Zaks Efrons esot tik izslavēts spēlētājs, ka pat draudzene aktrise Vanesa Hadžensa esot izteikusi ultimātu izvēlēties starp viņu attiecībām vai "Xbox" konsoli. Tā kā pāris ir šķīries un nav pat draudzīgās attiecībās, izvēle ir skaidrāka par skaidru, un Zakam ir beidzot brīvs laiks uzspēlēt iecienītāko spēli "Halo 5".