Hercogienes Meganas grāmata bērniem neiekļūst britu pirktāko skaitā, bet tai prognozē bestsellera statusu pasaulē

Internetā šis maziem bērniem paredzētais izdevums vidēji novērtēts ar četrām zvaigznēm.

Saseksas hercogiene Megana. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

Grāmatas vāks vēsta, ka to sarakstījusi Saseksas hercogiene Megana, nevis vienkārši Megana Mārkla. Tajā ir 40 lappuses un tā maksā 12,99 sterliņu mārciņas. Grāmatas ilustrācijās atainota visa Saseksu ģimene. Rudmatainais tētis ar bārdu nepārprotami ir princis Harijs, bet māmiņa ar garajiem tumšajiem matiem – Megana. Interesanti, ka grāmatas ilustrācijās atainotais puisēns arī uzzīmēts kā rudmatis. Saseksas hercogi ārkārtīgi reti sociālajos tīklos publisko kādu Ārčija fotogrāfiju, turklāt lielākoties šīs ģimenes fotogrāfijas ir melnbaltas. Līdz ar to Saseksu dēla matu krāsa īsti nav zināma, ja vien nenoticam grāmatas zīmējumos redzamajam.

Foto: ddp/Instar / Vida Press

Savukārt vienā no grāmatas ilustrācijām māmiņa redzama auklējam mazuli, kas varētu būt mājiens par Meganas jaundzimušo meitu Lilibetu, kuru ģimenē dēvēs kā Lilī.

Pirmajā nedēļā pārdoti tikai 3212 grāmatas “The Bench” (“Soliņš”) eksemplāri, līdz ar to autorei Saseksas hercogienei Meganai ar savu debijas darbu nav izdevies ierindoties Lielbritānijā vairāk pārdoto grāmatu Top 50.

Iespējams, šis ir tas soliņš mājas pagalmā, par ko grāmatā raksta Megana. (Foto: ddp/Ferrari Press / Vida Press)

Taču tā atzīta par visvairāk pārdoto bilžu grāmatu šajā nedēļā.

Neraugoties uz lēno pārdošanas apjomu, sagaidāms, ka grāmatas izdevējiem “Penguin Random House Children” (PRH) šis būs ļoti ienesīgs projekts. Izdevniecībai pieder tiesības, kas ļauj grāmatas angļu valodas versiju pārdot visā pasaulē.

8 Foto Megana Mārkla un princis Harijs paziņo par sava podkāsta “Archewell Audio” atklāšanu +4 Skatīties vairāk

Viņiem pieder arī tiesības uz tulkotu izdevumu pārdošanu citām izdevniecībām. Tas nozīmē, ka grāmata “The Bench” varētu kļūt par bestselleru visā pasaulē, ja tiks tulkota arī citās valodās.

Saseksas hercogienes Meganas grāmatu ilustrējis daudzas godalgas guvušais mākslinieks Kristians Robinsons. Savukārt grāmatas audio versiju ierunājusi pati hercogiene.

17 Foto Hercogiene Megana ar dēlu viņa 1. dzimšanas dienā +13 Skatīties vairāk

Nedēļā, kad grāmatu plauktos debitēja Meganas Mārklas grāmatu, pirmajā vietā pārdotāko skaitā ierindojās Mančestras futbola komandas “United” spēlētāja Markusa Rešforda grāmata “You are a Champion”. Tā pārdota 10 564 kopiju lielā skaitā.

Sarunā ar izdevumu “The Mirror” kompānijas “The Bookseller” vadošais redaktors Toms Tivans norādījis, ka neraugoties uz to, ka Meganas grāmata pirmajā nedēļā neierindojās Top 50 pārdotāko skaitā, šie cipari nenes vilšanos, jo bilžu grāmatas pērk mazāk, taču šie rādītāji saglabājas stabili ilgākā laika periodā.

12 Foto Hercogiene Megana un princis Harijs ar dēlu Ārčiju pieņemšanā Dienvidāfrikā +8 Skatīties vairāk

“Skaidrs, ka pārdodot mazliet vairāk par 3000 eksemplāriem (precīzi 3212), tas nav liels bestsellers pirmajā nedēļā, tas neiekļuva pat pirktāko grāmatu Top 50.”

“Taču es nedomāju, ka izdevējiem “Penguin Random House Children” ir vilšanās, jo bilžu grāmatas sākotnēji parasti nepārdod lielos daudzumos – pat ja autore ir Saseksas hercogiene.”

