Kaspara Kambalas jaunā sieva gatavojas fitnesa čempionātam

Jūnija pirmajā nedēļas nogalē Rīgā notiks "IFBB Fit Model" Pasaules kauss fitnesā un IFBB atklātais Latvijas čempionāts. Viena no tā dalībniecēm būs trīs bērnu māmiņa, 38 gadus vecā Olga Kambala. Pavisam nesen viņa apprecējās ar bijušo basketbolistu un bokseri Kasparu Kambalu, bet nu pati kļuvusi par sportisti.

Fitnesā tikai vienu gadu

“Visu mūžu esmu bijusi tieva un gara auguma. Arī pēc trīs bērnu piedzimšanas joprojām biju tieva un gara. Bet, kad man apritēja 35 gadi, sāku just, ka ķermenis jau vairs nav tik slaids, kā pašai gribētos,” teic Olga, stāstot, kāpēc nolēma pievērsties fiziskām aktivitātēm.

Viņa nolēma doties uz vienu no lielākajiem fitnesa klubiem Latvijā un lūgt trenera palīdzību atgūt slaido augumu. “Gāju pie viņa teju gadu, taču nebija nekādu rezultātu! Treneris vien teica, ka vajag palielināt treniņu skaitu, ka nu jau vajag četrus treniņus nedēļā, bet viens maksāja 25 eiro... Kad arī pēc tam iebildu, ka manā ķermenī nav nekādu izmaiņu, viņš ieteica papildu masāžas, papildu kardiotreniņus, bet rezultāta kā nebija, tā nebija. Un loģiski! Jo pēc katra treniņa es apēdu šokolādi! Diemžēl treneris tā arī nebija man pat izstāstījis, ka viens no būtiskajiem faktoriem ir pareiza ēšana,” nosaka Olga.

Pirms diviem gadiem un tagad. “Pirms tam arī labi izskatījos, bet tagad – vēl labāk!” gandarīta ir Olga. (Foto: no privātā arhīva)

Viss mainījies, ka pērn martā Olga sociālajos tīklos uzdūrusies fitnesa trenerei un sporta diētas ārstei Irinai Žukai. Painteresējusies, vai nevar pie viņas trenēties, un nu Olga ir Baltijas čempiones pauerliftingā un ārmreslingā audzēkne. “Viņa mani uzreiz “uzsēdināja” uz olbaltumvielu diētas, un jau pēc mēneša bija izcils rezultāts. Es aizgāju uz fotosesiju, ievietoju fotogrāfiju sociālajos tīklos un tiku apbērta ar komplimentiem un pārsteiguma pilniem jautājumiem – kā es to esmu panākusi, kas tā par īpašo metodi, vai esmu sākusi kādu superdiētu? Atbildēju, ka neko tāādu neesmu pasākusi. Vien nomainījusi treneri,” atceras Olga.

Iesaka startēt sacensībās

Olga lepojas ar savu treneri. “Man reāli ar viņu paveicās! Pateicoties Irinai Žukai, es gada laikā esmu sasniegusi neticamus rezultātus. Jā, viņa ir ļoti stingra, un no viņas neko nevar noslēpt. Reiz apēdu vienu kūciņu, un viņa pēc mana ķermeņa izmaiņām uzreiz to pamanīja. Vaicāja, ko es tādu esmu ēdusi. Bet tā bija tikai viena kūciņa! Ir bijis arī tā, ka divas reizes pat tiku dzīta prom no treniņiem. Kāpēc? Jo negribēju trenēties. Trenere teica, ka netērēs savu laiku, ja es pati to nevēlos. Viņa māk iedvesmot. Un man patīk, ka trenere neko nesarežģī. Piemēram, man smiekli nāk no visām tām fitnesa guru piedāvātajām notievēšanas receptēm – visādi tur čia sēklu pudiņi, jogurta kūkas, sazin kādi vēl tur brīnumi... Kam tas viss? Dārgi, sarežģīti, laikietilpīgi un neiedarbīgi. Toties man ir viss pa vienkāršo un lēto. Visparastākā auzu pārslu putra, vista, liellopa gaļa, biezpiens, grūbas, gurķi. Vienkārši, garšīgi un ar rezultātu, kas redzams uz auguma!”

