Savu jauno ģimenes dzīvi TV kameru priekšā izrādīs Katrīne Sauliete

Kā nezaudēt cieņu un veidot jaunas attiecības pēc šķiršanās? Kā pandēmijas laikā ar ierobežotu budžetu un nestabiliem ienākumiem uzbūvēt savu sapņu māju? Vai daudzbērnu ģimene, kurā strīdi un greizsirdība kļuvusi par ikdienu, spēs atjaunot attiecības un atkal atrast ceļu vienam pie otra?

Seriālā savu sadzīvi izrādīs un ģimenes harmoniju meklēs populārā “Instagram” personība Katrīne Sauliete kopā ar savām meitām un jauno dzīvesbiedru Pēteri. Turklāt “pipariņu” viņu ikdienai piešķirs arī Katrīnes bijušais vīrs – hokejists Kaspars Saulietis, kurš aktīvi iesaistās meitu audzināšanā.

Visai ambiciozu mērķi – pusgada laikā uzcelt un pārvākties uz jaunu māju seriālā savai ģimenei izvirzījis humorists un mūziķis Nauris Brikmanis. Bet Bindru-Blumenauu daudzbērnu ģimene no Jelgavas, kurā aug arī bērniņš ar īpašām vajadzībām, centīsies atgūt saskaņu ģimenē un risināt krīzi attiecībās.

Pārsteidzoši notikumi, vērtīgas atziņas un ģimenes dzīve šķērsgriezumā – jau no 1. februāra jauns realitātes seriāls “Ģimene burkā”, kas ļaus ielūkoties, kā ar pienākumiem, bērnu delverību, nemitīgu kņadu, savstarpējām attiecībām un kopīgiem mērķiem tiek galā sabiedrībā zināmas ģimenes? Vai ar “vēlmju burkas” palīdzību viņiem izdosies mazināt ikdienas rutīnu un uzlabot attiecības? Skaties no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 18:00 un 20:40 kanālā "360TV", bet ceturtdienās jaunās sērijas jebkurā sev ērtā laikā skaties "Shortcut" lietotnē.

Seriāla centrālais elements – ģimenes vēlmju burka

Nosaukums realitātes seriālam nav izvēlēts nejauši, jo vēlmju burkai ģimeņu dzīvēs būs īpaša nozīme. Katra no ģimenēm to piepildīs ar savām iecerēm un savstarpējo attiecību, kā arī sadzīvei nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tas, kādus sapņus burkai būs uzticējis katrs ģimenes loceklis, atklāsies seriāla gaitā, jo katru nedēļu gaismā tiks celta kāda no iecerēm. Tā kļūs par iknedēļas uzdevumu, kuru paveicot kopējais ģimenes budžets tiks papildināts par 100 eiro. Taču, kā vēsta paruna – esi uzmanīgs ar to, ko vēlies - jo ne vienmēr burkai uzticētais būs pa prātam arī pārējiem. Kā rīkoties, ja bērnu plāni ir pretrunā ar vecāku iecerēm vai tēta uzskati par kārtību ģimene nesakrīt ar mammas viedokli? Un galu galā – kā saimēm veiksies ar kopīgo mērķu īstenošanu? Viss ies “kā pa sviestu” vai gluži otrādi – palīgos būs jāaicina projekta ekspertu komanda – ģimenes terapeiti, attiecību konsultanti un citi profesionāļi, kuri iedvesmos un sniegs palīdzīgu roku? Taču, iespējams, “problēma” nemaz nav tik liela un tās risināšanā varēs palīdzēt, piemēram, auklīte, kura vecākiem dos iespēju baudīt romantiskus mirkļus divatā.

Jaunas attiecības pēc šķiršanās!