12 Foto Princis Harijs un hercogiene Megana dalās ar pirmajiem jaundzimušā dēla foto +8 Skatīties vairāk

“Mērķis slēpjas ilgstošumā, jo bilžu grāmatas veikalu plauktos parasti uzkavējas ilgāk, nekā pieaugušajiem domātās. Plāns ir pārdot tās nedēļu no nedēļas, un tas nav saistīts ar ātru nonākšanu bestsellera statusā.”

“Turklāt Meganas grāmata bija visvairāk pārdotā bilžu grāmata šajā nedēļā. Šo grāmatu pārdeva par 500 eksemplāriem lielākā skaitā nekā Džūlijas Donadsones “What the Ladybird Heard at the Seaside” (“Ko bizbizmārīte dzirdēja jūrmalā”).”

25 Foto Hercogienes Meganas un prinča Harija žestu valoda +21 Skatīties vairāk

Dažas dienas pēc izdošanas Meganas grāmata ierindojās vien 100. vietā "Amazon" pārdotāko sarakstā, taču vēl dažas dienas vēlāk tā sasniedza jau piekto vietu Lielbritānijas bērnu grāmatu kategorijā.

“Man ir aizdomas, ka izdevējiem padomā ir gara spēle, lai mēģinātu tikt pie lielās balvas – pilnas Harija un Meganas paketes,” norādījis Toms Tivans.

14 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla roku rokā +10 Skatīties vairāk

“Es domāju, ka plāns piesaistīt kādu izdevēju, kas noslēgtu vairāku grāmatu līgumu par pasakainu summu, kas manuprāt varētu pārsniegt to, ko PRH samaksāja Obamām par divām grāmatām (aptuveni 46 miljoni sterliņu mārciņu). Publicējot grāmatu bērniem, PRH parādīs, uz ko ir spējīgi.”

Saseksiem grāmatu projekts varētu vainagoties ar līgumu par krietni vairāk sarakstītām grāmatām.

Lasītāju domas, kas iegādājušies hercogienes grāmatu “The Bench”, ir ļoti dažādas. Vieni to novērtējuši kā “skaistu piemiņu”, citi kā “daļēji literāru iedomības projektu”.

71 Foto Skaistākie mirkļi no prinča Harija un Meganas Mārklas karaliskajām kāzām +67 Skatīties vairāk

Neglaimojošās atsauksmēs grāmata raksturota kā “salkana, kurai trūkst sižeta līnijas”. Kāds no lasītājiem izteicies, ka viņi ģimenē “ļoti gribējuši, lai grāmata patiktu”, bet tomēr ir vīlušies.

“Man patiešām ļoti gribējās, lai grāmata man patīk. Gribējās noticēt izdevējiem, ka viņi izvēlējušies izdot to, kas ir labs,” secina vīlies lasītājs.

“Nav iespējams atrast daudz pozitīvā. Tā neaizrauj un neattaisno klasifikāciju kā bērnu grāmata. Tā ir sentimentāla, ar tādu kā nedaudz patosa pieskaņu,” vietnē Amazon raksta kāds pircējs.

Izdevuma “The Evening Standard” autore Emīlija Filipsa atzīst, ka viņas bērnam ļoti patikusi šī “nomierinošā” grāmatiņa, kas lasīta priekšā, taču viņa piebilst, ka vietām rakstu darbs bijis “nedaudz salkans”.

Savukārt “The Telegraph” žurnāliste Klēra Alfrija to noraksturojusi ļoti skarbi, nosaucot par “daļēji literāru iedomības projektu”.

Pozitīvākā atsauksme parakstīta ar virsrakstu “Skaista piemiņa”. Lasītājs izlasīto grāmatu raksturo šādi: “Dzejolis ir jauks. Īsti nesaprotu negatīvās atsauksmes. Tā ir skaista grāmata, kas vairāk domāta tēvam vai vecākiem, ko palasīt bērnam un likt viņam pasmaidīt. Maniem bērniem ļoti patika aplūkot ilustrācijas un norādīt uz “tēti”.”

Kāds no lasītājiem paslavējis dzejoli, norādot, ka tas parāda uz “daudzveidību” un pārstāv ļoti dažādas ģimenes savās “krāšņajās” ilustrācijās.

Grāmata “The Bench” nav Meganas pirmais solis rakstniecībā.

Topošā aktrise savulaik veidoja savu dzīvesstila blogu “The Tig”, kuru nācās slēgt, kad viņa uzsāka romantiskās attiecības ar princi.