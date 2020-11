Nedēļas jaunumi "Shortcut" - filmas no "Lielā Kristapa"

"Shortcut" un "Helio" piedāvā skatīt latviešu filmas, kas nupat tika suminātas pašmāju lielākajā kino notikumā – nacionālās balvas "Lielais Kristaps" ceremonijā.

Par labāko mākslinieka darbu un labāko kostīmu mākslinieka darbu "Lielo Kristapu" šogad saņēma neparastā fantāzijas filma "Ko zina Klusā Gerda".

Vizuāli brīnišķīga, kinematogrāfiski izcila, krāšņa un niansēta – "Ko zina Klusā Gerda" ir filma, kurai ir jāļaujas. Jau no pirmajiem kadriem skaidrs, ka tā nebūs vienkārša – gaidāms īsts piedzīvojums, ko režisors Jevgeņijs Paškēvičs lolojis krietnu laiku, talkā aicinot sava aroda profesionāļus un radot īstu meistardarbu. Kā uzskata režisors, daudz kas no tā, ko neizpaužam vārdos vai darbos, manifestējas mūsu fantāzijās, un paradoksālā kārtā tieši tās ataino mūsu patieso iedabu spilgtāk par ikdienas gaitām. Fantāzijas duālā pasaule nav izprotama, tomēr tā nosaka vairāk, nekā spējam iedomāties.

Filmas darbība norisinās mūsdienās kādā muižā Latvijas laukos. Lai uzturētu muižu, tās īpašnieki izveidojuši pansiju, kurā valda pagājušā gadsimta 30. gadu noskaņa un nav atļauts izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus – datorus, mobilos telefonus, internetu. Visi mūsdienīgās dzīves atribūti jāatstāj pie pansionāta ieejas, tostarp vēlme komunicēt ar citiem, jo viena no pansijas devīzēm ir: “Ja iespējams, ciet klusu!” Pansijas viesi ir spilgtu raksturu cilvēki no dažādām valstīm, kas ieradušies šai nomaļajā vietā, lai aizbēgtu no 21. gadsimta informatīvā un tehnoloģiskā spiediena. Taču trīs nedēļu ilgais karstuma vilnis daudzus novedis līdz vājprāta robežai, situācija ir tik nāvīgi nopietna un vienlaikus juceklīga, ka kļūst par savu pretmetu – komēdiju. Šo filmu var lūkot "Shortcut Premiere".

Divus "Lielos Kristapus" – kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma un par labāko operatora darbu dokumentālajā filmā – saņēma režisora Ivara Zviedra "Valkātājs".

Valkātājs from Dokumentalists on Vimeo.

Katru gadu Eiropā nelikumīgi iekļūst apmēram 500 000 nelegālo imigrantu, un viens no ceļiem uz Eiropas Savienību ved cauri Latvijas mežiem un purviem Krievijas pierobežā, un tieši tur trīs gadus uzņemta Zviedra filma. Nelegālā imigrācija un bezdarbs Latvijas un Eiropas Savienības austrumu pierobežā rada jaunu profesiju – “valkātāju”. Filma seko līdzi pierobežas iedzimtā Pepiņa gaitām. Viņš mežā pie Eiropas Savienības austrumu robežas naktī satiek nelegālos imigrantus. Šī tikšanās ir nejaušība vai rūpīgs plāns? Valkātāju skatiet "Shortcut Films" un "Shortcut Premiere".

Tāpat "Shortcut" meklējiet "Lielā Kristapa" lukturi saņēmušo gada labāko studentu filmu - Alises Zariņas veidoto "Divas strīpiņas" - , animēto "Gulbju jaunavu", kas ieguva "Lielo Kristapu" par labāko animācijas mākslinieka darbu, par labāko dokumentālās filmas režiju apbalvoto darbu "Klātbūtne", labāko īsmetrāžas dokumentālo filmu "Pirmais tilts", kā arī tās šā gada konkurenti "Pārgājiens ’44" un diviem "Lielajiem Kristapiem" nominēto animācijas darbu "Visi mani draugi ir miruši".

Ceļojums pa pasaulēm

Ar otro sezonu atgriežas seriāls "Tumšās matērijas" ("His Dark Materials") – veidots pēc Filipa Pulmana godalgotās triloģijas, kas tiek uzskatīta par modernu fantāzijas fantastikas šedevru.

Seriāls seko Līrai, šķietami parastai, bet drosmīgai jaunietei no citas pasaules. Viņas nolaupītā drauga meklējumu laikā atklājas ļauns sižets, kurā iesaistīti arī nolaupīti bērni. Tas kļūst par mēģinājumu izprast noslēpumainu parādību, ko sauc par Putekļiem. Ceļojot pa pasaulēm, ieskaitot mūsu pašu, Līra satiek Vilu, apņēmīgu un drosmīgu zēnu. Kopā viņi sastopas ar īpašām būtnēm un bīstamiem noslēpumiem, viņu rokās ir gan dzīvo, gan mirušo liktenis.

Aizraujošo fantastikas seriālu lūkojiet "Shortcut Films" latviešu, angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.