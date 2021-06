Ekrāns viņu mīl, bet liktenis nelutina - krievu aktrise Darja Moroza spēj pārkāpt robežas

Šķiet, aktrises liktenis Darjai Morozai bija ielikts jau šūpulī. Viņa piedzima 1983. gada 1. septembrī aktrises Marinas Ļevtovas un režisora Jurija Moroza ģimenē. Meitenīte bija šajā pasaulē nodzīvojusi tikai septiņas dienas, kad leģendārā režisore Dināra Asanova uzaicināja Marinu Ļevtovu nofilmēties vienā no TV raidījumiem – madonnas ar bērniņu lomā...

Debija zīdaiņa vecumā

…savukārt pēc diviem mēnešiem, pateicoties tai pašai Dinārai, notika mazās Dašas debija kino. Tajā laikā Asanova uzņēma melodrāmu «Mīļais, dārgais, mīļotais, vienīgais…». Sižetā bija nepieciešams zīdainis – zēns, kuru nozog galvenā varone. Dināra vērsās pēc palīdzības pie Marinas Ļevtovas, kura jebkuram citam būtu atteikusi, bet ar šo režisori viņu saistīja sena draudzība. Tā mazā Daša pirmo reizi nokļuva uzņemšanas laukumā. Zīdaini noformēja darbā kā pilnvērtīgu aktrisi, tika sastādīts līgums, kurā bija atrunāts, ka Darjas Morozas alga ir 80 rubļu mēnesī. Daša attaisnoja uz sevi liktās cerības. Filmas scenārijā vienā no epizodēm bija ierakstīta remarka – zīdainis ironiski pasmaida. «Nu, nu, paskatīsimies, kā viņa tev smaidīs!» režisorei izteicās aktieris Valērijs Prijomihovs. Un ko jūs domājat?! Kad trīs mēnešus maziņo Dašu pārģērba kameras priekšā, viņa ne tikai pasmaidīja, bet arī parādīja… mēli.

Laimīgā bērnība

Darja ne reizi vien izteikusies, ka viņai bijusi laimīga, pilnvērtīga bērnība: «Vecāki man nevienā jomā neko neatteica. Ja es kaut ko vēlējos, visu uzreiz dabūju. Man bija kaudze rotaļlietu, konstruktoru, grāmatu, augļu un vitamīnu. Laikam mani varēja saukt par izlutinātu meiteni. Mani nekad nepieskatīja sveši cilvēki. Ja nevarēju būt kopā ar mammu vai tēti, tad paliku ar tēta vecākiem, kuri mani sargāja kā acuraugu un nolasīja manas vēlēšanās burtiski no acīm. Vectētiņš Paša droši vien, savulaik līdz galam neatdodot sevi visu dēla audzināšanā, nolēma kompensēt to «uz manis». Vecāki, cenšoties attīstīt Dašas spējas, pieteica viņu dažādos pulciņos un sekcijās. Meitene kādu laiku bez īpašiem panākumiem nodarbojās ar mākslas vingrošanu, līdz treneris paziņojis: «Tas ir bezjēdzīgi, nav nekādu dotību. «Savāciet» bērnu!». Savukārt daiļslidošanā Dašai veicies daudz labāk – viņa pat ieguvusi otro vietu kādās sacensībās. Pēc tam sekoja animācijas studija, glezniecības studija… Dažus gadus Daša nodarbojās pašdarbības teātrī «No A līdz Z».

Profesijas izvēle

Jau bērnībā Daša Moroza nospēlēja vairākās kinolentēs: Sergeja Nikoņenko komēdijā «Ģimenes cilvēks» (1991), sava tēva režisētajā politiskajā detektīvā «Melnais kvadrāts» (1992) un Sergeja Ursuļaka drāmā «Krievu regtaims» (1993). Skolotāji mēdza izmest pa jokam, tā reaģējot uz meitenes skolas kavējumiem: «Kad tad brauksi «Oskaru» saņemt?» Bet pati Daša tolaik vēl nebija pārliecināta par savu aktrises nākotni.

Vecāki šajā jautājumā rīkojās ļoti apdomīgi. Viņi nesāka ne aģitēt, ne atrunāt – vienkārši atklāja dažus patiesus stāstus par šo smago profesiju. Daša, nedaudz apdomājusies, nolēma: «Labāk stāšos Maskavas Valsts Starptautisko attiecību institūtā.» Taču jau pavisam drīz meitene saprata, ka tas nav domāts viņai. «Nespēju iedomāties, ka varētu katru dienu sēdēt pie galda un šķirstīt papīrus,» aktrise vēlāk atzīsies.

Tajā laikā viņa jau bija nofilmējusies Garika Sukačova kinolentē «Pusmūža krīze» (1997), Pjotra Gladiļina televīzijas filmā «Atēnu vakari» (1999) un beidzot tika uzaicināta uz savu pirmo lielo lomu Georgija Danelijas komēdijā «Fortūna» (2000). Tieši šo kinodarbu Darja uzskata par savu debiju kino. Un tieši šīs komēdijas uzņemšanas laikā viņa beidzot nolēma, ka kļūs par aktrisi. Taču tieši pēc šīs filmas 17 gadu vecumā beidzās viņas saulainā bērnība…

Traģēdija

«Fortūnā» Daša nospēlēja galveno varoni – naiva jauniņa vīra (Aleksejs Kravčenko) tikpat naivo jauniņo sievu. Darjas aktierspēle tika novērtēta ar festivāla «Kinotaurs» žūrijas īpašo balvu.

