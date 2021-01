Vai sākušās astrologu cīņas? Kristaps Baņķis kolēģa Andra Rača prognozes sauc par dezinformējošām

Runa ir par Kristapu Baņķi, kas sociālajos tīklos vērsis uzmanību uz Andra Rača izteiktajām prognozēm, apgalvojot, ka tās ir dezinformējošas. Vai notiek divu Latvijā zināmāko astrologu karš? Jo zvaigžņu tulku aprindās runā, ka šis nav pirmais gadījums, kad Račs un Baņķis viens otram veltījuši kritiku. Žurnāls "Kas Jauns" interesējies, vai astrologu cunftē ir savs ētikas kodekss un ko darīt situācijās, ja kāds zvaigžņu stāvokli iztulkojis kļūdaini, ar savām prognozēm tā “maldinot” sabiedrību.

Rupja elekcijas kļūda?

Rezonansi Kristaps Baņķis sacēla ar ierakstu, komentējot Andra Rača izteikumus, ka 2021. gadā labu kāzu datumu nav daudz, taču periodā no maija līdz jūlijam tādu ir gana arī nedēļas nogalēs. “Manā skatījumā, totāli kļūdaini dezinformējoša prognoze! Pirmo reizi saskaros ar tik rupju elekcijas kļūdu,” savā "Facebook" profilā ierakstīja Baņķis, paskaidrojot, ka Rača pieminētajā periodā ir gan dižčiks, gan aptumsuma tunelis, gan retroSaturns un retroJupiters, gan Veneras spriedze ar Neptūnu, gan Plūtona un Marsa opozīcija, tā liekot noprast, ka viss uzskaitītais nu nekādi neliecinot par laulībām labvēlīgiem datumiem.

Astrologs vērsās arī pie saviem kolēģiem Gunas Kārkliņas un Valtera Šulca, vaicājot, kā viņi, praktizējoši astrologi, vērtē maija un jūnija astro fonu laulībām – vai viņi šajā laikā precētos paši un ieteiktu to darīt citiem? Valters Šulcs atbildēja: “Pats šajā laika nogrieznī neprecētos un citiem arī nerekomendētu. Tur jau vēl vairākas Venēras, Marsa spriedzes ar Saturnu, Jupiteru, Urānu, Lilitu pēc tam jūlijā. Tā ka es vismaz neieteiktu.” Un arī Guna Kārkliņa ir līdzīgās domās: “Es neprecētos gan. Tur ļoti daudz visādu negantību. Daudz retro, aptumsumu koridors un cita.”

Kristaps Baņķis kritisks bija arī par visu pārējo Andra Rača prognozi 2021. gadam. “Par pārējo prognozi, kas pilnībā atšķiras jau kuru gadu (un kļūdaini) no manējām, un ņemti vērā tikai primitīvi Ūdensvīra periods + Vērša gads, neizteikšos. Metāliska stihija NAV klusa, BET IR SKAĻA! Ar to arī viss pateikts!” savu ierakstu noslēdz astrologs.

Pamatota kritika, ne karš

Par Andra Rača un Kristapa Baņķa savstarpējo rīvēšanos runā ik pa laikam. Piemēram, klīst runas, ka savulaik Račs draudējis ar izstāšanos no Latvijas Astrologu asociācijas (LAstrA), kā valdes loceklis viņš ir, ja LAstrA biedri sadarbosies ar Baņķi, kurš šajā asociācijā nav jau vairākus gadus. Savukārt pavisam nesen Račs esot publiski nievājoši izteicies par Baņķi – ka viņš to vien darot, kā prognozējot krīzes. Vai varētu būt, ka Baņķa nesenais ieraksts ir tāds kā prettrieciens savam kolēģim?

Kristaps Baņķis to noliedz. Viņš žurnālam "Kas Jauns" vispirms bilst, ka nekādi nevēlas plašāk komentēt savus izteikumus sociālajos tīklos, taču uzsver, ka viņam nav nekā personīga pret Andri Raču, viņš vien norādījis uz būtiskām nesakritībām astroloģiskajās prognozēs. Baņķis ļoti augsti vērtējot Raču kā astro psihologu, neaizmirstot piebilst, ka tieši Račs bijis viņa skolotājs astroloģijā. “Nav nekādu astrologu karu, un mums nav, ko dalīt. Šajā gadījumā nav runa par konkrētajām personālijām, bet gan par šo vienu konkrēto prognozi.