Nesen tapa zināms, ka spilgtā uzņēmēja Katrīne Sauliete pēc šķiršanās no vīra uzsākusi jaunas attiecības. Ir skaidrs, ka šādam lēmumam līdzi nāk virkne jautājumu – kā sameklēt zelta vidusceļu, lai bērni nejustos pamesti novārtā un reizē nenodarīt pāri arī sev, savai sievišķībai? Kā atrast laiku randiņiem un jaunām attiecībām? Un galu galā – kur iepazīties? Īpaši tad, ja attiecības izirušas brīdī, kad pandēmijas dēļ aizliegti publiski pasākumi. Ar savu pieredzi realitātes seriālā “Ģimene burkā” Katrīne Sauliete iedvesmos skatītājus un runās par daudzām sievietēm tik aktuālām tēmām kā attiecības ar bijušo vīru, jauna partnera ienākšana ģimenē un iepazīšanās ar bērniem, ģimenes budžeta plānošana un citām. Savs vārds būs sakāms arī Katrīnes meitām, kuras, kā jau bērni, ātri vien pamanījušās dzīvi starp tēta un mammas mājām izmantot savā labā – gan priecājoties, ka mammas jaunais draugs lutina ar dažādiem pārsteigumiem, gan ar viltīgiem paņēmieniem pierunājot viņu ģimenes četrkājaino mīluli – kaķi - vest automašīnas salonā. Lieki piebilst, ka šis izbrauciens beigsies visai ekstrēmi.

Jau pirmajās sērijās skatītāji uzzinās, ka Katrīne ar meitām dzīvo pie sava jaunā drauga Pētera, un abi atklāti stāstīs, kā iepazinušies un kāpēc nolēmuši tik ātri uzsākt kopdzīvi. Katrīnes fani beidzot tiks skaidrībā, ar ko patiesībā ikdienā nodarbojas populārā influencere un kādēļ viņa nolēmusi “sēdēt uz diētas?” “Ģimene burkā” sekos līdzi Sauliešu dzīvei arī brīžos, kad abas meitas ciemosies pie tēta Kaspara, ļaujot pilnībā ielūkoties ģimenes jaunajā attiecību modelī.

“Daudzu sieviešu muļķīgākais uzskats pēc šķiršanās - kurš tad mani tagad ņems ar bērniem? (Starp citu, bieži šo domu viņām galvā arī “ielikuši” tieši bijušie partneri.). Ticu, ka ne vienmēr vajag “pastaigāt rociņās trīs gadus”, lai saprastu - ir vai nav atrasts īstais vīrietis. Ja jūti, ka viņš ir patiess, ja redzi, ka bērni viņu iemīl un arī viņš bērnus uztver kā savus, nevis kā traucēkli attiecībām, tad mēģini! Nedomā par to, ka citiem būs aizspriedumi - kā var tik ātri uzsākt kopdzīvi, vajadzēja tak pagaidīt... Ko pagaidīt? Ja jūti, ka visa tava ģimene ir laimīga, tad baudi savu dzīvi un atstāj aiz muguras citu tenkas.” sievietes iedrošina Katrīne Sauliete.

Kā ar ierobežotu budžetu uzbūvēt savu sapņu māju?

Mūziķis un humorists Nauris Brikmanis kopdzīves laikā ar sievu Aiju paspējuši nomainīt vairākas dzīvesvietas – nu ģimene iegādājusies zemi pie upes, atrotījusi piedurknes un gatavi būvēt paši savu māju, “Ģimene burkā”, skatītājiem dodot iespēju soli pa solim sekot līdzi, kā viņiem veicas ar sapņa piepildīšanu. Lai arī mērķis ir ambiciozs – māju uzbūvēt pusgada laikā, ārējie apstākļi nebūt nav labvēlīgi – budžets mājas būvniecībai ir ierobežots, bet pandēmijas un mākslinieka neregulāro ienākumu dēļ pārim nav iespēja ar kredīta palīdzību iegūt papildu līdzekļus.

