Pirmā Lielbritānijas “Gribi būt miljonārs?” uzvarētāja beidzot atklāj, kur patiesībā palicis viņas miljons
Pirmā Lielbritānijas konkursa “Gribi būt miljonārs?” uzvarētāja Džūdite Kepele ir atklājusi, kā iztērējusi savu miljonu mārciņu laimestu..
83 gadus vecā Džūdite Kepele 2000. gada 20. novembrī ieguva galveno balvu, pareizi atbildot uz jautājumu, ka Akvitānijas Eleonora bija precējusies ar Anglijas karali Henriju II.
Tuvojoties viņas dzīvi mainījušās uzvaras 25. gadadienai, Kepele atklāj, ka joprojām ir saglabājusi lielāko daļu no sava miljona mārciņu laimesta. “Es uz to skatījos kā uz naudu, kas jāiegulda un jāizmanto ienākumu gūšanai,” viņa sacīja.
Tomēr daļu naudas viņa iztērēja atvaļinājumam, kurā devās kopā ar meitu Roziju, lai Indijā vērotu tīģerus, kā arī ziedoja džipu savvaļas dzīvnieku aizsardzības organizācijai. Pārējo summu Kepele uzticēja finanšu pārvaldniekam, kurš naudu ieguldīja akcijās un citos vērtspapīros, nodrošinot stabilus ienākumus no dividendēm un procentiem.
Pēc šķiršanās no vīra Nīla trīs bērnu mamma no Fulhamas, Dienvidrietumu Londonas, iztērēja aptuveni 100 mārciņu, lai atkārtoti zvanītu uz konkursa pieteikumu tālruni un nodrošinātu sev vietu atlases kārtā. “Es atceros, ka biju noskatījusi vienu konkrētu dienu un zvanīju atkal un atkal,” viņa stāsta. “BT man piezvanīja un pajautāja, vai saprotu, ka mans telefona rēķins strauji pieaug.”
Runājot par miljonu vērtīgo jautājumu: “Kurš karalis bija precējies ar Akvitānijas Eleonoru?”, viņa iepriekš skaidrojusi: “Apmēram divus mēnešus pirms raidījuma biju Francijā un apmeklēju kādu klostera baznīcu, kas bija pilnīgi tukša, izņemot četrus sarkofāgus. Viens no tiem bija Eleonoras, un tieši blakus – viņas vīra Henrija II. Tas bija diezgan sirreāli,” viņa atminas.
Par laimestu viņa sacīja: “Tas man radīja milzīgu atvieglojumu. Es nebiju pavisam bez naudas, taču mani finansiāli satrauca nākotne, tāpēc jutu milzīgu mieru. Ja es būtu daudz jaunāka, iespējams, nopirktu milzīgu Lamborghini, bet tā vietā es uz šo naudu paskatījos kā uz brīnišķīgu pensijas uzkrājumu.”
Viktorīnas čempione, kura ir arī tāla radiniece karalienei Kamillai, joprojām ir vienīgā sieviete Lielbritānijā, kas šova vēsturē uzvarējusi miljonu.