Es ar savu ilggadējo pieredzi pamanīju būtisku, sabiedrību maldinošu kļūdu un kā astrologs nevaru pieļaut, ka šādām kļūdām netiek pievērsta vērība, ka uz tām netiek norādīts,” uzsver Kristaps Baņķis.

Kristaps Baņķis: “Ieteikt kāzas šajā laikā, kurā ir tik daudz astroloģisko faktoru, kas saka “nē!” ilgtermiņa nodomiem, nozīmē kaitēt visiem precēties kārajiem. Par to nevarēju klusēt.” (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņš vērš uzmanību, ka piecpadsmit gadu profesionāli pētījis tieši dažādu nodarbju superlaikus jeb astroloģiski vislabvēlīgākos datumus, tajā skaitā kāzām ieteicamos un noteikti neieteicamos datumus. “Izlasot otra mūsu valsts pazīstamākā astrologa Andra Rača ieteikumus laulāties maijā un jūnijā, sastapos ar klaju pretrunu ne tikai manas prognožu prakses, bet arī astroklasikas izpratnē, jo ieteikt kāzas šajā laikā, kurā ir tik daudz astroloģisko faktoru, kas saka “nē!” ilgtermiņa nodomiem, nozīmē kaitēt visiem precēties kārajiem. Par to nevarēju klusēt, un šāda pamatota kritika skartu jebkuru manu astrokolēģi,” teic Kristaps Baņķis, piebilstot: “2021. gadā patiešām nav daudz labu periodu kāzām, taču tie noteikti atrodami citā šā gada laikā, nevis tajos pāris mēnešos, kurus par astrovēlīgiem nu nekādi nevar saukt. Vai nu šajā Rača prognozē radusies kāda nesaprašanās starp astrologu un žurnālistu, vai arī kāds cits neveikls pārpratums radījis šo kļūdu, jo negribētos domāt, ka tā ir prognožu haltūra. Ceru, ka nē, jo tas viestu pārdomas arī par ticamību citām astrologa prognozēm – astro prognozes ir astrologa lakmusa papīrs. Un ļoti ceru, ka pamatotā kritika neaizskars vadoša astrologa jūtas un tikpat ūdensvīriski konstruktīvi varēsim sadarboties astroloģijas attīstībā Latvijā arī turpmāk!”

Arī Andris Račs nevēlas plašāk komentēt kolēģa izteiktos pārmetumus, viņš cienot Baņķi kā profesionālu astrologu.

Andris Račs: “Kritika, ja tā ir pamatota, jānorāda profesionālā vidē, ne publiski.” (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Račs žurnālam "Kas Jauns" norāda, ka, vēlreiz pārskatot šīs savas prognozes, atradis sešus laulībām labvēlīgus datumus maijā un sešus jūnijā. “Ja kāds tos nesaskata, tā nav mana darīšana. Un kritika, ja tā ir pamatota, jānorāda profesionālā vidē, bet ne jau publiski,” uzsver Andris Račs, piebilstot, ka atšķirības prognozēs rodas no tā, ko katrs astrologs tajās meklē – ja kāds meklē tikai slikto un problemātisko, tad to arī atrod, nepamanot labo. Savukārt, vaicāts, vai astrologu vidē bieži gadās, ka kolēģi cits citam norāda uz iespējamām kļūdām, Račs atbild: “Es darbojos organizētā astrologu biedrībā, un man nav tiesību komentēt ārpus tās esošu cilvēku rīcību. Ja kaut kas tāds notiek asociācijā, mēs, protams, to apspriežam.”

