Viena tikšanās, septiņi saslimušie - Covid-19 ķer populārus Latvijas mūziķus

“Tā bija pilnīgi normāla diena, mēs visi esam sen cits ar citu pazīstami. Ne kāds šķaudīja, ne klepoja. Pavadījām ražīgu darba dienu ierakstu studijā, kā rezultātā visi septiņi esam Covid-19 pozitīvi. Tik vienkārši viss notiek,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis Arnis Račinskis, "Mute Studija" producents un grupas "Laika suns" solists. Zīmīgi, ka tieši viņš ir tas, kurš Slimību profilakses un kontroles centra kampaņā ierunājis slaveno frāzi: “Uz trīs četri – mājas, ziepes, divi metri!”.

Inficējas visi

Liktenīgā diena bija 19. novembris, kad vairāki Latvijā labi pazīstami mūziķi Račinska studijā ierakstīja Ziemassvētku dziesmu kādai igauņu filmai. Klāt bija arī video operators, kas ierakstu iemūžināja videoklipā. “Vēdinājām telpas, nečupojāmies, taču maskas arī nelietojām. Ar to visu pietika, lai pēc nedēļas kļūtu zināms, ka visi klātesošie saslimuši,” žurnālam "Kas Jauns" teic Arnis Račinskis, kas pirmais no šīs mūziķu kompānijas paziņoja par savu inficēšanos, kamēr pārējie, izņemot Jāni Aišpuru, nolēmuši savu identitāti neatklāt. Valstī jau gan mēļo, ka viens no šiem saslimušajiem esot grupas "Prāta vētra" līderis Renārs Kaupers.

No visas šīs kompānijas ir daži, kuriem saslimšana norit smagāk, dažiem simptomi atgādina saaukstēšanos vai vieglu sasirgšanu ar kādu no rudens vīrusiem. Arī Arnis nedēļu pēc inficēšanās joprojām nejūtas nopietni slims. “Šādā situācijā pirms gada es savam veselības stāvoklim nepievērstu dižu uzmanību, es nejustu vajadzību doties pie ārsta vai pašizolēties. Visticamāk, joprojām būtu sociāli aktīvs, satiktos ar cilvēkiem, strādātu studijā, izietu sabiedrībā. Jo ir tikai kakla sāpes un aizlikts deguns, bet ir taču novembris, šodien sāka snigt, un, ja nebūtu Covid-19, šāda pašsajūta būtu pavisam ikdienišķa un atbilstoša gadalaikam,” atzīst mūziķis.

Arnis Račinskis ar savu Covid-19 saslimšanas piemēru vērš uzmanību, cik viegli var inficēties ar šo vīrusu pat it kā pavisam nevainīgā situācijā. Un aicina sabiedrību tomēr ievērot piesardzību. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņš uzsver, ka patiešām jūtas labi, tāpēc, ja nezinātu, ka ir inficējies ar koronavīrusu, visticamāk, inficētu daudzus citus cilvēkus. “Un tas ir vislielākais absurds – cilvēks nejūtas slims, taču tik un tā ir bīstams apkārtējiem. Ja mani neinformētu, ka mūsu kompānijā bijis saslimušais, tad, iespējams, līdz šai dienai man nebūtu iemesla domāt, ka arī es esmu inficēts ar Covid-19. Kad mums visiem svētdien paziņoja, ka esam kontaktpersonas, studijā pabeidzu pēdējos darbus pie dziesmas ieraksta apstrādes un no mājām vairs neizgāju. Pats Covid-19 testam pieteicos tikai trešdien, jo gaidīju, ka man parādīsies kaut kādi simptomi, taču nekā cita kā vien brīžiem sauss klepus man nebija. Zvanīju ģimenes ārstam, apstāstīju situāciju, mani pat negribēja sūtīt uz analīzēm, jo nebija taču simptomu. Teica, lai sēžu pašizolācijā un novēroju savu veselību. Tikai tad, kad pateicu, ka jau četri no mūsu kompānijas ir pozitīvi, tiku nosūtīts uz testu. Tagad jau ir zināms, ka inficējušies ir pilnīgi visi, kas todien uzturējās studijā, un tuvākajās dienās uzzināsim, ka, visticamāk, mūsu Covid-19 kompānijai pievienosies arī mans kolēģis, kurš studijā ieskrēja tikai uz desmit minūtēm.”

Aicina sabiedrību sargāt sevi

Arnis Račinskis ar savu piemēru vērš uzmanību, cik lipīgs ir šis vīruss, cik ātrā tempā viss notiek. “Studijā atradās septiņi cilvēki, taču viens, izrādījās, jau bija inficējies. Šis cilvēks uz ierakstu atnāca, tobrīd nejūtoties slims, viņš bija pilnīgi bez simptomiem. Tikai nākamajā dienā sajutās slikti, uztaisīja analīzes un uzreiz informēja mūs pārējos, ka esam kontaktpersonas. Izrādās, viņš inficējies no kaimiņa, pēc tam inficēja vēl mūs sešus, no kuriem, kā ir jau zināms, daži ir nodevuši slimību tālāk. Un tas viss notika pāris dienu laikā, nevienam nejūtot saslimšanas simptomus! Tāpēc es arī nolēmu publiski par to stāstīt, uzsverot, cik viegli var inficēties,” atklāts ir mūziķis.

Viņš visvairāk ir sašutis par sabiedrības noliedzošo attieksmi. “Tā patiešām ir lipīga slimība, bet daudzi to nesaprot. Vēl trakāk – ir tādi, kas uzskata, ka mūsu atgadījums ir izdomājums, ka mums ir samaksāts, lai mēs šo visu stāstām. Ārprāts, cilvēki, kas ar jums?! Es neesmu politiķis, es neesmu Viņķele, man nevajag vairot savu politisko kapitālu. Esmu vienkāršs cilvēks, kurš mēģina pateikt, ka jābūt uzmanīgiem! Bet apgalvot, ka esmu nopirkts, lai stāstītu par Covid-19 šausmām? Un, ja jūs zinātu, kurš bija tas, kurš mūsu kompānijā to vīrusu atnesa?! Viņš ir pietiekami turīgs, lai neviens pat nevarētu atļauties viņu uzpirkt! Šīs sabiedrības daļas viedoklis ir traģikomisks – kamēr no viņiem katrs nesaslims, tikmēr savu domāšanu nemainīs. Diemžēl viņiem ar citu pieredzi nepietiek. Tā vietā, lai aizdomātos un neatkārtotu mūsu kļūdas, viņi mani sauc par meli un uzskata, ka esmu uzpirkts,” sašutis ir mūziķis.

