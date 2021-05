Zvans no nākotnes. Seriāla "Calls" recenzija

Daudziem no mums radio raidlugas varētu saistīties ar ko vecmodīgu. Tikai retais priekšroku dotu stāstam, kuru var tikai dzirdēt, ja pa pilnam ir iespēju stāstus arī redzēt. Tomēr šoreiz jāatsaucas uz parunu, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, jo deviņu sēriju stāsts «Zvani» sastāv tikai no telefonsarunām, kuru teksts ekrānā mijiedarbojas ar atbilstošu noskaņu nesošiem grafiskiem elementiem, kas sākotnēji varētu atgādināt datoru ekrānsaudzētājus (screen saver). Jaunā "Apple TV+" seriāla veiksme slēpjas tajā, ka laikmetā, kad ikdiena ir pārsātināta ar dažādiem kustīgiem attēliem, mūsu fantāzija tiek ielūgta daudz vairāk iztēloties, nekā tai kaut kas tiek pasniegts priekšā.

Bieži var nonākt pie secinājuma, ka lielbudžeta seriāli, kas gūst vispasaules slavu, kļūst aizvien vienveidīgāki. Ir daži, kuros stāsts izstāstīts meistarīgi, citi, kur tas nav izdevies, tomēr pamata pieejā tie daudz neatšķiras. Savukārt «Zvani» ir kaut kas tiešām unikāls. Visa emocionālā noskaņa balstīta tikai un vienīgi aktieru balsīs. Vizuāli neredzot galvenos varoņus, ir grūti spriest par viņu izskatu, rocību vai nodarbošanos.

Telefonsarunās, par kuru lieciniekiem kļūstam, viss svarīgais neizbēgami atklājas, nevienu no varoņiem neieraugot vaigā. Ne mazāk nozīmīgs, protams, ir seriāla žanrs, kas ir fantastikas trilleris, kurā esam pieraduši pie dinamiskiem notikumiem vai monumentāliem neticamas pasaules atklājošiem attēliem. Bet, izrādās, efektu var panākt, nerādot gandrīz neko.

Uzreiz jāatzīst, jo mazāk jūs zināsiet saturu, jo iespaidīgāka būs seriāla «skatīšanās» pieredze. Stāsta sižets no sērijas uz sēriju pieslēdzas it kā nejaušām telefonsarunām, kas katra par sevi ir košas un labi nostrādātas dzīves situācijas ar fantastikas pavērsieniem tajās. Tomēr seriāla vidusdaļā nākas saprast, ka sarunas savā starpā vieno kāda pārdabiska parādība. Šī parādība balstās sākotnēji neizskaidrojamā laiktelpas kļūmē, kur tikai ar telefona zvana palīdzību cilvēkiem ir iespēja sarunāties ar kādu citu vai sevi pašu pagātnē, lai labotu pieļautu kļūdu vai neizdarītu kaut ko, kas tiks nožēlots. Telefona sarunu saturs ir dažnedažāds. Kādā no tām dzērājs vīrietis lūdz savai sievai pagātnē bēgt no viņa paša, kurš klauvējas aiz durvīm, lai sieviete netiktu nogalināta. Kādai meitai izdodas sazvanīt savu māti 12 gadus tālā pagātnē, lai lūgtu viņu kādā konkrētā vakarā nebraukt viņai pakaļ ar auto nogurušai. Vēl kāds to izmanto, lai no bankas laupītājiem pats nolaupītu naudu. Tomēr pamazām izrādās, ka pagātnes mainīšana nevar palikt bez sekām, jo kosmoss tāpat visu nokārto.

Ideja par zvana saņemšanu no nākotnes tiek apspēlēta deviņās nelielās situācijās, un katrā no tām ir iespēja iepazīt ne tikai aizraujošu stāstu, bet arī pamazām atklāt triku, kā šī astrofiziskā kļūme ir izveidojusies. Daudzi fantastikas seriāli balstās paņēmienā, ka kāda ar zinātni nesaistīta, vienkāršajiem prātiem fascinējoša atziņa tiek izvilkta no zinātnisku apcerējumu konteksta un apspēlēta ikdienas situācijā. «Zvanu» stāsta premisa balstās fizikas iespējamībā, ka nav izslēdzams tas, ka pagātne, tagadne un nākotne var eksistēt vienlaikus.

