Latvija gatavojas atteikties no regulārajiem autobusu maršrutiem uz Krieviju un Baltkrieviju
Satiksmes ministrija (SM) plāno ierobežot autobusu maršrutus uz Krieviju un Baltkrieviju drošības apsvērumu dēļ, teikts SM sniegtajā atbildē uz Nacionālās apvienības deputātu pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam (P) par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju.
Opozīcijas deputātu pieprasījumu izskatīs Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē 19. novembrī.
Satiksmes ministrijas sniegtajā atbildē norādīts, ka, ņemot vērā Krievijas un Baltkrievijas īstenotās hibrīddarbības, drošības riskus, kā arī pieaugošo neregulāro pārvadājumu plūsmu, kas apdraud nacionālo drošību un kavē robežkontroli, Ministru kabinets (MK) 2025. gada 7. oktobrī pieņēma rīkojumu, aizliedzot starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem uz šīm valstīm.
Regulārie pārvadājumi šobrīd notiek septiņos maršrutos: četros uz Krieviju, trijos uz Baltkrieviju. Atbildē deputātiem skaidrots, ka Satiksmes ministrija izstrādā rīkojuma projektu, lai nepagarinātu esošo maršruta atļauju termiņus un neizsniegtu jaunas, pamatojoties uz drošības apsvērumiem, piemēram, nelegālo imigrāciju, izlūkošanas un vervēšanas draudiem. Ierobežojumi būs pagaidu, ar iespēju tos pārskatīt, ja situācija mainās.
Latvijas starptautiskie nolīgumi ar Krieviju un Baltkrieviju neaizliedz šādus drošības pasākumus. Pārvadātāji par izmaiņām tiks informēti vismaz 30 dienas iepriekš, norādot juridisko pamatu, akcentē ministrija.
Saskaņā ar MK noteikumiem pārvadātāji par izmaiņām tiek informēti elektroniski, izmantojot Autotransporta direkcijas tīmekļvietni un e-pakalpojumu sistēmu, norādot iemeslus, juridisko pamatu un termiņus. Šāda pieeja nodrošina pārskatāmību un samazina zaudējumus.
Autotransporta direkcija ir gatava īstenot ierobežojumus, taču pastāv risks, ka pārvadātāji pieprasīs kompensācijas par spēkā esošām atļaujām, kas var radīt finansiālus zaudējumus valstij.
Tāpat SM akcentē, ka tā ilgtermiņā izvērtē grozījumus Autopārvadājumu likumā un MK noteikumos, lai drošības risku vērtējums kļūtu par pamatu atļauju ierobežošanai vai apturēšanai. Plānots noteikt skaidrus kritērijus ģeopolitisko risku izvērtēšanai un saskaņot tos ar divpusējiem nolīgumiem.
Baltijas valstīm nepieciešama vienota pieeja, lai ierobežojumi uz Krieviju un Baltkrieviju būtu efektīvi un neradītu risku pārvadājumu pārbīdīšanai starp valstīm, teikts ministrijas sniegtajā atbildē.
Iepriekš ziņots, ka Nacionālās apvienības deputāti pieprasa satiksmes ministram skaidrot, kāpēc, neskatoties uz valdības aicinājumu neceļot uz Krieviju un Baltkrieviju un drošības dienestu brīdinājumiem par izlūkošanas, vervēšanas un kontrabandas riskiem, joprojām tiek atļauti regulārie pasažieru pārvadājumi uz šīm valstīm.