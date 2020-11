Ar Covid-19 saslimuši komponists Arturs Maskats un diriģents Sigvards Kļava

“Aizvien ārstējos un cīnos, viegli nav. Šo divu nedēļu laikā kovids neatlaiž, un pašsajūta joprojām ir līdzīga kā saslimšanas sākumā,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis komponists Arturs Maskats (62), apstiprinot, ka ir viens no slimības, kas izplatījās Cēsīs 17. oktobrī notikušajā Latvijas Radio kora koncertā, upuriem.

Latvijas Radio koris, kas tiek uzskatīts par vienu no Latvijas profesionālās mūzikas vizītkartēm pasaulē, šoruden atzīmē 80. pastāvēšanas gadadienu. Savulaik prestižo mūzikas balvu "Grammy" ieguvušais koris pašlaik atgūstas no saslimšanas ar Covid-19. (Foto: LETA)

Viņš divas dienas pēc pasākuma apmeklējuma sajutis pirmos slimības simptomus un kopš tās dienas cītīgi ievēro ārsta norādījumus, cerot uz drīzu izveseļošanos.

“19. datumā sajutām, ka kaut kas sāk notikt, jo pašsajūta pēkšņi kļuva nelāga. Izrādījās, ka koris ir lielā mērā slims. Visiem taisīja testu, un diemžēl Covid-19 tests gan vairākiem koristiem, gan arī man izrādījās pozitīvs. No tās dienas visi saslimušie devāmies karantīnā,” atzīst Arturs Maskats, kas koncertā sēdējis gandrīz pašā priekšā, ceturtajā rindā. “Cilvēki bija izsēdināti distancēti. Zālē it kā visam vajadzēja būt droši. Man šajā koncertā bija jāsaka arī ievadvārdi, bet arī tur, godīgi sakot, jutos drošā attālumā no visiem apkārtesošajiem."

Taču mēs pēc koncerta piedalījāmies filmēšanā televīzijai, un tā noritēja mazā, šaurā stūrītī, kur acīmredzot pazaudējām modrību un sagājām vairāki cilvēki diezgan cieši kopā.

"Faktiski bijām saspiedušies diezgan cieši – TV režisore, koristi un diriģents Sigvards Kļava... Nedaudz sazinos ar kādu koristu, kas man notis raksta. Kā saprotu, katram no saslimušajiem tā pakāpe atšķiras. Tiem, kas ir jaunāki, ir vieglāka slimības gaita. Sigvards gan ir slimnīcā. Arī man jau tika apsvērta ievietošana slimnīcā. Tomēr izdevās saņemt ārsta atļauju un nedoties. Slimnīcā tomēr ir pilns ar visādiem vīrusiem, nu jau arī gripas gadījumi sāk parādīties. Es labprātāk turos pie visiem priekšrakstiem, kas būtu jāievēro slimnīcā, taču cenšos to darīt mājās,” atzīst komponists, kam papildus izrakstītajiem medikamentiem ārsts ieteicis organismu stiprināt ar plūškoka sīrupu, aflubīnu. Arī daudz, daudz šķidruma jālieto."

Arturs Maskats un Sigvards Kļava saslimuši Cēsu koncertā. (Foto: LETA)