Saistītās ziņas “Viss tikai sākas, mūs gaida dižkrīze," - brīdina astrologs Kristaps Baņķis "Neviens manī neklausījās, un daži pat izsmēja," - astrologs Kristaps Baņķis jau brīdinājis par dižkrīzi "Šī noteikti nav pēdējā dzīve" - astrologs Andris Račs atklāti par dzīvi, krīzēm un kaislībām

Kuram taisnība?

Lai noskaidrotu, kuram tad šajā gadījumā ir taisnība – Račam vai Baņķim – un ko vispār sabiedrībai darīt gadījumos, kad astrologu prognozētais būtiski atšķiras, "Kas Jauns" vērsās arī pie Latvijas Astrologu asociācijas, kas apvieno profesionālus astrologus, astroloģijas skolas un astroloģijas interesentus un izveidota, lai veicinātu sabiedrības izpratni par astroloģiju un atbalstītu profesionālu astrologu darbību atbilstoši Ētikas kodeksam.

LAstrA valdes priekšsēdētāja Līga Širona žurnālam Kas Jauns uzsver, ka tā nav izplatīta prakse astrologu vidē – publiski apvainot kolēģus kļūdās. “Kristapa Baņķa ierakstā es redzu pārkāpumus Ētikas kodeksā, visvairāk – koleģiālā attieksmē pret pārējiem astrologiem. Taču Ētikas komisija var izskatīt tikai konkrētus iesniegumus, tātad arī šajā situācijā – ja kāds uzskata, ka Kristaps Baņķis ir kaut ko pārkāpis, viņam ar iesniegumu jāvēršas LAstrA,” teic Širona.

Ko tad pēc LAstrA Ētikas kodeksa būtu pārkāpis Kristaps Baņķis? Kodeksa piektais punkts vēsta, ka starp astrologiem pastāv uzticības un sadarbības attiecības: “Astrologam jāizturas pret savas profesijas kolēģiem ar cieņu, pieklājību un godīgumu. Astrologam sarunās ar citu kolēģu klientiem vai citām personām jāatturas no savu kolēģu darbības negatīva vai noniecinoša vērtējuma. Astrologs atzīst kolēģu un citu speciālistu viedokļu un prakses atšķirības, bet kritiku izsaka konstruktīvi. Astrologs atturas no rīcības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt astrologa profesijas prestižu.”

Tātad, izsakot konstruktīvu kritiku, Kristaps Baņķis tomēr pārkāpis astrologu ētiku? “Iespējams, mums ir atšķirīga izpratne par jēdzienu “konstruktīva kritika”. Kristapa Baņķa ierakstā es tādu neredzu,” atbild pieredzējusī astroloģe un astroloģijas pasniedzēja Līga Širona, paskaidrojot, ka vienus un tos pašus planētu stāvokļus debesīs patiešām var interpretēt dažādi: “Attiecībā uz to, kam ir taisnība, – astroloģija tieši ar to ir burvīga, ka tur nav vienas vienīgās taisnības.”

Bet cik ētiski ir izteikt kļūdainas prognozes? Vai Astrologu asociācija aizrāda saviem biedriem, ja kāds ar savām prognozēm acīm redzami maldina sabiedrību? “Astrologu asociācijas mērķis nav meklēt kļūdas astrologu darbā, vēl jo vairāk – izklaidējošajā sfērā. Un Ētikas komisija noteikti nenodarbojas ar prognožu pārbaudīšanu publiskajā telpā un kļūdu meklēšanu,” atbild LAstrA valdes priekšsēdētāja, strikti uzsverot: “Šajā gadījumā tas būtu poētisks pārspīlējums izklaidei paredzētos astroloģiskos tekstus saukt par prognozēm. Nopietnā līmenī astrologi strādā ar konkrētu cilvēku dzimšanas datiem un stāda prognozes tieši viņiem. Uz jauno gadu no astrologiem pieprasītos materiālus par prognozēm es nesauktu. Zvaigznes mums visiem ir vienas, bet uz katru tās atstāj citu iespaidu. Līdzīgi kā meteoroloģijā – ārā līst, un viens staigā ar lietussargu, otrs sēž mājās, cits iet salīt, vēl kāds lēkā pa peļķēm. Visiem ir viens lietus, bet attieksme un rezultāts katram savs.”

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!