Viss fantāzijas varā

Gandrīz jebkuram no mums gribētos pateikt kaut ko savam pagātnes es. Tieši ar šo ideju rotaļājas seriāla autori. Tas, kas sākotnēji notur pie seriāla skatīšanās, nebūt nav mistikas klātbūtne, bet gan noslīpētas, izstrādātās mazās drāmas, kurās tiekam iemesti katrā sērijā no jauna. Lai «Zvanus» iemīlētu, nav nepieciešama īpaša fantastikas vai mistikas žanra mīlestība vai bagātīga kino un seriālu skatītāja pieredze. Neizstāstītais ir daudz vairāk nekā pasacītais, bet tieši tas ir iemesls, kāpēc ļoti tiek rosināta mūsu fantāzija. Līdzīgi tāpat kā kino zināmā mērā vienmēr ir bijis tumsas un gaismas spēle, kur daudz lielāku intrigu mūsos rada līdz galam neparādītais, nevis tas, kas nolikts mūsu acu priekšā prožektoru gaismā. Tomēr «Zvani» paceļas pāri tikai rotaļām ar mūsu fantāziju vai samudžinātam fantastikas rēbusam. Zinātniskās fantastikas triks ir savīts ar cilvēku emocionālām savstarpējām attiecībām, ar kurām asociēties spēs gandrīz jebkurš. Pateicoties tam, ka neredzam nevienu no galvenajiem varoņiem, mums kļūst negaidīti viegli asociēties ar viņiem. Tāpēc seriāls paceļas pāri rotaļām ar teorētiskām fizikas iespējamībām.

Zīmīgi, ka seriālu veido un piedāvā tieši «Apple TV+». Kurai kompānijai gan vairāk piestāvētu radīt daudzsēriju stāstu, kura sižets risinās telefonsarunu pasaulē, kā Apple, kurai viens no galvenajiem biznesa stūrakmeņiem ir un paliek telefonu ražošana. Tomēr svarīgi uzsvērt, ka seriāls «Zvani» nav pilnīgi viņu oriģināldarbs. Jau 2017. gadā Francijas TV gigants «Canal+» laida klajā tāda paša nosaukuma vairāku sezonu seriālu ar šo ideju un vizuālo risinājumu, tomēr tas neizgāja tālu ārpus fantastikas žanra mīļotāju loka un franciski runājošās pasaules daļas, iespējams, visdrīzāk sava nepieradinātā formāta dēļ. Jaunā amerikāņu seriāla versija ļoti tuvu seko oriģināla stilam. Arī «Zvanu» metrāžā katra sērija ir 15–20 minūšu gara, kas dod iespēju ilgākā laika posmā atklāt seriāla stāsta noslēpumus vai piedzīvot to vienā vakarā.

Rotaļas ar astrofiziku

Protams, stāstu veidojot no vairākām savstarpēji nesaistītām situācijām, vienmēr būs tā, ka kāda daļa patiks labāk, bet kāda cita pat šķitīs lieka. Tas mazliet var izjaukt vienmērīgu līdzdzīvošanu kopējam vēstījumam. Kādam atrisinājums var šķist pārāk elementārs pēc tik rūpīgi savērpta stāsta tīmekļa. Tomēr urugvajiešu režisors Fede Alvaress, kurš strādā ASV, ir pratis franču stāstu veiksmīgi adaptēt un visam dot jēgpilnu cilvēcisku emociju pamatu, pat ja kāds vilsies atrisinājumā. Klausoties šajos deviņos telefona zvanos, var pabrīnīties un vienlaikus sevi pieķert pie domas, cik nevērīgi un pavirši mēdzam būt sarunās cits ar citu.

Svarīgi ir šim netradicionālajam, bet ļoti aizraujošajam darbam dot iespēju un pareizos apstākļus. Lai gan jau atsaucos uz raidlugas žanru, to nevajadzētu klausīties kā audiogrāmatu. Vizuālais attēls ir minimāls, bet rada spēcīgu noskaņu. Izslēdziet gaismas un liekus trokšņus apkārt, lai ekrānā un skaņu celiņā notiekošais jūs aizvestu līdzi. Kas zina, varbūt var gadīties aizsēdēties, jo laiks taču ir relatīvs.

"Calls"

APPLE TV+ /, producē: APPLE TV+, CANAL+.

Pirmā sērija: 2021. gada 19. marts.

Sēriju skaits: 9.

Scenārija autors: Timotē Ošē, Fede Alvaress.

Režisors: Fede Alvaress.

Lomās: Obrī Plaza, Klensijs Brauns un citi.