Brikmaņu ceļš pretim viņu vērienīgākajam kopīgajam projektam sāksies ar ģimenes jau iemīļotās mājvietas Ozolnieku pusē atstāšanu un ievākšanos pagaidu dzīvoklī. Kā Brikmaņi turpmāk plānos savu budžetu, kurš jau šobrīd ierobežojumu dēļ ir krietni sarucis un, uzsākot mājas būvniecību, tiks “paplicināts” vēl vairāk? Kāda šobrīd ir Naura ikdiena, kad tik ierastos koncertus, ballītes kāzu svinības, nomainījusi ikdienas rutīna? Kā šis laiks ietekmējis Brikmaņu savstarpējās attiecības - satuvinājis un pozitīvi uzlādējis? Vai gluži otrādi – sašūpojis harmoniju ģimenē? Kā ritēs sadzīve jaunajā miteklī, kur jau pirmajā dienā viņus sagaidīs pārsteigumi – izrādīsies, ka tajā nav ledusskapja, bet trūkstošo aizkaru dēļ dzīvi viesistabā cītīgi vēro kaimiņi? Ko par dzīves pārmaiņām sacīs viņu meitiņa Elizabete? Vai tik ilgi lolotais projekts – mājas būvniecība – nekļūs arī par lielāko pārbaudījumu Brikmaņu attiecībām?

“Pēc ilgiem meklējumiem beidzot esam atraduši savu “sapņu zemi” pie upes, kur vēlamies uzcelt mūsu kopīgo dzīves vietu - par iespējami maziem līdzekļiem un neņemot kredītsaistības bankā. Visi zina, ka mājas būvniecība nav nekāda “medus maize” un arī mums tas noteikti būs dažādām kļūdām, grūtībām, izaicinājumiem un šķēršļiem pilns process. Taču mēs tam esam gatavi un ar savu apņēmību ceram iedvesmot pārmaiņām arī citus. Nevajag baidīties mainīt apstākļus, uzdrīkstēties un tiekties pretim saviem sapņiem,” "360TV" realitātes seriāla “Ģimene burkā” skatītājus iedrošina Aija Selga-Brikmane.

Daudzbērnu ģimene, kurā strīdi un nesaskaņas kļuvušas par ikdienu

Izaicinājumam savā mājoklī ielaist TV kameras pieņēmusi arī Bindru-Blumenauu ģimene no Jelgavas, kuru vērīgākie TV skatītāji atcerēsies no televīzijas sievietēm “STV Pirmā!” veidotā šova “Tēt, brauc mājās!”.

Ģimenē aug četri bērni, no kuriem viens bērniņš ir ar īpašām vajadzībām, bet vecākā meita - no Agritas iepriekšējām attiecībām. Iespējams, tāpēc starp Esteri un Agritas dzīves biedru Jāni nav izveidojusies pārāk cieša saikne, uzvirmo konflikti un nesaprašanās. Aizņemtības dēļ vecākiem bieži nākas mājasdarbus, kā arī jaunākā brāļa un māsu pieskatīšanu deleģēt vecākajai meitai, kura, cik vien var, palīdz un uzņemas papildus atbildību. Strīdi, pārmetumi, greizsirdības uzplūdi un attiecību skaidrošana šajā ģimenē kļuvusi teju par ikdienu – vai viņiem ar TV projekta palīdzību izdosies pārvarēt krīzi? Kādi būs jelgavnieku izvirzītie mērķi savstarpējo attiecību stiprināšanai? Vai Agrita un Jānis spēs sasildīt padzisušās attiecības un atkal atrast ceļu vienam pie otra?

“Uz šo projektu raugāmies ar lielu azartu un, lai arī rūpīgi pārdomājām, ne mirkli nešaubāmies, ka mūsu ģimenes raibā un emocionālā ikdiena būs interesanta arī skatītājiem. Mums nav ko slēpt, jo ticu, ka sadzīviskas problēmas, strīdi un savstarpējie kašķi ir ikvienā ģimenē. Taču tos var atrisināt ar sarunām, nevis durvju aizciršanu vai muguras pagriešanu – ir jāmeklē risinājums, nevis atrunas un jācīnās līdz galam. Esmu cilvēks, kas lauž stereotipus, cenšas izkāpt ārpus rāmjiem un iestājas par ģimeniskām vērtībām. Tāpēc ticu, ka mūsu attiecību pieredze, sadzīve ar bērniem un idejas, kā pavadīt radošus un aktīvus mirkļus visiem kopā, īpaši šobrīd tik izaicinošajā pandēmijas laikā, kļūs par iedvesmu arī citiem. Jo pie mums “ies karsti”,” par dalību TV projektā “Ģimene burkā” saka mamma Agrita.

