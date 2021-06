Nevēloties šķirot publiku un dalībniekus, pārceļ koncertšovu “Gadalaiki”

Organizatori norāda, ka visas iegādātās biļetes būs derīgas uz jauno datumu. Organizatori aicina apmeklētājus būt saprotošiem un sagaidīt kopīgo tikšanos nākošajā gadā, kad situācija ar Covid-19 un vakcināciju būs rimusies.

Unikālā koncertā „Gadalaiki” varēs baudīt klasiskās mūzikas hitus, ko papildinās iespaidīgs Latvijas vadošo mākslinieku radīts gaismu un video šovs. Koncertā uz skatuves kāps gan pianists Vestards Šimkus, gan vijolniece Darja Smirnova un Liepājas kamerorķestris.

Šajā gadalaikiem veltītajā skaņu un gaismu koncertnotikumā pianists Vestards Šimkus atskaņos Pētera Vaska vērienīgo klavierdarbu ciklu „Gadalaiki”, kam īpašu gaismu šovu veido Mārtiņš Feldmanis, kurš kā gada labākais gaismu mākslinieks jau divreiz sveikts ar Latvijas teātru „Spēlmaņu nakts” balvu.

Pētera Vaska vairāku gadu garumā rakstītie „Gadalaiki” aizsākās 1980. gadā ar “Balto ainavu” – tā laika Baltijas komponistu minimālisma garā radītu meditāciju, kur izmantotas tikai dažas skaņas. 1981. gadā komponists radīja jau krietni izvērstāku, dramatiski aktīvu skaņdarbu “Rudens klaviermūzika”, savukārt 1995. gadā tam sekoja dabas skaņu ainava “Pavasara klaviermūzika”, bet darbu ar nosaukumu “Vasara” Vasks uzrakstīja 2009. gadā.

Koncerta otrajā daļā uz skatuves kāps Darja Smirnova – viena no spožākajām Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijolniecēm, kas kopā ar Liepājas kamerorķestri atskaņos pasaules klasiku – Antonio Vivaldi četru vijolkoncertu ciklu. Vivaldi “Gadalaiki” ir viens no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem, kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē. Komponējot šo vēlāk tik slaveno mūziku, Vivaldi sirsnīgi izpriecājies, zīmējot dabas un sadzīves ainas, un partitūrā ierakstot arī vārdisku to atšifrējumu. Šajos skaņdarbos netrūkst ne harmonijas, ne izdomas.

Latvijas izcilākie video mākslinieki Artis Dzērve, Ineta Sipunova, Vikijs (Viktors Keino) un Mīnus Astoņi (Andris Vētra) katrs savam gadalaikam gatavo īpašu 3D video performanci, kas slavenajai Vivaldi mūzikai piešķirs papildu dimensiju.