VIDEO: šovu zvaigzne Magone sūrojas, ka vīrs Žanis joprojām greizsirdīgs

Vēl vairāk – pēc nesenā starpgadījuma ar dzejnieku no Liepājas, kad Žanim radās aizdomas par iespējamu sievas sānsoli, vīrs Magoni vienu pašu viņas radošajās nodarbēs nekur vairs nav gatavs laist – dodas ar bērniem visur līdzi.

Kā zināms, pirms neilga laika dzejniece meklēja kādu pašmāju mūziķi, kurš būtu gatavs viņas rindas pārvērst muzikālā baudījumā. Aicinājumam atsaucies šlāgermūziķis un pasākumu vadītājs Ainārs Bumbieris, ar kuru tapis īpaši sirsnīgs kopdarbs, kuru novērtēt uz ierakstu studiju Rīgā bija aicināti pati dzejas autore.

Saistītās ziņas Šovu zvaigzne Magone vēlas atjaunot dzirksti laulībā un pēc padoma dodas pie Uģa Kuģa VIDEO: šovu zvaigzne Magone pēc skandāla skaidro attiecības ar vīru Krīze šovu zvaigznes Magones Šutovienes laulībā - greizsirdības māktais Žanis pieprasa šķiršanos

Taču prieku krietni mazināja vīra un bērnu klātbūtne, kuriem tālais ceļš no Gulbenes uz Rīgu nav bijis no vieglajiem, un mazuļi savu nepatiku izrādīja kā jau bērni – niķojoties: “Es biju pikta un ļoti satricināta, jo man līdzi pērās arī Žanis ar visiem bērniem. Es domāju, ka viņam greizsirdības uguns ir aizdegusi sirdi, ka es tur varētu kaut kur kādā brīdī “aizdziedāties” ar citu vīrieti prom no laulības un izšķirties,” ar nepatiku par radušos situāciju ironizē Magone.

Viņa arī dziesminiekam atklāti sacīs, ka bija domājusi braukt viena, bet Žanis esot pateicis, ka vienu nekur nelaidīšot. "Viņš laikam domā, ka es te ar jums kaut ko.. puiši un svešs dzīvoklis. Greizsirdība vai kaut kas tāds," dzejniece skaidros Aināram Bumbierim, kurš, lai arī pārsteigts par notiekošo, neslēps, ka ir labi informēts par Magones un viņas vīra attiecību saasinājumiem un ierosinās pagaidīt ierodamies Žani un tikai tad doties tālāk uz ierakstu studiju.

Magone Šutoviene un Ainārs Bumbieris jauno kopdarbu klausītāju vērtējumam sola nodot jau drīzumā. Atgādinām, ka Magones "kontā" jau ir viens hits - grupas "Bermudu divstūris" dziesma ar šovu zvaigznes leģendāro frāzi “Ne man guči, ne man naik”.