2000. gada 26. februārī Kino namā notika filmas pirmizrāde. Protams, zāles uzmanības centrā bija Darjas Morozas vecāki. Viņi pieņēma apsveikumus, ziedus... Nākamajā dienā – 27. februārī – Daša kopā ar vecākiem un ģimenes draugiem – Dmitriju Pevcovu un Olgu Drozdovu – devās ārpus pilsētas, pie saviem paziņām, nosvinēt pirmo lielo panākumu. Vakarā viesmīlīgie saimnieki piedāvāja pavizināties ar sniega motociklu. Bija jau tumšs, bet Darja ļoti gribēja izmēģināt jauno izklaidi. Marina Ļevtova, it kā nojauzdama nelaimi, sākumā negribēja braukt, bet tad piekrita tikai tāpēc, lai neatstātu meitu bez uzraudzības. Sākotnēji Daša bija iekārtojusies mātei aiz muguras, bet pēdējā brīdī Marina pārsēdināja viņu sev priekšā, drošākā vietā. Tikko uzkritušais sniegs prasmīgi maskēja visus ceļa nelīdzenumus, bet tumsa noslēpa tuvojošās briesmas. Kādā brīdī sniega motocikla vadītājs neieraudzīja dziļo gravu un milzīgā ātrumā iegāzās tajā. Daša un šoferis tika cauri sveikā ar lūzumiem, bet Marina atsitās ar galvu pret koku. Aktieris Dmitrijs Pevcovs, kurš bija braucis aizmugurē, tikai pateicoties brīnumam, spēja nobremzēt. Viņš tad arī izsauca ātro palīdzību. Darjas mammu ar galvaskausa traumu aizveda uz Odincovas slimnīcu, bet palīdzēt viņai vairs nebija iespējams.

Vairākas dienas traģēdijas nomāktais Jurijs Morozs nesaprata, kā paziņot meitai par mātes nāvi, bet Daša visu laiku jautāja: «Kur ir mamma?» Tētis meloja, ka Marina atrodas citā slimnīcā. Bet ilgi slēpt notikušo viņš nespēja. Bēru dienā Jurijs visu izstāstīja meitai...

Pie tēta nav blata

Darjas tēvs, režisors Jurijs Morozs, uzskata, ka meitas personību pilnībā noformējusi viņas pāragri mirusī māmiņa Marina. Taču arī Jurija nopelni šajā jomā nav mazāki. Viņš grūtā brīdī neļāva meitai salūzt. Viņš palīdzēja tapt par labu aktrisi. No 2001. līdz 2003. gadam Darja Moroza nospēlēja vairākos televīzijas seriālos. Arī paps viņai piespēlēja lomas «Kamenskas» 2. sezonā un televīzijas filmā «Sievietes spēlē bez noteikumiem». Uz jautājumu – kā ir strādāt ar tēvu? – viņa kādā no intervijām presei atzinusi: «Es absolūti uzticos savam tēvam, man ar viņu ir ērti strādāt. Viņš ir augstas klases profesionālis, māk uzņemšanas laukumā radīt pareizo atmosfēru, un ar viņu ir viegli – to zinu ne tikai es, bet arī pārējie aktieri, kuri pie viņa filmējušies.»

Kas attiecas uz blatu pie papa, tad ar savu talantu un profesionālismu Darja Moroza spējusi pārliecināt pašus lielākos skeptiķus, ka viņa jau sen nav «tētuka meitiņa». 2003. gadā Darja pabeidza Maskavas Dailes teātra studiju un tika pieņemta šī teātra trupā. Mācību laikā viņa spēlēja pie leģendārā aktiera un režisora Oļega Tabakova un, protams, Maskavas Dailes teātrī. Par savām studiju laika lomām aktrise kā studente, kas spēlē uz lielās skatuves, saņēma prēmiju «Maskavas debijas». Droši vien, arī pateicoties tēvam, Darja apzinājusies, ka aktieris ir atkarīgs no režisora, tāpēc turpināja izglītoties, iestājoties Augstākajos scenāristu un režisoru kursos. «Aktiera profesijas stāvoklis visos laikos ir bijis ļoti slidens, tāpēc esmu pārliecināta, ka paralēli būtu jānodarbojas ar vēl kaut ko, lai iegūtu personisko un finansiālo brīvību,» ir pārliecināta Moroza.

Paralēli darbam kino 2009. gadā Darja Moroza izmēģināja, kā «garšo» šovs, pārī ar dziedātāju Pelageju piedaloties «Divās zvaigznēs». Vēl pēc septiņiem gadiem nu jau Krievijas nopelniem bagātā skatuves māksliniece iesaistījās daiļslidošanas avantūrā ar nosaukumu «Ledus laikmets». Viņa gan vēlāk atzīsies, ka sports nav viņas lauciņš, taču jau kopš bērnības viņa bija sapņojusi par panākumiem tieši daiļslidošanā.