Ierobežojumu dēļ apmeklēt profesionālas fitnesa treniņu zāles ir liegts. Olga izlīdzas, īrējot individuālajām nodarbībām kādas paziņas privāto zāli, un treneres uzdevumus saņem attālināti. Mērķis sacensībās? “Vienkārši piedalīties! Man nav mērķa uzvarēt, kādam kaut ko pierādīt, es to daru pašas prieka pēc. Esmu iesākusi nodarboties ar fitnesu, esmu tajā ieguldījusi naudu, spīdzinu sevi treniņos... Kāpēc? Lai ar šiem treniņiem zīmētos Instagram? Nē! Man toties būs skaistas bildes no sacensībām!” (Foto: Mārtiņš Ziders)

Un tieši trenere, redzot, kādus rezultātus pēc pusgada sasniegusi Olga, piedāvāja viņai pamēģināt startēt IFBB Fitnesa modeļu čempionātā, kas notika pērn septembrī. “Taču es nepieteicos, jo vēl nebiju pietiekami pārliecināta par sevi. Bet tagad Rīgā 6. jūnijā vienlaikus notiks Pasaules kausa un Latvijas atklātais čempionāts. Piereģistrējos kā profesionāla sportiste, pasūtīju peldkostīmu, atkāpšanās ceļa vairs nav! Jo peldkostīms patiešām maksā ļoti, ļoti daudz. Un dārgs tas ir tāpēc, ka tiek speciāli šūts, apdarināts ar "Swarovski" kristāliem. Tiešām dārgs prieks!” teic Olga, stāstot, ka sacensības būs augstā līmenī. “Piemēram, jārēķinās ar dopinga kontroli,” uzsver viņa un paskaidro: “Starp citu, ir tādi, kas man pārmet, ka savu augumu esmu ieguvusi, lietojot aizliegtus preparātus. Bet es neko neesmu lietojusi un arī negrasos darīt! Turklāt es nemaz vēl neesmu tik labā formā, man vēl daudz pie kā jāpiestrādā un ir vēl jānotievē! Un tas nemaz nav tik viegli. Atlika vien trīs dienas izlaist treniņus, kad jau uzreiz jūtams, ka ķermenis mainījies uz sliktāko.”

Kāpēc tad Olga bija izlaidusi treniņus? “Man taču bija kāzas!” lepni atbild viņa un, mulsi smaidot, piebilst: “Protams, ka ēdu daudz, ko man nevajadzētu. Bet glāzes šampanieša gan nebija. Šī problēma man atkrīt, jo es nelietoju alkoholu vispār.”

Olga un Kaspars kāzu dienā. (Foto: no privātā arhīva)

Ko Kaspars saka?

“Treniņus atbalsta, bet dalību sacensībās ne!” attrauc Olga un smejoties teic, ka lieliski saprotot vīru. “Jo es taču čakarēju viņam smadzenes! Jo tuvāk nāk sacensības, jo vairāk čakarēju. Piemēram, tagad man ir ļoti strikta diēta, “sēžu” uz griķiem un nevaru vakaros pēc pulksten sešiem ēst. Un, kad man Kasparam ir jātaisa vakariņas, es dusmojos uz viņu, ka viņš var ēst, bet es ne. Un tā mēs burkšķam viens uz otru. Mēs pat vakar sastrīdējāmies, jo gatavošanās sacensībām prasa lielus finansiālus ieguldījumus, bet mēs pārvācamies uz jaunu dzīvokli, un mums ir citas prioritātes, kur ieguldīt naudu. Ne jau peldkostīmā, kas maksā vairākus simtus eiro! Tā, lūk, mums iet. Bet, kad parakstīju profesionālās sportistes līgumu un to parādīju Kasparam, viņš to augstu novērtēja un mani apsveica. Taču nav tā, ka Kaspars būtu baigā starā par to, ka piedalīšos sacensībās. Viņš pat teica, ka neies uz turieni! Taču es arī negribu, lai Kaspars klātienē vērotu manas pirmās sacensības,” nosaka Kambalas jaunā sieva.

