Pēc teju 40 kilogramu svara zaudējuma Kelliju Osbornu vairs neatpazīt

Kellija Osborna jau gadu desmitiem ilgi cietusi no liekā svara problēmām. Te viņa to zaudējusi, te atkal ar uzviju pieņēmusies atpakaļ svarā. Jau kādu laiku Kellija ir slaida, taču tik izstīdzējusi nekad. Ir mainījusies arī viņas seja, ne miņas no apaļīgajiem vaidziņiem. Tagad tā ir pavisam citāda Kellija, kādu mēs līdz šim pazinām.

Aizvadītajā sestdienā 36 gadus vecā TV personība padalījusies ar savu jaunāko fotogrāfiju. Ievērojamais svara zudums (38 kilogrami) padarījis viņu teju neatpazīstamu.

“Saulītē ārā, kliņģerīši ārā,” pie savas jaunākās fotogrāfijas, raksta Kellija. Viņa tajā redzama ar divos glītos “kliņģeros” savītiem violetiem matiem.

Roka leģendas Ozija Osborna un viņa sievas Šāronas Osbornas meita ar melnu kontūrzīmuli un matiem pieskaņotām ēnām akcentējusi acis, bet pilnīgās lūpas iekrāsojusi persiku tonī.

Viņa izvēlējusies ikdienišķu apģērbu – brīvu T kreklu melnā krāsā un uz pleciem uzlikusi melnu ādas mugursomu.

Kellija Osborna, kurai ir 2,3 miljoni “Instagram” sekotāju, bieži dalās ar glamūrīgiem saviem portretiem.

Aizvadītā gada augustā Kellija atklāja, ka viņai ir veikta kuņģa samazināšanas operācija, lai ar ķirurģiskas iejaukšanās palīdzību kontrolētu svaru. “Hollywood Raw with Dax Holt and Adam Glyn” podkāstā Osborna izteicās, ka viņai ir absolūti vienalga, ko par to runās un domās citi.

“Es veicu operāciju, un man nospļauties, ko par to teiks citi,” kā allaž tieša savos izteikumos bija Kellija. “Es to izdarīju, es ar to lepojos, viņi var iet sūkāt… Es veicu kuņģa samazināšanas operāciju.”

“Tā izmaina tava vēdera formu. Es to veicu pirms aptuveni diviem gadiem. Es nekad nemūžam par to vairs nemelošu. Tas ir pats labākais, ko esmu izdarījusi.”

“Operācija, kādu man veica… Ja tu nevingrosi un neēdīsi pareizi, tu pieņemsies svarā. Tā palīdz tev doties pareizajā virzienā.”

“Cilvēki nesaprot, ka tā izslēdz hormonu. Ja ir kādas atkarības problēmas, vairs nav tieksme pēc kārumiem vai vēlme pēc ēdiena emociju iespaidā, kas man bija liela problēma.”

Kellija gan atzīst, ka viņas koptēlu slaidāku padara izmainītā žokļa līnija. “Mani mocīja patiešām lielas sāpes žokļu locītavās. Lai tās mazinātu, man veica injekcijas žoklī.”

“Tās savā ziņā padarīja manu žokļa līniju slaidāku. Tieši tad cilvēki sāka ievērot, ka esmu zaudējusi svaru, jo tas mainīja visu kopējo izskatu.”

Kellija arī pastāstījusi, ka pēc operācijas viņai absolūti vairs “neesot tieksmes pēc alkohola”, kas palīdzējis viņas ceļā uz atturību.

Osborna secinājusi, ka līdzcilvēki ievēro paveikto tikai tad, kad viss jau sasniegts. “Šie ir bijuši divi gari gadi, kad es pie tā visa strādāju,” viņa pērn norādīja kādā no intervijām. “Kad es domāju, vai vēlos būt šajā industrijā, kad pārdomāju, vai man vispār ir pa spēkam zaudēt svaru. Es to paveicu un sapratu, ka vēlos turpināt savas gaitas šovbiznesā. Es to nedarīju, lai izpatiktu kādam citam.”