Darja šovā "Dejo ar zvaigzni". (Foto: Rossiya TV Channel/TASS/All Over/ Vida Press)

Pēc mīlestības – brīvība

Uzsākot veidot personiskās attiecības, piecus gadus (līdz 2010. gadam) aktrise dzīvoja civillaulībā ar režisoru Andreju Tomaševski, kurš viņas dēļ bija aizgājis no ģimenes, pametot sievu un dēlu. Taču jau 2010. gada septembrī Darja Moroza apprecējās ar režisoru Konstantīnu Bogomolovu, ar kuru bija iepazinusies tikai pirms gada, strādājot pie teātra iestudējuma «Vilki un avis». Tāds straujš dienesta romāns. Drīz pēc kāzām – 6. septembrī – laimīgajiem jaunlaulātajiem piedzima meita Anna. Kādu laiku Darja turpināja filmēties, raujoties divās frontēs – ģimenē un iemīļotajā darbā. Tomēr pēc pāris gadiem viņa nolēma uz laiku aiziet no aktiera profesijas, lai pilnībā nodotos meitas audzināšanai un ģimenes lietām. Diemžēl 2018. gada pavasarī presē parādījās informācija par Darjas un Konstantīna laulības dzīves peripetijām, ko viņi arī oficiāli apstiprināja.

Darja Moroza un Konstantīns Bogomolovs izšķīrās pirms dažiem gadiem. Pazīstamais teātra režisors jau drīz atrada jaunu mūzu – Kseniju Sobčaku, savukārt viņa bijusī sieva bauda brīvību. Nesen Darja gan atzinusies, ka viņai ir jaunas attiecības. Aktrise nav radusi personīgo dzīvi izlikt vispārējai apskatei, taču savstarpēju uzticību raisošajā «YouTube» sarunā ar aktrisi Agatu Mucenieci, kura jau kādu laiku pārdzīvo sāpīgu šķiršanos no aktiera Pāvela Prilučnija, atzinās, ka viņas dzīvē ir parādījies jauns vīrietis, kurš iekarojis viņas sirdi. Kurš tas ir, Darja nevēlējās atklāt, un diez vai sagaidīsim no aktrises atzīšanos tuvākajā laikā.

Starp citu, režisora Konstantīna un aktrises Darjas kopīgā meita Aņa patlaban vairāk laika pavada kopā ar tēvu. Meitas labad bijušie dzīvesbiedri ir spējuši saglabāt labas attiecības. Konstantīns stingri seko, lai Aņa regulāri izpildītu mājas darbus un nebastotu stundas – tagad, pandēmijas laikā, to izdarīt ir kļuvis vēl vienkāršāk. Turklāt Darja Moroza ir solidarizējusies ar Kseniju Sobčaku un aizstāv to interneta «uzbrucēju» priekšā, kuri nosaukuši TV seju par viņu šķiršanās vaininieci. Aktrise neslēpj, ka lēmumu par šķiršanos viņi ar vīru pieņēmuši, pirms Konstantīnam bija sākusies mīla ar Kseniju.

Jaunākie seriāli

2019. gadā Krievijas televīzijā sāk demonstrēt plaši popularizēto TV projektu «Mīļākās», kurā Darja atveido kriminālizmeklēšanas iecirkņa darbinieci Ļenu Širokovu. Seriāla pirmo sezonu uzņēma Konstantīns Bogomolovs – kopā ar bijušo dzīvesbiedru Darja strādā jau vairāk nekā desmit gadu. «Mīļākās» ir viens no visdārgākajiem Krievijas seriāliem, un 10. jūnijā tas straumēšanas vietnē «Start» piedzīvoja jauno – trešo – sezonu, protams, ar Darju galvenajā lomā! Dažas ainas seriālā ir ļoti atklātas, tomēr, kā atzinusi pati aktrise, viņa ātri piekrita tajās filmēties. «Ja tas ir nepieciešams satura atklāsmei, ir uzņemts skaisti un aktierim un režisoram ir savstarpēja uzticēšanās, kāpēc ne?! Mēs visi esam dzīvi cilvēki, sekss un atklātība ir ļoti svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa,» atzinusi Darja.

Savukārt šā brīža karstākā ziņa – Darja Moroza ir nofilmējusies erotiskā seriālā «Laimes klīnika», pirmajā šāda veida projektā Krievijā, kas pēta sieviešu seksualitāti nobriedušā vecumā. Pagaidām seriāls redzams vien Krievijā – jaunā straumēšanas platformā "MTC TB" – un ir vietnes pirmais oriģinālprodukts. Darja atveido profesori, seksoloģi Alēnu, kura ne tikai māca klientus dzīvot harmonijā un priekā, bet arī saprot, ka viņas pašas veiksmīgā dzīve var vienā brīdī sabrukt un laimes formula būs jāmeklē atkal no jauna.